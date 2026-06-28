Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казань накроет грозовой фронт с градом и шквалистым ветром в начале недели
Бензин проиграл без боя: топливный кризис в Бурятии вынудил водителей пойти на отчаянный шаг
Это не просто усталость: какие три признака служат спусковым крючком депрессии
Всего 1–2 киви в день способны улучшить пищеварение, но при этих болезнях фрукт опасен
От воровского жаргона до тиктока: кто на самом деле придумал слово "чувак"
Ловушка для абитуриента: как мошенники "угоняют" Госуслуги через поддельные сайты вузов
Этот странный способ заменить помаду оказался гениальным: губы выглядят естественно весь день
Сёмга в тарелке изменила всё: этот холодный суп заставит забыть о скучной окрошке
Они ценились больше людей: анализ ДНК скелетов в Турции выявил неожиданную роль псов в древности

Уход за плодовыми деревьями в июне: основные этапы формирования кроны для урожая

Садоводство » Плодовые

Летнее солнце разгоняет соки внутри деревьев. Садовод-ленивец знает: сейчас — идеальный момент, чтобы направить эту энергию в плоды, а не в бесполезную древесину. Забудьте про весенние морозы и осеннюю слякоть. Летняя обрезка — это ювелирная работа секатором, которая избавляет дерево от балласта без лишнего стресса.

обрезка вишни
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
обрезка вишни

Корень проблем: укрощение поросли

Прикорневая поросль — это паразиты, сосущие жизнь из подвоя. Пока вы ждете осени, эти "нахлебники" крадут питание у будущих яблок и груш. В июне-июле ткани мягкие. Срезайте их под ноль, не оставляя пеньков. Если оставить "зуб", на его месте к августу вырастет целый лес.

"Поросль — это первый сигнал, что дереву плохо или вы переборщили с весенней обрезкой. Удаляйте её сразу, как заметили. Это сэкономит тонны удобрений, которые иначе уйдут 'в трубу'", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Волчки и вертикали: почему дерево "пустует"

Вертикальные побеги (волчки) — главные враги солнца. Они летят вверх, затеняя центр кроны и превращая дерево в непролазные джунгли. Там селится грибок и тля. Удаляйте всё, что растет строго перпендикулярно земле. Оставляйте только те ветви, что смотрят в стороны — именно на них закладываются плодовые почки.

Тип ветви Что делать летом
Вертикальные волчки Вырезать полностью "на кольцо"
Ветви внутрь кроны Удалять для доступа света и воздуха
Больные и сухие Немедленно вырезать до здоровой ткани

Летние срезы заживают в два раза быстрее весенних. Дерево активно качает сок и само "запечатывает" раны. Главное — не забудьте про гигиену. После каждой радикальной операции используйте садовый вар. Это страховка от гнили и патогенов.

Многие боятся резать 'по живому', но летняя обрезка — это как легкий пилинг. Мы убираем лишнее, чтобы плоды получили максимум ультрафиолета. Без света сахара в яблоках не будет.

Колонновидные сорта: геометрия урожая

Колонны обманчивы. Кажется, что они растут сами собой, но без контроля они мгновенно превращаются в метелки. Если боковая ветка решила стать главной и рванула вверх — режьте. Оставляйте только центральный проводник. Ваша цель — компактный столб, облепленный плодами, а не многоствольный куст.

"Работа с колонновидными деревьями требует точности. Удалили верхушку — потеряли сорт. Летняя корректировка боковых побегов позволяет сохранить форму 'колонны' без риска погубить дерево", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о летней обрезке

Можно ли обрезать косточковые (вишню, сливу) летом?

Нужно. Именно летом риск заражения млечным блеском у косточковых минимален. Обрезайте лишнее сразу после сбора урожая.

Как глубоко можно резать ветви в июле?

Не более 20% от общего объема зеленой массы. Иначе дерево ударится в панику и начнет гнать в три раза больше новых волчков.

Нужно ли обрабатывать тонкие срезы?

Срезы диаметром меньше карандаша дерево вылечит само. Все, что толще — закрывайте краской на натуральной олифе или лак-бальзамом.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, садовник-практик Сергей Михеев, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Калининградская область
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Популярное
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле

Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.

Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Последние материалы
Всего 1–2 киви в день способны улучшить пищеварение, но при этих болезнях фрукт опасен
От воровского жаргона до тиктока: кто на самом деле придумал слово "чувак"
Ловушка для абитуриента: как мошенники "угоняют" Госуслуги через поддельные сайты вузов
Этот странный способ заменить помаду оказался гениальным: губы выглядят естественно весь день
Сёмга в тарелке изменила всё: этот холодный суп заставит забыть о скучной окрошке
Они ценились больше людей: анализ ДНК скелетов в Турции выявил неожиданную роль псов в древности
Свирепый хищник размером со стол: находка в Британии обнулила прежние знания об эволюции видов
Наследник армейской легенды прибыл: в России сертифицировали мощную замену классическому вездеходу
Такого рекорда сопки еще не видели: Хабаровский край накрыла мощная волна в белых халатах
Хабаровский край: туристический поток в регионе вырос на 46% за последние три года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.