Преступление против кактуса: как летний застой лишает декабриста шанса на пышное цветение зимой

Декабрист не обязан спать летом. Это кактус, а не медведь в берлоге. Заложите фундамент цветения сейчас — получите бутоны раньше официального срока.
Летом декабрист наращивает зеленую массу. Новые сегменты листа — это будущие цветоносы. Оставлять его в застое — преступление. Растению нужно движение. Как и гортензии летом, шлюмбергере нужен баланс питания. Не ждите осени, когда метаболизм замедлится.
"Игнорирование летнего цикла ведет к хлорозу и скудному цветению. Растение должно успеть сформировать достаточное количество сегментов — именно на концах молодых побегов закладываются почки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.
Не ждите естественного разветвления. Декабрист ленив. Помогите ему правильно сформировать крону, как при формировании деревьев. Аккуратно откручивайте сегменты на верхушках побегов. Достаточно убрать 2-3 листа. Это сигнал "включай ветвление". Всегда используйте стерильный инструмент, чтобы не занести инфекцию.
Растению нужны силы. Первое — азот для массы. Второе — NPK для накопления энергии. Важно не переборщить, иначе получится эффект перекорма, как от лишнего питания таблетками. Соблюдайте строго раз в 10 дней.
|Компонент
|Первая подкормка
|Вода
|1 литр
|Азотный стимулятор
|2 мл нашатырного спирта
|Аминокислоты
|2 мл
"Грамотное внесение азота допустимо только в период активного вегетативного роста. Если нарушить дозировку, велик риск сжечь нежные всасывающие корни, как бывает при ошибках с аммиаком", — констатировал в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.
Тесный горшок — лучший друг декабриста. В просторной таре растение "уходит в корни", забывая про цветы. Не совершайте ошибку с объемами. Питание — это лишь половина дела. Важна и аэрация почвы.
"Частая проблема — залив. Помните: это лесной кактус. Ему нужен рыхлый субстрат, а не болото. Застой влаги активирует грибковые инфекции, которые мы часто принимаем за нехватку микроэлементов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.
Нет, это блокиратор питания для многих растений. Зола защелачивает грунт, что для тропического кактуса губительно.
Возможно, вы переусердствовали с азотом или повредили корневую систему при избыточном поливе.
Обязательно. Покой — это снижение температуры и сокращение полива, но не полное забвение.
Первым делом проверьте объем горшка. Вероятно, растению слишком просторно. Вторая причина — отсутствие перепада температур осенью.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.