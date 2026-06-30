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Белому порошку не место на грядке: как вредные советы из интернета приводят к бетонированию почвы

Садоводство

Дачники часто засыпают содой всё: от муравейников до розовых кустов. Интернет обещает массу чудес, но на деле вы просто гробите свой урожай. Обычная пачка гидрокарбоната натрия превращается в яд для земли, если использовать её без понимания биологии.

Сода на грядках в теплице
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сода на грядках в теплице

Почему сода бесполезна для грядок

Сода не обладает инсектицидными свойствами. У неё нет резкого запаха или ядовитых алкалоидов, способных сдержать нашествие тли или других вредителей. Посыпать грядки этим порошком — пустая трата продукта, которая бьёт по структуре почвы, считает Ида, автор канала "Цветочная няша".

"Натрий — это соль, которая в избытке просто "бетонирует" верхний слой земли, перекрывая доступ кислорода к корням", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Химический удар по плодородию

При постоянном внесении соды почва защелачивается. Это критично, если вы практикуете правильный уход за огородом. Многие растения, например, морковь или клубника, предпочитают слегка кислую среду. Щелочная почва блокирует усвоение кальция и других микроэлементов.

Параметр Влияние соды
Структура почвы Уплотнение, потеря рыхлости
Усвоение питания Блокировка кальция

Если вредители одолели растения, ищите другие методы. Например, для борьбы с муравьями есть более эффективные приманки, которые не портят грунт.

Единственный законный случай применения

Соду можно использовать строго для приготовления "бургундской жидкости", уверена Ида. Это фунгицид, где сода заменяет известь при смешивании с медным купоросом. Такая смесь отлично защищает флоксы и деревья от грибка.

"Бургундская жидкость лучше прилипает к листьям и, в отличие от бордоской, не оставляет известкового налета", — отметила в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы о соде в саду

Можно ли мыть посуду содой на участке?

Да, это безопасно. Главное — не сливать литры концентрата под корень любимой голубики.

Почему сода не отпугивает вредителей?

У неё нет действующих веществ, влияющих на рецепторы насекомых. Это просто бытовой щелочной порошок.

Как правильно смешать бургундскую жидкость?

Медный купорос и соду растворяют отдельно, а затем медленно вливают одно в другое, постоянно помешивая.

Чем заменить соду для профилактики болезней?

Используйте биопрепараты на основе сенной палочки или фитоспорина. Это современный и безопасный подход.

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Экспертная проверка: Игорь Лыткин, почвовед; Наталья Дроздова, фитопатолог
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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