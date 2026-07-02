Стоп, гниль: 7 железных правил профилактики, чтобы лук дозрел до урожая

Гниение лука прямо на грядках — это не просто досадная потеря части урожая, а сигнал о серьезном заражении почвы патогенными грибами или бактериями. Если верхушки перьев начали желтеть без видимых причин, а извлеченная из земли головка размягчилась или покрылась налетом, медлить нельзя: инфекция распространяется по посадкам стремительно.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Гнилой лук

Почему гниет донце и корни: фузариозная угроза

Самый опасный сценарий — когда луковица начинает портиться снизу. Эту проблему вызывают грибы рода Fusarium. Патогены активизируются в жару выше +27 градусов, особенно если почва остается влажной. Первым делом грибок поражает корни и донце, из-за чего растение перестает получать питание. Внешне это проявляется усыхающим пером, которое постепенно отмирает сверху вниз.

При осмотре пораженного растения можно заметить белый плесневый налет — это и есть грибница. Корни у такого лука обычно водянистые или коричневые. Важно понимать, что спасти такие экземпляры нельзя, их нужно немедленно удалять вместе с комом земли, чтобы споры не перекинулись на соседние грядки.

"Если вы заметили первые признаки фузариоза, не пытайтесь 'лечить' растение на месте — его нужно сжечь. Почву после удаления больного лука обязательно пролейте биопрепаратами на основе триходермы или сенной палочки, чтобы заблокировать распространение спор", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Шейковая гниль: когда болезнь атакует сверху

Грибы Botrytis, родственники серой гнили, проникают внутрь через ткани шейки. Часто это происходит из-за механических повреждений или деятельности насекомых. Шейка размягчается, становится коричневой, а на срезе видны водянистые чешуйки. В отличие от фузариоза, эта напасть обожает сырую и прохладную погоду, часто поражая растения еще на этапе посадки в непрогретую землю.

Многие дачники ошибочно полагают, что опудривание золой поможет остановить процесс гниения внутри уже заболевшей луковицы. На практике это лишь маскирует проблему. Чем дольше гнилой плод сидит в земле, тем сильнее заражается участок. Если до сбора урожая осталось больше месяца, здоровые растения можно обработать 1% бордоской смесью для профилактики.

"Главный союзник микробов — луковая муха. Её личинки прогрызают ходы, через которые инфекция мгновенно попадает в сочные ткани. Без контроля вредителя никакие фунгициды не дадут стопроцентного результата", — отметил в беседе с Pravda.Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Бактериальная порча: симптомы, которые сложно заметить

Бактериальная гниль коварна тем, что долгое время может скрываться внутри. На поверхности могут пожелтеть лишь 1-2 пера, в то время как остальные выглядят здоровыми. Однако внутри луковицы уже идет процесс разложения чешуй, сопровождающийся резким кислым запахом. Против бактерий обычные средства от грибка бессильны.

Инфекция развивается при высокой влажности и может проявлять себя при любой температуре. Единственный надежный способ защиты — жесткая выбраковка севка и использование антибактериальных препаратов биологического происхождения. Если вы планируете задействовать сидераты и компост для оздоровления земли, помните, что на зараженном участке лук нельзя сажать минимум 4 года.

Причина гнили Признак болезни Избыток азота Рыхлые ткани, быстрое поражение бактериями Луковая муха Ходы в луковице, ускоренное гниение Полив по листьям Застой влаги в шейке, развитие грибка Зараженная почва Гниение донца и корней (фузариоз)

Стратегия защиты: как получить здоровый урожай

Профилактика начинается с подготовки севка. Замачивание в растворе соли или марганцовки на час — базовый минимум. Однако эффективнее работают современные протравители на основе фунгицидов, которые создают защитный барьер уже при старте роста. Также стоит обратить внимание на режим питания: во второй половине лета луку противопоказан азот. Чтобы овощ вырос крупным и лежким, лучше использовать калийные составы, аналогично тому, как сульфат калия для чеснока помогает наращивать массу головки.

Важную роль играет и техника полива. Вода не должна попадать на "плечики" луковиц. Идеальный вариант — проливать междурядья, давая почве просохнуть между процедурами. Если вы заметили, что желтеет лук, сначала исключите болезни, и только убедившись в здоровье растений, используйте стимулирующие подкормки.

"Не забывайте про осеннюю перекопку. Переворачивая пласт земли на штык лопаты перед морозами, вы уничтожаете куколки луковой мухи — они просто вымерзают. Это в разы снижает риски инфекции в следующем сезоне", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о гниении лука

Можно ли спасти луковицу, если гниль только началась?

Нет, если процесс гниения запущен, остановить его внутри сочных чешуй невозможно. Такое растение становится источником инфекции для всей грядки и должно быть немедленно удалено.

Поможет ли полив марганцовкой от гнили донца?

Марганцовка эффективна только для поверхностной дезинфекции севка перед посадкой. Если грибница фузариума уже проникла в ткани корней и донца, поливы не помогут.

Вредны ли препараты от луковой мухи для урожая?

Современные препараты на основе диазинона безопасны при соблюдении сроков ожидания. Их нельзя применять позже, чем за 60 дней до уборки, поэтому основная обработка проводится весной и в начале лета.

Влияет ли азотное удобрение на гниение?

Да, избыток азота делает стенки клеток растения тонкими и рыхлыми. В такие ткани грибам и бактериям проникнуть гораздо проще. Во второй половине вегетации азот нужно полностью исключить.

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