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Перцы перестанут просить воду каждый день: один приём поможет почве дольше сохранять влагу

Садоводство

Летнее солнце быстро превращает влажную почву в твердую корку, заставляя дачников ежедневно носить тяжелые лейки. Перцы и баклажаны реагируют на перепады влажности сбросом завязей. Укрытие грунта сухой соломой слоем 10 сантиметров создает естественный барьер, удерживающий воду и стабильную температуру у корней.

Перец
Фото: flickr. com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Перец

Соломенный барьер против черной пленки

Многие огородники используют черный полиэтилен, надеясь подавить сорняки. Под пластиком почва в жаркие дни разогревается до критических отметок. Корни теплолюбивых культур перестают работать, фактически свариваясь в закрытом пространстве. Растение замирает, питание прекращается, а плоды поражает вершинная гниль из-за нарушения водного баланса.

"Черная пленка в теплице — это газовая камера для микрофлоры. Солома, напротив, позволяет грунту дышать и постепенно превращается в гумус", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Рыхлый слой органики не дает прорастать семенам трав. Это избавляет владельца участка от необходимости лишний раз брать в руки тяпку. Бесконечная прополка только поднимает на поверхность новые порции семян, усложняя уход за посадками.

Технология укладки и обновления слоя

Для защиты баклажанов подходит только полностью просушенный материал. Свежая трава быстро начинает преть, провоцируя развитие гнилей у основания стебля. Солому распределяют равномерно, выдерживая дистанцию 5–7 сантиметров от ствола растения. Это обеспечит необходимую вентиляцию корневой шейки и исключит контакт с влажной органикой.

Параметр ухода Рекомендация
Толщина слоя мульчи 10 сантиметров
Частота обновления Раз в 3–4 недели
Интервал полива Раз в 4–5 дней
Зазор у стебля 5–7 сантиметров

Со временем органика оседает под воздействием влаги и работы дождевых червей. Слой истончается, пропуская свет к семенам сорняков. Чтобы сохранить эффект, необходимо добавлять свежий материал. Применение сухих растительных остатков помогает поддерживать автоматический контроль влажности в верхнем горизонте грунта без покупки дорогих систем.

"Стабильная влажность под соломой помогает перцам усваивать кальций. Это лучшая профилактика вершинной гнили без химии", — подчеркнул специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов специально для Pravda.Ru.

После сбора урожая осенью остатки соломы не нужно выносить с участка. Ее заделывают в почву при перекопке или оставляют на поверхности как питание для почвенных организмов. Это улучшает структуру земли, делая ее рыхлой. Грамотное мульчирование междурядий и грядок позволяет восстановить плодородие за один сезон.

"Солома работает как термос. Днем она не дает почве перегреться, а ночью удерживает накопленное тепло", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о мульчировании

Можно ли использовать опилки вместо соломы?

Свежие опилки хвойных пород не подходят для перцев. Они забирают азот из почвы для своего разложения и повышают кислотность. Использовать можно только полностью перепревший, потемневший материал.

Поможет ли солома от вредителей?

Солома создает среду для хищных насекомых, которые уничтожают вредителей. Однако в дождливое лето под плотным слоем могут прятаться слизни. В таком случае толщину укрытия временно уменьшают.

Что делать, если в соломе много семян конопли или ржи?

Такой материал лучше предварительно пролить водой в куче, чтобы семена проросли, и только потом раскладывать на грядки. Иначе придется бороться с новыми посевами прямо среди овощей.

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Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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