Самая коварная болезнь флоксов начинается незаметно: первые признаки легко принять за пустяк

Мучнистая роса превращает яркие цветники в пожухлые гербарии. Белый налет на флоксах свидетельствует о грибковой атаке, которая без лечения уничтожает куст. Избавиться от паразита можно простыми составами или биологическими препаратами, если не игнорировать первые пятна на листьях.

Фото: commons.wikimedia.org by Keith Pomakis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флоксы

Признаки грибкового поражения

Инфекция проявляется в виде светлого порошкообразного налета. Споры гриба зимуют в почве и активизируются при температуре 25 градусов в сочетании с высокой влажностью. Сначала белеют нижние листья. Затем грибница захватывает весь стебель и бутоны. Ткани растения темнеют, фотосинтез прекращается, и на месте пышного сада остаются сухие палки.

"Грибок забирает питание у растения. Если запустить процесс, многолетник не успеет подготовиться к зиме и вымерзнет. Срезать пораженные части нужно сразу, не дожидаясь осени", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Болезнь часто атакует метельчатые флоксы, посаженные слишком тесно. Отсутствие циркуляции воздуха создает идеальный инкубатор для спор. Если кусты растут в тени, риск заражения возрастает втрое. Избыток азотных удобрений делает стебли водянистыми и уязвимыми для патогенов.

Способы борьбы с инфекцией

Народные методы работают на опережение. Эффективен щелочной раствор: 50 г кальцинированной соды и столько же мыла на 10 литров воды. Мыло удерживает состав на глянцевых листьях. Опрыскивания проводят раз в неделю. Если бель уже видна, переходят к биофунгицидам на основе сенной палочки.

"Биопрепараты работают только в тепле. Если ночью холодно, полезные бактерии засыпают и не защищают цветение флоксов от агрессивного грибка", — подчеркнула специально для Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Тяжелая артиллерия — химические фунгициды с содержанием меди или серы. Такие средства, как Топаз или Скор, проникают в ткани и действуют изнутри. Это единственный выход, если грибница плотно укрыла куст коричневым налетом. Обработку повторяют 2-4 раза за сезон в зависимости от осадков.

Метод Особенности применения Народные средства Безопасны для пчел, требуют частого обновления Биофунгициды Восстанавливают почву, эффективны при +18°C и выше Химические яды Быстрый результат, уничтожают запущенную инфекцию

Профилактика и укрепление иммунитета

Здоровое растение сопротивляется грибку само. Важно не перекармливать флоксы, но следить за балансом микроэлементов. Калий и фосфор укрепляют клеточную стенку. Аналогичный подход требует подкормка гортензии, чтобы соцветия были плотными и не гнили в дождливую погоду.

"Старые кусты нужно делить каждые пять лет. Загущение — главный союзник мучнистой росы. Разреженные посадки просыхают быстрее, грибница не успевает прорасти", — отметил в интервью для Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Мульчирование почвы предотвращает разлет спор при поливе. Весной полезно пролить землю раствором медного купороса. Эти меры избавляют садовода от необходимости лечить не только флоксы, но и соседние декоративные кустарники, которые также подвержены этой напасти.

Ответы на популярные вопросы о болезнях флоксов

Можно ли использовать соду из кухонного шкафа?

Обычная пищевая сода работает слабее кальцинированной, но подходит для профилактики. Дозировку в этом случае увеличивают до 80 г на ведро. Раствор уничтожает поверхностный мицелий.

Почему флоксы болеют даже после обработки?

Грибок адаптируется к препаратам. Фунгициды нужно менять. Также важно обрабатывать не только листья, но и почву вокруг куста. Споры прячутся в верхнем слое грунта и растительных остатках.

Опасно ли это для других цветов?

Да, инфекция перекидывается на розы, дельфиниумы и даже овощные культуры. При обнаружении росы на флоксах стоит провести профилактическое опрыскивание всего цветника.

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