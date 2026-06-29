Преступление против кактуса: как летний застой лишает декабриста шанса на пышное цветение зимой

Декабрист не обязан спать летом. Это кактус, а не медведь в берлоге. Заложите фундамент цветения сейчас — получите бутоны раньше официального срока.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Цветущий декабрист

Биология шлюмбергера: почему важен июнь

Летом декабрист наращивает зеленую массу. Новые сегменты листа — это будущие цветоносы. Оставлять его в застое — преступление. Растению нужно движение. Как и гортензии летом, шлюмбергере нужен баланс питания. Не ждите осени, когда метаболизм замедлится.

"Игнорирование летнего цикла ведет к хлорозу и скудному цветению. Растение должно успеть сформировать достаточное количество сегментов — именно на концах молодых побегов закладываются почки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.

Техника прищипки: как заставить куст ветвиться

Не ждите естественного разветвления. Декабрист ленив. Помогите ему правильно сформировать крону, как при формировании деревьев. Аккуратно откручивайте сегменты на верхушках побегов. Достаточно убрать 2-3 листа. Это сигнал "включай ветвление". Всегда используйте стерильный инструмент, чтобы не занести инфекцию.

Две стратегии питания для взрывного роста

Растению нужны силы. Первое — азот для массы. Второе — NPK для накопления энергии. Важно не переборщить, иначе получится эффект перекорма, как от лишнего питания таблетками. Соблюдайте строго раз в 10 дней.

Компонент Первая подкормка Вода 1 литр Азотный стимулятор 2 мл нашатырного спирта Аминокислоты 2 мл

"Грамотное внесение азота допустимо только в период активного вегетативного роста. Если нарушить дозировку, велик риск сжечь нежные всасывающие корни, как бывает при ошибках с аммиаком", — констатировал в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Ошибки содержания: от горшка до субстрата

Тесный горшок — лучший друг декабриста. В просторной таре растение "уходит в корни", забывая про цветы. Не совершайте ошибку с объемами. Питание — это лишь половина дела. Важна и аэрация почвы.

"Частая проблема — залив. Помните: это лесной кактус. Ему нужен рыхлый субстрат, а не болото. Застой влаги активирует грибковые инфекции, которые мы часто принимаем за нехватку микроэлементов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы о декабристе

Можно ли использовать древесную золу для декабриста?

Нет, это блокиратор питания для многих растений. Зола защелачивает грунт, что для тропического кактуса губительно.

Почему вянут сегменты после прищипки?

Возможно, вы переусердствовали с азотом или повредили корневую систему при избыточном поливе.

Нужен ли покой после цветения?

Обязательно. Покой — это снижение температуры и сокращение полива, но не полное забвение.

Что делать, если декабрист не цветет годами?

Первым делом проверьте объем горшка. Вероятно, растению слишком просторно. Вторая причина — отсутствие перепада температур осенью.

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