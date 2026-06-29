Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок складов Санкт-Петербурга в 2026 году пополнился 1,2 млн квадратных метров
Без приседаний и боли в коленях: три упражнения лёжа помогут подтянуть внутреннюю сторону бёдер
Глава Камчатки поручил организовать вертолетные экскурсии для выпускников в Долину гейзеров
Пышные снаружи, нежные внутри: картофельные пирожки превратят простые продукты в праздник
Гострест «Дальстрой» принял под управление порт Нагаево в Охотском море 29 июня 1936 года
Данил Кустов представил план модернизации инфраструктуры Воронежской области до 2029 года
Ленинградская область: пилот сверхлегкого самолета Е-12 погиб при жесткой посадке в Сельцо
Железногорск: критический износ водовода достиг 100 процентов на фоне дефицита бюджета города
Дети боятся ходить в школу из-за агрессивных стай: ситуация в Нелидово дошла до Москвы

Один куст — десятки пышных шапок: летняя подкормка поможет гортензии цвести ярче и дольше

Садоводство

Летний уход за гортензией определяет качество цветения на годы вперед. Системное питание позволяет получить крупные соцветия и плотные ветви без изнурительного труда. Правильный выбор удобрений и контроль кислотности грунта помогают кустарнику сохранять декоративность до первых заморозков.

Гортензия
Фото: Pravda.ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гортензия

Потребности кустарника в летний период

Гортензия требует внимания к составу почвы с момента формирования бутонов. В июне растение расходует запасы фосфора на закладку цветочных кистей. Дефицит этого элемента приводит к появлению мелких и деформированных соцветий. Калий отвечает за яркость окраски и жесткость побегов, которые должны выдерживать вес тяжелых шапок. Недостаточное питание ослабляет куст, делая его уязвимым перед зимними холодами.

"Гортензия крайне чувствительна к составу воды и грунта. Лишняя порция извести или золы заблокирует доступ к питанию, и даже самые дорогие добавки не помогут растению зацвести", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Важно помнить про уровень железа в почве. В середине лета на листьях часто проступает желтизна, при которой жилки остаются темными. Это сигнал о развитии хлороза. Проблема решается внесением серы или препаратов железа в хелатной форме. Такие меры восстанавливают фотосинтез и возвращают кусту здоровый вид. Эффективный уход за гортензией исключает использование свежего навоза, который провоцирует гниение корней.

Управление цветом лепестков

Крупнолистные сорта обладают способностью менять пигментацию в зависимости от химического состава среды. Розовые цветы превращаются в голубые, если в грунте присутствует свободный алюминий. Для этого садоводы искусственно повышают кислотность. Использование лимонной кислоты или верхового торфа помогает сместить баланс. Если же цель — сохранить нежные теплые оттенки, в почву вносят небольшое количество доломитовой муки.

"Цветовые метаморфозы возможны только при низком содержании фосфора. Этот элемент связывает алюминий, не давая ему попадать в ткани растения. Для получения чистого синего цвета фосфорные добавки минимизируют", — отметил эксперт Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

При выращивании важно учитывать, что метельчатые и древовидные виды не меняют цвет от состава земли. Их лепестки могут только розоветь к осени из-за особенностей сорта. В жару гортензии быстро теряют влагу, поэтому регулярный полив остается главным условием усвоения любых подкормок. Своевременный полив в жару защищает корневую систему от перегрева и ожогов.

График внесения удобрений

Летнее питание распределяют на три этапа. В июне упор делают на фосфорно-калийные смеси для стимуляции бутонов. В июле добавляют микроэлементы для поддержания общего тонуса. Августовская порция минералов направлена на укрепление тканей побегов. Это гарантирует, что ветви успеют одревеснеть до наступления морозов и сохранят цветочные почки на следующий год.

Тип удобрения Действие на растение
Монофосфат калия Увеличивает диаметр соцветий и яркость
Хелат железа Устраняет желтизну листьев и вялость
Сульфат алюминия Окрашивает лепестки в синий и фиолетовый

Альтернативой минеральным смесям служит настой сорняков. Кратковременное брожение крапивы или одуванчика дает раствор, богатый органическими кислотами. Это мягкое средство поддерживает здоровье сада без риска химического ожога. При этом важно соблюдать дозировку при использовании птичьего помета, который в концентрированном виде губителен для тонких корней.

"В августе азот под запретом. Лишний рост зелени в конце лета лишит куст возможности подготовиться к зиме, что приведет к вымерзанию растения", — подчеркнула специально для Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.

Для создания эффектных композиций на участке можно комбинировать разные культуры. Новичкам полезно узнать, какие цветы посадить в июле для заполнения пустых мест рядом с декоративными кустарниками. Если пространство ограничено, выращивание лантаны в контейнерах станет отличным дополнением к садовой коллекции.

Ответы на популярные вопросы о гортензиях

Можно ли использовать золу для гортензий?

Нет. Зола защелачивает грунт, что противопоказано этим растениям. Она вызывает хлороз и прекращение роста.

Почему гортензия перестала цвести?

Чаще всего причина кроется в неправильной обрезке или вымерзании почек. Также к пустоцвету приводит избыток азотных удобрений летом.

Как быстро меняется цвет лепестков?

Процесс занимает от двух недель до месяца. Начинать подкисление нужно заранее, еще на стадии появления зачатков бутонов.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин, агрохимик Роман Едигаров
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Пустые канистры и лимиты: на столичных АЗС ввели жесткий режим отпуска топлива в одни руки
Москва
Пустые канистры и лимиты: на столичных АЗС ввели жесткий режим отпуска топлива в одни руки
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Краснодарский край
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Последние материалы
Рынок складов Санкт-Петербурга в 2026 году пополнился 1,2 млн квадратных метров
Без приседаний и боли в коленях: три упражнения лёжа помогут подтянуть внутреннюю сторону бёдер
Глава Камчатки поручил организовать вертолетные экскурсии для выпускников в Долину гейзеров
Пышные снаружи, нежные внутри: картофельные пирожки превратят простые продукты в праздник
Гострест «Дальстрой» принял под управление порт Нагаево в Охотском море 29 июня 1936 года
Данил Кустов представил план модернизации инфраструктуры Воронежской области до 2029 года
Ленинградская область: пилот сверхлегкого самолета Е-12 погиб при жесткой посадке в Сельцо
Железногорск: критический износ водовода достиг 100 процентов на фоне дефицита бюджета города
Дети боятся ходить в школу из-за агрессивных стай: ситуация в Нелидово дошла до Москвы
Самые живучие моторы нового поколения: ресурс в 300 тысяч километров становится новой нормой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.