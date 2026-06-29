То, что годами выпалывали, оказалось настоящей находкой: этот сорняк пригодился и на кухне, и дома

Крапива издавна считается грозой дачников и лесных прогулок. Ее жгучие волоски превращают прикосновение в пытку, оставляя красные следы на коже. Однако этот сорняк заслуживает места в аптечке и на столе. Разберемся, зачем терпеть ожоги и как быстро успокоить раздражение.

Фото: openverse.org by svklimkin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Крапива

Почему крапива кусается

Стебли и листья крапивы усеяны полыми иглами. При контакте кончик обламывается, превращаясь в маленькое копье. Оно пробивает кожу и впрыскивает смесь веществ, вызывающих жжение и зуд.

"Сам яд крапивы не опасен, но вызывает бурную реакцию тканей. Это защита растения от желающих полакомиться зеленью животных", — отметил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Савельев.

Первая помощь при ожогах

Сразу после контакта с растением не трогайте кожу руками. Дайте соку высохнуть, это облегчит его удаление. Через десять минут смойте место соприкосновения мыльной водой.

Остатки микроскопических игл легко удаляются обычной восковой полоской для депиляции. Прохладный компресс снимет остроту ощущений. Избегайте трения, оно только глубже загоняет раздражители в поры.

"Никакие подорожники и щелочные примочки не работают. Лучшая стратегия — спокойствие и чистота пораженного участка", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Ольга Семёнова.

Польза крапивы в хозяйстве

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Наши предки ценили крапиву как сырье для прочной ткани. Сейчас ее используют в шампунях и лечебных чаях. Главное правило подготовки — тепло. Кипяток или сушка полностью нейтрализуют жгучие свойства.

"Крапива — это кладезь железа. Она отлично восстанавливает силы, если правильно ее заварить", — пояснил эксперт Pravda.Ru Роман Едигаров.

Ответы на популярные вопросы о крапиве

Можно ли использовать мочу при ожоге?

Нет, этот метод бесполезен и негигиеничен. Никакого облегчения он не приносит.

Чем опасна аллергия на растение?

Отек слизистых и затрудненное дыхание — признаки экстренной ситуации. При таких симптомах срочно вызывайте врача.