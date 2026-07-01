Летнее солнце быстро превращает влажную почву в твердую корку, заставляя дачников ежедневно носить тяжелые лейки. Перцы и баклажаны реагируют на перепады влажности сбросом завязей. Укрытие грунта сухой соломой слоем 10 сантиметров создает естественный барьер, удерживающий воду и стабильную температуру у корней.
Многие огородники используют черный полиэтилен, надеясь подавить сорняки. Под пластиком почва в жаркие дни разогревается до критических отметок. Корни теплолюбивых культур перестают работать, фактически свариваясь в закрытом пространстве. Растение замирает, питание прекращается, а плоды поражает вершинная гниль из-за нарушения водного баланса.
"Черная пленка в теплице — это газовая камера для микрофлоры. Солома, напротив, позволяет грунту дышать и постепенно превращается в гумус", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.
Рыхлый слой органики не дает прорастать семенам трав. Это избавляет владельца участка от необходимости лишний раз брать в руки тяпку. Бесконечная прополка только поднимает на поверхность новые порции семян, усложняя уход за посадками.
Для защиты баклажанов подходит только полностью просушенный материал. Свежая трава быстро начинает преть, провоцируя развитие гнилей у основания стебля. Солому распределяют равномерно, выдерживая дистанцию 5–7 сантиметров от ствола растения. Это обеспечит необходимую вентиляцию корневой шейки и исключит контакт с влажной органикой.
|Параметр ухода
|Рекомендация
|Толщина слоя мульчи
|10 сантиметров
|Частота обновления
|Раз в 3–4 недели
|Интервал полива
|Раз в 4–5 дней
|Зазор у стебля
|5–7 сантиметров
Со временем органика оседает под воздействием влаги и работы дождевых червей. Слой истончается, пропуская свет к семенам сорняков. Чтобы сохранить эффект, необходимо добавлять свежий материал. Применение сухих растительных остатков помогает поддерживать автоматический контроль влажности в верхнем горизонте грунта без покупки дорогих систем.
"Стабильная влажность под соломой помогает перцам усваивать кальций. Это лучшая профилактика вершинной гнили без химии", — подчеркнул специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов специально для Pravda.Ru.
После сбора урожая осенью остатки соломы не нужно выносить с участка. Ее заделывают в почву при перекопке или оставляют на поверхности как питание для почвенных организмов. Это улучшает структуру земли, делая ее рыхлой. Грамотное мульчирование междурядий и грядок позволяет восстановить плодородие за один сезон.
"Солома работает как термос. Днем она не дает почве перегреться, а ночью удерживает накопленное тепло", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.
Свежие опилки хвойных пород не подходят для перцев. Они забирают азот из почвы для своего разложения и повышают кислотность. Использовать можно только полностью перепревший, потемневший материал.
Солома создает среду для хищных насекомых, которые уничтожают вредителей. Однако в дождливое лето под плотным слоем могут прятаться слизни. В таком случае толщину укрытия временно уменьшают.
Такой материал лучше предварительно пролить водой в куче, чтобы семена проросли, и только потом раскладывать на грядки. Иначе придется бороться с новыми посевами прямо среди овощей.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.