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Не кормите клубнику этим после сбора ягод: популярная подкормка может оставить без урожая

Садоводство

Многие дачники совершают роковую ошибку: собирают последнюю ягоду и вычеркивают клубнику из списка дел до весны. Растение потратило колоссальный ресурс на плодоношение и сейчас напоминает марафонца на финише — оно истощено. Именно в июле и августе куст решает, сколько цветочных почек заложить на будущий сезон. Если оставить грядку на произвол судьбы, в следующем году вместо сочных плодов вырастет кислая мелочь.

Подготовка клубники: обрезка
Фото: Pravda.Ru by Павел Корнеев is licensed under Free for commercial use
Подготовка клубники: обрезка

Хирургия на грядке: резать или оставить

Традиционная "стрижка под ноль" — это варварство. Когда садовод скашивает всю листву, растение бросает последние силы на восстановление зеленой массы, забывая про корни и почки. Нужно действовать избирательно.

Удалению подлежат только старые, покрасневшие или покрытые пятнами листья. Зеленая и молодая листва — это солнечные батареи куста, которые качают энергию для зимовки. Уход за растениями в этот период требует точности садовых ножниц, а не размаха косы.

"Скашивание листвы — это огромный стресс. Растение в панике начинает отращивать новые листья, вместо того чтобы закладывать урожай. Обрезайте только то, что явно болит или мешает", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

С усами ситуация жесткая: если цель — не размножение растений, а крупная ягода, отростки нужно нещадно срезать. Усы высасывают соки из материнского куста. Для восстановления сортовых качеств достаточно оставить пару розеток на самых сильных экземплярах, остальной "балласт" идет в компост.

Меню для чемпионов: чем кормить после сбора

Азотные удобрения сейчас — яд. Они заставят клубнику буйно зеленеть, что спровоцирует вымерзание зимой. Подкормка клубники летом должна базироваться на фосфоре и калии. Фосфор укрепляет корневую систему, калий отвечает за формирование иммунитета и будущих ягод. Грамотная защита урожая начинается именно с питания корней.

"Если земля пустая, клубника уйдет в спячку голодной. В следующем году получите 'горох' вместо нормальных ягод. Дайте калий и фосфор, но только по влажной почве", — объяснил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Тип воздействия Результат для растения
Удаление старых листьев Профилактика грибковых заболеваний
Калийно-фосфорная смесь Закладка плодовых почек на весну
Обрезка лишних усов Концентрация сил в материнском кусте

Водный режим и обновление

Забыть про полив после сбора ягод — верный способ погубить грядку. Июльский зной моментально пересушивает верхний слой почвы, где находятся всасывающие корешки. Вода нужна не для ягод, которых нет, а для биохимических процессов внутри розетки. Без влаги работа на даче превращается в имитацию деятельности: растения просто замирают.

"Клубника продуктивна три-четыре года. Далее — биологический износ. Если кусты старые, никакие удобрения не вернут им былую мощь. Нужно обновлять посадки, используя свежий посадочный материал", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

После водных процедур почву стоит замульчировать. Органическое одеяло удержит влагу и избавит от необходимости бесконечного рыхления. Агротехника природного земледелия учит: голая земля — это рана, которую природа стремится закрыть сорняками. Не давайте ей такого шанса.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать навоз для клубники в июле?

Свежий навоз категорически запрещен — он выжжет корни и даст избыток азота. Используйте только полностью перепревший компост или специализированные минеральные комплексы с пометкой "Осеннее".

Нужно ли укрывать грядки сразу после обрезки?

Нет, до заморозков еще далеко. Растения должны закаляться естественным путем. Мульчирования сухой травой или соломой вполне достаточно.

Что делать, если на листьях после урожая появилось много коричневых пятен?

Это признаки пятнистости. Такие листья нужно срезать и сжечь за пределами участка, а кусты обработать препаратами меди или биофунгицидами.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, агрохимик Роман Едигаров, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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