Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощайте, морщинки: как напоить кожу после 40, чтобы она выглядела безупречно
Окна снова белые без ремонта: аптечное средство против желтизны пластика
1 грамм на ведро воды — и завязи перестанут осыпаться: секрет мощного урожая перца
Мясной штрудель за час: фарш, картофель и хрустящее тесто — проще любого пирога
Аптечный скепсис уходит в прошлое: россияне радикально изменили отношение к полкам с лекарствами
Миллионы детей получат забытые деньги: правила содержания семей коренным образом пересмотрели
Рабство в центре Европы: полиция раскрыла схему, где люди десятилетиями жили без свободы
Один кисломолочный ингредиент делает тесто воздушным как пух: попробуйте этот проверенный способ
Серые схемы больше не сработают: в России запустили тотальную проверку каждого прибывающего

Спасаем вишню от монилиоза: копеечная смесь с йодом, которая убивает грибок наповал

Садоводство

Бурые пятна на листьях вишни и гниющие прямо на ветках ягоды — верные признаки того, что в саду "хозяйничает" грибок. Это не просто временное недомогание дерева, а агрессивная инфекция, способная оставить без урожая и за несколько сезонов полностью погубить дерево. Главное — вовремя заметить проблему и применить проверенное решение.

Уход за вишней
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за вишней

Алгоритм спасения дерева

Если косточковые культуры начали сохнуть в разгар лета, действовать нужно жестко. Ветки, которые выглядят обожженными или высохшими, больше не оживут. Они — источник заразы. Грибница проникает глубоко в ткани древесины, поэтому обрезку проводят с запасом, захватывая 10-15 сантиметров здоровой на вид части. Все срезанное необходимо немедленно сжечь, чтобы споры не разлетались по участку. После санитарной очистки дерево нуждается в защите. Вместо тяжелых пестицидов на начальных этапах можно использовать розовый раствор марганцовки. Им тщательно смачивают ветки и ствол. Свежие срезы обязательно закрывают садовым варом. Его легко сделать самостоятельно, смешав канифоль, воск и обычное растительное масло. Такая замазка не дает грибку проникнуть внутрь через открытые раны.

"При монилиозе полумеры не работают. Если садовод оставляет хоть одну пораженную веточку, вся дальнейшая работа идет насмарку. Нужно понимать биологию процесса: грибок зимует в тканях растения, поэтому только тотальная чистка кроны позволит сохранить жизнь вишне", — подчеркнул специалист по защите растений Андрей Зорин.

Следующий шаг — зольный настой. Два стакана древесной золы заливают ведром кипятка и настаивают до остывания. Это средство не только работает как антисептик, но и укрепляет иммунитет растения. Параллельно стоит проверить, нет ли на участке других угроз, ведь запущенный процесс распространения вредителей часто ослабляет деревья перед грибковыми атаками.

Рецепт сыворотки с йодом

Тот самый секрет успешного восстановления вишни кроется в сочетании молочной кислоты и аптечного антисептика. Кислая среда подавляет жизнедеятельность патогенных грибков, не давая им размножаться на поверхности листьев и плодов. Йод же дезинфицирует микротрещины и борется с инфекцией на клеточном уровне. Для приготовления раствора берут 1 литр молочной сыворотки, добавляют в него 20 капель йода и разводят в 9 литрах воды. Полученной смесью опрыскивают деревья с периодом в две недели, начиная с середины июня. Особое внимание уделяют нижней стороне листьев, где споры скапливаются чаще всего. Это мягкое, но эффективное вариант решения, который можно применять даже в период созревания ягод.

"Йодная сыворотка создает на поверхности листа тончайшую биологическую пленку. Она препятствует прорастанию спор гриба внутрь листа. Это отличная профилактика не только монилиоза, но и коккомикоза, от которого вишни часто сбрасывают листву раньше времени", — отметила фитопатолог Наталья Дроздова.

Важно помнить, что питание дерева тоже влияет на его сопротивляемость. Правильный решение по уходу всегда включает контроль влажности почвы и своевременную подкормку калийно-фосфорными составами ближе к середине лета.

Сравнение подходов к лечению

Метод борьбы Особенности воздействия
Санитарная обрезка Ликвидирует основной источник спор внутри древесины
Сыворотка с йодом Создает защитный барьер и подавляет грибок на листьях
Зольный настой Подщелачивает среду и подпитывает дерево минералами

"Многие пренебрегают осенней побелкой стволов, считая это декоративным элементом. На самом деле это важнейший материал для защиты от морозобоин, через которые весной монилиоз проникает в дерево с новой силой", — объяснил садовник-практик Сергей Михеев.

Любой запущенный случай требует комплексного подхода. Одноразовое опрыскивание не вернет здоровье старому саду, если под деревьями гниют опавшие плоды и листва. Чистота в приствольном круге — это база природного земледелия.

Ответы на популярные вопросы о болезнях вишни

Можно ли есть ягоды с дерева, больного монилиозом?

Плоды, на которых уже появились коричневые пятна или серый налет, непригодны в пищу. Здоровые на вид ягоды с того же дерева есть можно, но их стоит тщательно промыть водой.

Как отличить монилиоз от обычного засыхания из-за жары?

При жаре листья желтеют и вянут постепенно на всем дереве. При монилиозе ветки засыхают внезапно, словно от ожога, при этом листья могут долго не опадать, оставаясь на ветках в скрученном виде.

Поможет ли побелка, если дерево уже болеет?

Побелка — это способ профилактики и минимизации зимних повреждений. В разгар болезни она не вылечит крону, но поможет дереву легче перенести зиму и предотвратит новые очаги инфекции на коре.

Читайте также:

Экспертная проверка: специалист по защите растений Андрей Зорин, фитопатолог Наталья Дроздова, садовник-практик Сергей Михеев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Недвижимость
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Этого ждали после взрыва: во Франции призвали к немедленному разрыву связей с Киевом
Мир. Новости мира
Этого ждали после взрыва: во Франции призвали к немедленному разрыву связей с Киевом
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Последние материалы
Прощайте, морщинки: как напоить кожу после 40, чтобы она выглядела безупречно
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Окна снова белые без ремонта: аптечное средство против желтизны пластика
1 грамм на ведро воды — и завязи перестанут осыпаться: секрет мощного урожая перца
Мясной штрудель за час: фарш, картофель и хрустящее тесто — проще любого пирога
Аптечный скепсис уходит в прошлое: россияне радикально изменили отношение к полкам с лекарствами
Спасаем вишню от монилиоза: копеечная смесь с йодом, которая убивает грибок наповал
Миллионы детей получат забытые деньги: правила содержания семей коренным образом пересмотрели
Рабство в центре Европы: полиция раскрыла схему, где люди десятилетиями жили без свободы
Один кисломолочный ингредиент делает тесто воздушным как пух: попробуйте этот проверенный способ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.