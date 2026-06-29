После шашлыков остаётся настоящее сокровище: эта зола может заменить дорогое удобрение

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Садоводство

Обычный пепел из мангала заменяет дорогие минеральные комплексы. Это природный источник калия, кальция и фосфора, способный реанимировать истощенную землю. Однако бесконтрольное использование золы превращает огород в выжженную щелочную пустыню, где блокируется усвоение питательных веществ.

Внесение золы в почву
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Внесение золы в почву

Механика работы древесного пепла

Зола работает как мощный раскислитель. Она меняет структуру грунта, делая его более рыхлым и доступным для полезных микроорганизмов. В отличие от химии, натуральный пепел усваивается растениями постепенно. Это исключает резкие скачки солей в почвенном растворе. Садовод получает бесплатный ресурс, который одновременно питает культуры и защищает их от гнили.

"Пепел — это концентрат минералов. Он крайне эффективен для раскисления, но его нельзя вносить бездумно. Если почва уже щелочная, дополнительная порция золы просто убьет микрофлору", — отметил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Нормирование и дозировка

Золотое правило природного земледелия — умеренность. Осенью при подготовке грядок под перекопку достаточно 100 граммов на квадратный метр. Весной порцию увеличивают до 300 граммов, если не используются другие минеральные добавки. Перебор с дозировкой приводит к тому, что морковь становится пустой внутри, а редис уходит в стрелку.

Период внесения Рекомендуемая доза (на 1 кв. м)
Осенняя перекопка 100 граммов
Весенняя подкормка 300 граммов

Важно помнить о совместимости. Золу категорически запрещено смешивать с аммиачной селитрой или свежим навозом. Химическая реакция приведет к потере азота, и растения останутся без главного строительного элемента. Продуманный подход к подкормкам требует разделения этих процедур во времени.

Растения в зоне риска

Существуют культуры-ацидофилы, которым зола противопоказана. Голубика, щавель, брусника и рододендроны процветают только в кислой среде. Пепел нейтрализует нужную им кислотность, что ведет к остановке роста. Зато томаты, картофель и летняя клубника отзываются на такое удобрение прибавкой урожая.

"Капуста и редис на ранних стадиях плохо реагируют на золу. Вместо формирования кочана или корнеплода они начинают активно гнать ботву и семена. Это типичная ошибка дачников", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Признаки передозировки щелочи

Растения сами сигнализируют о проблемах. Если листья желтеют, а жилки остаются зелеными — это хлороз. Избыток щелочи мешает корням забирать железо и магний. Исправить ситуацию поможет внесение торфа или хвойного опада. В экстренных случаях землю проливают слабым раствором уксуса: одна ложка на десять литров воды.

"Цветочные культуры, особенно астры, требуют осторожности. Зола помогает против грибков, но ее излишек нарушает баланс питания, из-за чего цветы мельчают и теряют яркость", — подчеркнула агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о применении золы

Можно ли использовать золу от каменного угля?

Нет. Угольный шлак содержит тяжелые металлы и почти не имеет питательной ценности. Для огорода подходит только древесный пепел без остатков пластика или крашеного дерева.

Как проверить кислотность почвы быстро?

Капните уксусом на горсть земли. Если появилась пена и шипение — почва щелочная, золу вносить нельзя. Отсутствие реакции говорит о кислой среде, где пепел будет полезен.

Помогает ли зола от вредителей?

Она эффективна против слизней и личинок насекомых при сухом опудривании растений. Мелкие частицы раздражают покровы вредителей и создают защитный барьер.

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Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, агроном-консультант Ольга Семёнова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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