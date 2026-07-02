Цветы на картошке — друг или враг? Ответ агронома о судьбе вашего урожая

Когда картофельные кусты покрываются цветами, на грядках разгораются споры. Одни видят в бутонах лишних нахлебников, которые отбирают ресурс у клубней. Другие доверяют природе и не мешают естественному циклу. Этот простой выбор на деле определяет, какого качества картошка окажется в погребе к осени.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущий картофель

Расчет энергии куста

Сторонники радикальных мер уверены: если срезать верхушки, растение направит все соки вниз. Логика в этом есть. Цветение и последующее созревание ягод — процесс затратный. Распорядиться ресурсами куста можно по-разному. Если задача стоит получить максимально крупные клубни для стола, вмешательство оправдано.

"Обрывание цветов дает прибавку к массе плодов, но только при условии идеального здоровья ботвы. Если куст страдает от жажды или вредителей, лишние раны от ножниц только добьют его", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

На практике видно, что ранние сорта часто закладывают клубни еще до раскрытия первых бутонов. В таких случаях лишение растения "прически" почти не меняет итоговый вес урожая. Это всего лишь дополнительный вариант воздействия на культуру, а не волшебная таблетка.

Семенной фонд и ловушка для дачника

Тот самый секрет кроется в назначении урожая. Если картофель планируется оставить на посадку в следующем сезоне, трогать цветы нельзя. Растение должно прожить полноценную жизнь, пройти все фазы развития. Это гарантирует жизнеспособность семян. Насильственная остановка цикла делает клубни слабее в плане генетической памяти.

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"Для будущего огорода важна природная устойчивость. Куст, прошедший полный цикл, дает более крепкое потомство, которое лучше справляется с капризами погоды", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Важный нюанс: при обрывании цветов легко разнести инфекции. Любой срез становится открытыми воротами для грибков. Если на грядке есть хотя бы один больной куст, через руки или инструмент зараза быстро распространится на весь участок. Такое неосторожное решение может стоить дачнику всей плантации.

Техника безопасности на ботве

Выходить на охоту за бутонами стоит только в сухую погоду. Влага на листьях способствует моментальному гниению ранок. Грубо ломать стебли нельзя. Нужно использовать острые чистые ножницы. Это снижает стресс для растения.

"Главная ошибка — считать процедуру спасением от плохого ухода. Без полива в засуху и без борьбы с жуком никакое удаление цветов не добавит картофелю веса", — отметил в разговоре с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Иногда огород превращается в поле боя из-за климата. Если стоит аномальная жара, любое лишнее повреждение ботвы заставляет куст тратить испаряемую влагу на заживление, а не на рост. В такой сложный процесс лучше не вмешиваться.

Ответы на популярные вопросы о цветении картофеля

Когда именно нужно удалять бутоны?

Лучше всего делать это на стадии набивания бутона, пока цветок еще не раскрылся. Так растение потратит минимум сил на бесполезную для огородника работу.

Правда ли, что картофель без цветов не дает клубней?

Нет, это миф. Образование клубней и цветение — параллельные процессы. Удаление цветов не останавливает рост картофелин под землей.

Нужно ли убирать ягоды, если цветы уже отцвели?

Ягоды забирают еще больше питания, чем цветы. Если они завязались, их лучше аккуратно срезать, чтобы куст пустил соки в корень.

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