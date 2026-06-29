Бутонов не будет совсем: неправильный уход за пионами после цветения проявится в следующем году

Пионы после цветения переходят в фазу закладки почек будущего года. Это время определит, сколько бутонов вы увидите следующим летом. Работа в цветнике сейчас — это ювелирная корректировка жизненной энергии растения.

Фото: Own work by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пионы

Правильная обрезка цветоносов

Забудьте о тотальной стрижке кустов в июле. Зеленая масса сейчас активно кормит корни. Удаляйте только отцветшие головки. Срезайте их вместе с частью стебля до первого полноценного листа. Соцветия оставляют только для сбора семян, но для декоративного сада это лишняя нагрузка.

"Срезая цветоносы, вы предотвращаете лишнее семенное истощение. Растение перенаправляет ресурсы в корневище", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Режим полива

Закладка цветочных почек требует стабильной влажности. Пересохшая земля — враг урожайности. Поливайте редко, но глубоко. Влага должна дойти до нижних слоев почвы, где залегают всасывающие корни. По аналогии с уходом за цветущими кустарниками, стабильность полива важнее частоты процедур.

Профилактика грибковых заболеваний

Внимательно осматривайте листву. Пятна и налеты — сигналы инфекции. Если заметили признаки грибковой атаки, не ждите эпидемии. Используйте медьсодержащие фунгициды, к примеру, однопроцентный раствор бордосской жидкости.

"Медные препараты создают защитный барьер. Это критически важно, так как ослабленный после цветения куст становится легкой мишенью для спор", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Фосфорно-калийное питание

Азот отложите до весны. Сейчас растению нужны калий и фосфор. Они укрепляют ткани перед зимой и закладывают основу для мощного цветения. Опытные садоводы часто предпочитают борофоску как сбалансированный состав.

Тип подкормки Материал Минеральное удобрение Борофоска (1,5 ст. ложки на куст) Корневой стимулятор Раствор борной кислоты (2 г на 10 л)

"Калий — это внутренний каркас растения. Его нехватка зимой ведет к вымерзанию почек даже при средних морозах", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы о уходе за пионами

Нужно ли обрезать зеленые листья сразу после цветения?

Нет, листья — это "легкие" растения. Пока они зеленые, они работают на корень.

Как понять, что пиону не хватает воды?

Листья теряют тургор и поникают в жаркие часы, даже при влажной поверхности почвы.

Можно ли заменить борофоску другими средствами?

Да, применяйте сульфат калия и суперфосфат в соответствии с инструкцией к препаратам.

Почему важно внести борную кислоту летом?

Бор улучшает усвоение кальция и стимулирует развитие корневой системы, что жизненно важно для зимовки.

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