Всего 5 грамм на 10 литров — и урожай картофеля поразит всех соседей по даче

В конце июня картофельные кусты выбрасывают бутоны и переходят к самой важной стадии — закладке клубней. Если в этот момент растению не хватит питания, ожидать крупных овощей под кустом не стоит. Главное — вовремя заметить легкую бледность ботвы или остановку роста, которые указывают на дефицит микроэлементов.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Ведро картошки

Сила борной кислоты

Картофель крайне чувствителен к нехватке бора. Без него нарушается нормальное деление клеток в зонах роста, а сосуды стеблей перестают эффективно качать питательные соки. На практике видно, что кусты, лишенные этого элемента, чаще страдают от парши и имеют пустоты внутри корнеплодов. Борная кислота выступает здесь не просто как добавка, а как катализатор, помогающий кусту перенаправить всю энергию в землю. Подобный вариант вмешательства в биологию растения считается самым бюджетным и эффективным.

"Бор — это строительный материал для точек роста. Когда мы даем его по листу именно в период цветения, мы напрямую влияем на количество клубней под каждым кустом. Без него многие завязи так и останутся в зачаточном состоянии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Тот самый секрет: рецепт и дозировка

Для приготовления рабочего состава достаточно 5 граммов порошка борной кислоты на стандартное 10-литровое ведро воды. Использовать больше не рекомендуется — избыток микроэлемента может привести к химическим повреждениям тканей. Чтобы порошок разошелся без остатка, на первом этапе его заливают небольшим количеством горячей воды. Кристаллы должны полностью исчезнуть, иначе они осядут на дно и не принесут пользы. После этого концентрат вливают в объем холодной воды, предназначенной для поливного бака. Своевременное решение подкормить грядки именно сейчас закладывает фундамент для зимнего хранения.

Признак нехватки бора Результат после обработки Хрупкость стеблей и пожелтение листвы Укрепление иммунитета и устойчивость к болезням Мелкие плоды со сквозными дырами Ровные, крупные и крахмалистые клубни

"Природное земледелие учит балансу. Мы не засыпаем землю химией, а точечно помогаем картофелю усвоить то, что уже есть в почве. Бор улучшает обмен веществ, благодаря чему куст становится крепче физически", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru, специалист по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Технология обработки

Опрыскивание проводят по листу в безветренную погоду. Лучше всего выбрать вечерние часы или затянутое тучами утро. На прямом солнце капли превращаются в линзы, которые прожигают нежную зелень, оставляя некрасивые пятна. Важный нюанс: смочить нужно не только верхушки, но и нижнюю сторону листьев. Именно там расположены устьица, через которые питательный раствор впитывается быстрее всего. Если пропустить этот процесс, эффект будет вдвое слабее. Качественно проведенная процедура помогает растению справляться с засухой и перепадами температур.

"Картофель любит влагу и питание, но все должно быть в меру. Если перекормить бором, кусты начнут неестественно курчавиться. Одной порции в 5 граммов за весь сезон вполне достаточно для здорового роста", — отметила специально для Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Забывать о защите от грибков тоже нельзя, ведь даже самый сильный куст может подкосить болезнь. Любая ошибка в профилактике обходится дорого, поэтому борную подкормку стоит рассматривать как часть комплексного ухода за огородом наряду с окучиванием и регулярным рыхлением.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать борную кислоту во время самой жары?

Нет, это приведет к ожогам листвы. Проводите обработку, когда солнце уже село или скрыто за плотными облаками.

Поможет ли бор, если картофель уже отцвёл?

Эффект будет значительно ниже. Основное поглощение микроэлементов для формирования клубней происходит именно в фазе бутонизации и начала цветения.

Насколько безопасно употреблять такой картофель в пищу?

Абсолютно безопасно. Бор в таких концентрациях полностью усваивается растением и не накапливается в клубнях в виде вредных соединений.

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