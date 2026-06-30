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Оставлять старую листву на клубнике опасно: опытные садоводы идут на радикальные меры

Садоводство

Обрезка клубники превращает дачный быт из каторги в разумное сотворчество. Удаление лишней листвы после сбора ягод — не прихоть, а база выживания грядки. Растение сбрасывает балласт, направляя силы на закладку почек будущего сезона.

Клубника
Фото: commons.wikimedia. org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Биологический смысл стрижки

Старая листва — дом для грибка и тли. Листья, отслужившие свой срок, лишь забирают питание. Своевременное удаление зеленой массы открывает доступ солнца к центру куста — "сердечку".

"Листья после урожая часто поражены пятнистостями. Оставлять их — значит добровольно создавать рассадник инфекции на следующий год. Обрезая их, мы проводим санацию", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Техника чистого среза

Инструмент должен быть острым. Рваный край — ворота для заразы. Срезайте только увядающие или больные пластины, оставляя "сердечко" нетронутым. Не копайте землю под клубникой. Поверхностные корни не простят грубого вмешательства.

Прием Результат
Мульчирование компостом Плавное питание и защита влаги
Удаление всех усиков Перераспределение сахаров в ягоду

Питание корней: компост и рыхление

Земля после урожая уплотнена. Легкое рыхление вернет воздух корням. Мульчирование органикой — лучший способ дать питание без стресса для растения. Не используйте химию, когда природа сама предлагает компостный вариант.

"Ремонтантные сорта требуют деликатности. После последней волны ягод кусту нужны силы на зимовку. Перекорм азотом в этот момент — фатальная ошибка, ведущая к росту зелени вместо вызревания тканей", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Ответы на популярные вопросы о клубнике

Когда крайний срок для обрезки?

Работы лучше завершить за 3-4 недели до первых морозов. Растение должно успеть сформировать розетку свежих листьев для зимовки.

Нужно ли стричь под корень?

Только если куст болен полностью. В остальных случаях щадите центральную часть — "сердечко" обязано остаться живым.

Что делать с сорняком в междурядьях?

Срезайте плоскорезно — не выдергивайте с корнем, чтобы не повредить клубничные корни. Срезанная зелень — естественная мульча.

Как отличить старый лист?

По цвету и текстуре: старые листья теряют эластичность, желтеют или покрываются пятнами. Молодые — ярко-зеленые и упругие.

Сад не требует героизма. Правильный ритм полива и своевременная "стрижка" избавят от нужды бороться с болезнями химией. Клубника — благодарная культура, если не перекрывать ей кислород лишней заботой.

"Запущенная грядка — это плантация вредителей. Регулярная очистка от усов и суши — база успеха, о которой забывают новички в погоне за лишним десятком плодов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru садовод Сергей Михеев.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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