Вишни будет как звезд: 1 ведро этого состава под ствол творит чудеса при созревании

В июле вишня входит в критическую стадию. Дерево одновременно доводит плоды до спелости и закладывает почки на следующий год. Силы растения не безграничны. Если пропустить момент созревания без правильной поддержки, урожай получится мелким, а ветки быстро истощатся. Главное — вовремя сменить тактику кормления.

Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крупная спелая вишня

Опасность привычных удобрений

Многие продолжают использовать мочевину или навоз в середине лета. Это грубая ошибка. Азотные составы гонят в рост зеленую массу. Дерево увлекается листвой и забывает про ягоды. Плоды киснут, мельчают и осыпаются раньше срока. К тому же молодые побеги на таком питании не успевают задеревенеть и вымерзают при первых заморозках. Сейчас растению нужны калий и фосфор.

"В период налива ягод вишня остро нуждается в калии. Именно этот элемент отвечает за перекачку сахаров из листьев в плоды. Без него ягода будет водянистой и пресной, сколько бы солнца она ни получила", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Тот самый секрет крупной вишни

Для качественного вызревания используется минеральный коктейль. На 10 литров воды берется столовая ложка сульфата калия и полторы ложки суперфосфата. Важно помнить, что фосфорные гранулы плохо растворяются в холодной воде. Их стоит залить кипятком за пару часов до смешивания. Готовый раствор вносят строго по проекции кроны, где находятся впитывающие корешки. Для взрослого дерева требуется около 30 литров такой смеси.

Если предпочтение отдается натуральным методам, выручит обычная зола. Это концентрированный источник минералов в доступной форме. Литровая банка золы настаивается в ведре воды около четырех часов. Полученную взвесь выливают под корень без фильтрации. Такие простые действия заметно улучшают вкус урожая.

Препарат Результат применения Сульфат калия Повышение сахаристости и размера плодов Суперфосфат Развитие корней и закладка почек на будущий год Борная кислота Защита от осыпания незрелых ягод

Экстренная помощь при стрессе

Бывает, что дерево начинает сбрасывать зеленый лист или завязи. Это сигнал о нехватке микроэлементов. В таком случае эффективнее работает опрыскивание по листу. В 10 литрах воды разводят 5 граммов борной кислоты и 10 граммов сульфата магния. Бор удерживает завязи, а магний восстанавливает процессы фотосинтеза. Обработку проводят в вечернее время, стараясь смочить нижнюю часть листвы.

"Часто садоводы не учитывают кислотность почвы. Если земля слишком кислая, дерево не может забрать калий, даже если его в избытке. В этом случае косточковые культуры начинают массово сбрасывать плоды", — отметил почвовед Игорь Лыткин.

Восстановление после урожая

Когда ведра наполнены, а ягоды собраны, работа садовода не заканчивается. Вишня в этот момент напоминает марафонца на финише. Она истощена. Многие откладывают уход до глубокой осени, но это ошибка. Именно в июле-августе дереву нужно дать фосфорно-калийную подпитку без капли азота. Хорошо подходит монофосфат калия. Этот маневр позволит растению уйти в зиму окрепшим.

Своевременный полив после сбора урожая также критичен. Почва не должна пересыхать в период, когда внутри почек формируется программа будущего урожая. Неправильный вариант — оставить дерево без воды до конца лета. Влага помогает разнести питательные вещества по сосудистой системе растения.

"Подкормка сразу после плодоношения — это золотой стандарт. Мы даем дереву ресурс на восстановление древесины. Если этого не сделать, в следующем июне можно увидеть лишь десяток ягод вместо обильного урожая", — подчеркнул специалист по защите растений Андрей Зорин.

Забота о саде требует понимания циклов жизни дерева. Каждое удобрение должно быть уместным. Если использовать правильное решение в нужный момент, сад ответит долголетием и стабильным плодоношением без лишней суеты.

Ответы на популярные вопросы о летнем уходе за вишней

Можно ли использовать навоз во время созревания ягод?

Нет. Органические удобрения богаты азотом, который задерживает созревание плодов и ухудшает их вкус. Оставьте навоз для весенних работ.

Нужно ли поливать вишню, если идут дожди?

Дожди часто смачивают только верхний слой почвы. Для дерева важно, чтобы влага дошла до глубины 40–50 см. Проверить это легко, копнув землю лопатой.

Почему ягоды вишни становятся водянистыми?

Обычно это происходит из-за избытка влаги в конце созревания или нехватки калия в подкормках. Сбалансированное питание исправляет эту проблему.

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