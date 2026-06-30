Обрезка клубники превращает дачный быт из каторги в разумное сотворчество. Удаление лишней листвы после сбора ягод — не прихоть, а база выживания грядки. Растение сбрасывает балласт, направляя силы на закладку почек будущего сезона.
Старая листва — дом для грибка и тли. Листья, отслужившие свой срок, лишь забирают питание. Своевременное удаление зеленой массы открывает доступ солнца к центру куста — "сердечку".
"Листья после урожая часто поражены пятнистостями. Оставлять их — значит добровольно создавать рассадник инфекции на следующий год. Обрезая их, мы проводим санацию", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.
Инструмент должен быть острым. Рваный край — ворота для заразы. Срезайте только увядающие или больные пластины, оставляя "сердечко" нетронутым. Не копайте землю под клубникой. Поверхностные корни не простят грубого вмешательства.
|Прием
|Результат
|Мульчирование компостом
|Плавное питание и защита влаги
|Удаление всех усиков
|Перераспределение сахаров в ягоду
Земля после урожая уплотнена. Легкое рыхление вернет воздух корням. Мульчирование органикой — лучший способ дать питание без стресса для растения. Не используйте химию, когда природа сама предлагает компостный вариант.
"Ремонтантные сорта требуют деликатности. После последней волны ягод кусту нужны силы на зимовку. Перекорм азотом в этот момент — фатальная ошибка, ведущая к росту зелени вместо вызревания тканей", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.
Работы лучше завершить за 3-4 недели до первых морозов. Растение должно успеть сформировать розетку свежих листьев для зимовки.
Только если куст болен полностью. В остальных случаях щадите центральную часть — "сердечко" обязано остаться живым.
Срезайте плоскорезно — не выдергивайте с корнем, чтобы не повредить клубничные корни. Срезанная зелень — естественная мульча.
По цвету и текстуре: старые листья теряют эластичность, желтеют или покрываются пятнами. Молодые — ярко-зеленые и упругие.
Сад не требует героизма. Правильный ритм полива и своевременная "стрижка" избавят от нужды бороться с болезнями химией. Клубника — благодарная культура, если не перекрывать ей кислород лишней заботой.
"Запущенная грядка — это плантация вредителей. Регулярная очистка от усов и суши — база успеха, о которой забывают новички в погоне за лишним десятком плодов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru садовод Сергей Михеев.
Масштабный сбой в поставках горючего заставил изменить работу нефтеперерабатывающих заводов и ввести жесткие лимиты на продажу ресурсов в десятках регионов страны.