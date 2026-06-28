Уход за плодовыми деревьями в июне: основные этапы формирования кроны для урожая

Летнее солнце разгоняет соки внутри деревьев. Садовод-ленивец знает: сейчас — идеальный момент, чтобы направить эту энергию в плоды, а не в бесполезную древесину. Забудьте про весенние морозы и осеннюю слякоть. Летняя обрезка — это ювелирная работа секатором, которая избавляет дерево от балласта без лишнего стресса.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain обрезка вишни

Корень проблем: укрощение поросли

Прикорневая поросль — это паразиты, сосущие жизнь из подвоя. Пока вы ждете осени, эти "нахлебники" крадут питание у будущих яблок и груш. В июне-июле ткани мягкие. Срезайте их под ноль, не оставляя пеньков. Если оставить "зуб", на его месте к августу вырастет целый лес.

"Поросль — это первый сигнал, что дереву плохо или вы переборщили с весенней обрезкой. Удаляйте её сразу, как заметили. Это сэкономит тонны удобрений, которые иначе уйдут 'в трубу'", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Волчки и вертикали: почему дерево "пустует"

Вертикальные побеги (волчки) — главные враги солнца. Они летят вверх, затеняя центр кроны и превращая дерево в непролазные джунгли. Там селится грибок и тля. Удаляйте всё, что растет строго перпендикулярно земле. Оставляйте только те ветви, что смотрят в стороны — именно на них закладываются плодовые почки.

Тип ветви Что делать летом Вертикальные волчки Вырезать полностью "на кольцо" Ветви внутрь кроны Удалять для доступа света и воздуха Больные и сухие Немедленно вырезать до здоровой ткани

Летние срезы заживают в два раза быстрее весенних. Дерево активно качает сок и само "запечатывает" раны. Главное — не забудьте про гигиену. После каждой радикальной операции используйте садовый вар. Это страховка от гнили и патогенов.

Многие боятся резать 'по живому', но летняя обрезка — это как легкий пилинг. Мы убираем лишнее, чтобы плоды получили максимум ультрафиолета. Без света сахара в яблоках не будет.

Колонновидные сорта: геометрия урожая

Колонны обманчивы. Кажется, что они растут сами собой, но без контроля они мгновенно превращаются в метелки. Если боковая ветка решила стать главной и рванула вверх — режьте. Оставляйте только центральный проводник. Ваша цель — компактный столб, облепленный плодами, а не многоствольный куст.

"Работа с колонновидными деревьями требует точности. Удалили верхушку — потеряли сорт. Летняя корректировка боковых побегов позволяет сохранить форму 'колонны' без риска погубить дерево", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о летней обрезке

Можно ли обрезать косточковые (вишню, сливу) летом?

Нужно. Именно летом риск заражения млечным блеском у косточковых минимален. Обрезайте лишнее сразу после сбора урожая.

Как глубоко можно резать ветви в июле?

Не более 20% от общего объема зеленой массы. Иначе дерево ударится в панику и начнет гнать в три раза больше новых волчков.

Нужно ли обрабатывать тонкие срезы?

Срезы диаметром меньше карандаша дерево вылечит само. Все, что толще — закрывайте краской на натуральной олифе или лак-бальзамом.

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