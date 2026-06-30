Не кормите клубнику этим после сбора ягод: популярная подкормка может оставить без урожая

Многие дачники совершают роковую ошибку: собирают последнюю ягоду и вычеркивают клубнику из списка дел до весны. Растение потратило колоссальный ресурс на плодоношение и сейчас напоминает марафонца на финише — оно истощено. Именно в июле и августе куст решает, сколько цветочных почек заложить на будущий сезон. Если оставить грядку на произвол судьбы, в следующем году вместо сочных плодов вырастет кислая мелочь.
Традиционная "стрижка под ноль" — это варварство. Когда садовод скашивает всю листву, растение бросает последние силы на восстановление зеленой массы, забывая про корни и почки. Нужно действовать избирательно.
Удалению подлежат только старые, покрасневшие или покрытые пятнами листья. Зеленая и молодая листва — это солнечные батареи куста, которые качают энергию для зимовки. Уход за растениями в этот период требует точности садовых ножниц, а не размаха косы.
"Скашивание листвы — это огромный стресс. Растение в панике начинает отращивать новые листья, вместо того чтобы закладывать урожай. Обрезайте только то, что явно болит или мешает", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.
С усами ситуация жесткая: если цель — не размножение растений, а крупная ягода, отростки нужно нещадно срезать. Усы высасывают соки из материнского куста. Для восстановления сортовых качеств достаточно оставить пару розеток на самых сильных экземплярах, остальной "балласт" идет в компост.
Азотные удобрения сейчас — яд. Они заставят клубнику буйно зеленеть, что спровоцирует вымерзание зимой. Подкормка клубники летом должна базироваться на фосфоре и калии. Фосфор укрепляет корневую систему, калий отвечает за формирование иммунитета и будущих ягод. Грамотная защита урожая начинается именно с питания корней.
"Если земля пустая, клубника уйдет в спячку голодной. В следующем году получите 'горох' вместо нормальных ягод. Дайте калий и фосфор, но только по влажной почве", — объяснил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.
|Тип воздействия
|Результат для растения
|Удаление старых листьев
|Профилактика грибковых заболеваний
|Калийно-фосфорная смесь
|Закладка плодовых почек на весну
|Обрезка лишних усов
|Концентрация сил в материнском кусте
Забыть про полив после сбора ягод — верный способ погубить грядку. Июльский зной моментально пересушивает верхний слой почвы, где находятся всасывающие корешки. Вода нужна не для ягод, которых нет, а для биохимических процессов внутри розетки. Без влаги работа на даче превращается в имитацию деятельности: растения просто замирают.
"Клубника продуктивна три-четыре года. Далее — биологический износ. Если кусты старые, никакие удобрения не вернут им былую мощь. Нужно обновлять посадки, используя свежий посадочный материал", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.
После водных процедур почву стоит замульчировать. Органическое одеяло удержит влагу и избавит от необходимости бесконечного рыхления. Агротехника природного земледелия учит: голая земля — это рана, которую природа стремится закрыть сорняками. Не давайте ей такого шанса.
Свежий навоз категорически запрещен — он выжжет корни и даст избыток азота. Используйте только полностью перепревший компост или специализированные минеральные комплексы с пометкой "Осеннее".
Нет, до заморозков еще далеко. Растения должны закаляться естественным путем. Мульчирования сухой травой или соломой вполне достаточно.
Это признаки пятнистости. Такие листья нужно срезать и сжечь за пределами участка, а кусты обработать препаратами меди или биофунгицидами.
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