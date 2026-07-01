1 грамм на ведро воды — и завязи перестанут осыпаться: секрет мощного урожая перца

Перец — культура капризная. Стоит допустить ошибку в питании во время цветения, и вместо сочных плодов огородник получит ковер из опавших завязей. Растение просто включает режим выживания и избавляется от "лишнего" груза. Чтобы заставить куст работать на результат, нужно четко понимать биологию процесса и не кормить его чем попало в самый ответственный момент.

Фото: Pravda.ru by Максим Ковалев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красный перец на ветке

Стратегия питания: от зелени к плодам

Традиционный подход "лей больше — вырастет лучше" здесь губителен. В период активного роста перцу нужен азот для формирования скелета и листвы. Но как только раскрываются первые бутоны, вектор меняется.

Избыток азота в этот момент заставит растение гнать ботву, игнорируя плодоношение. Удаление коронного цветка и переход на фосфорно-калийную диету — база успеха.

"Главная ошибка — кормить перец навозом во время цветения. Рапс и жирование обеспечены, а завязей не будет. Переходите на монофосфат калия или зольные настои", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Для первой серьезной подкормки опытные садоводы используют азофоску или смесь мочевины с сульфатом калия.

Важно помнить: правильный полив в июне определяет, насколько мощным будет куст. Подкормки вносят только по влажной земле. Сухие гранулы в раскаленной почве — это химический ожог корней, а не питание.

Стадия развития Основной элемент Рост рассады (после высадки) Азот (мочевина, селитры) Бутонизация и цветение Калий, Фосфор, Бор Налив плодов Калий, Кальций

Кальциевый щит от вершинной гнили

Когда на носиках молодых перцев появляются темные пятна — это не инфекция. Это физиологический дефицит кальция. Сбрасывание завязей часто связано именно с тем, что растение не может доставить кальций к точкам роста плода.

Кальциевая селитра помогает быстро, но содержит азот. Более "чистое" решение — хелат кальция. Он усваивается мгновенно и не провоцирует излишний рост зелени.

"Вершинная гниль — приговор урожаю. Если почва кислая, кальций блокируется. Вносите кальциевую селитру заранее, не ждите, пока плоды начнут гнить", — посоветовал в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Борный стимулятор: чтобы завязь "приклеилась"

Борная кислота — копеечное средство с эффектом на миллион. Бор отвечает за прорастание пыльцы и качество завязи. Без него цветки превращаются в "пустоцветы" и осыпаются. Важный нюанс: аптечный спиртовой раствор бесполезен.

Нужен порошок. Опрыскивание по листу (1 грамм на 10 литров) работает в разы быстрее, чем полив под корень. Главное — не попадать на лепестки, чтобы не отпугнуть насекомых-опылителей.

В жару растения испытывают шок. Белые пятна на листьях могут сигнализировать об ожогах, которые ослабляют иммунитет. В такие моменты борная подкормка становится еще актуальнее, помогая перцу выдержать температурный стресс.

Органика: польза и ловушки

Навоз и птичий помет — это "тяжелая артиллерия" для весенней подготовки грядок. Во время цветения их лучше оставить в покое. Если очень хочется "натурального", подойдет древесная зола. Это идеальный источник калия без капли азота. Защита от слизней с помощью золы — приятный бонус к питанию растений.

"Дрожжи — это не удобрение, а стимулятор почвенной биоты. Они не заменят калий. Используйте их как дополнение к органике, но не вместо нее", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о подкормке перца

Можно ли использовать нашатырный спирт для подкормки?

Нет смысла. Аммиак быстро улетает, а его содержание в аптечном пузырьке минимально. Мочевина дешевле, безопаснее и эффективнее.

Поможет ли йод увеличить урожай?

Растениям нужно ничтожно мало йода. Несколько капель на ведро воды не принесут ни вреда, ни заметной пользы. Это скорее психологическая помощь огороднику, чем питание растению.

Нужно ли подкармливать перец дрожжами?

Дрожжи работают только в теплой почве (+25-30°C) и при наличии органики. Это хороший рыхлитель биопроцессов, но не источник минералов.

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