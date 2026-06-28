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Смертельный риск для клубники и картофеля: как избыток любимого народного удобрения лишает урожая

Садоводство

Зола — не волшебная палочка для любого участка. Огородники часто бездумно сыплют пепел под корень, надеясь на чудо и пышный урожай. Вместо этого они получают угнетенные растения. Древесная зола — это прежде всего концентрированный раскислитель. Если ваш участок уже "тяготеет" к щелочи, вы не удобрите землю, а заблокируете в ней обмен веществ.

Древесная зола на земле между грядками
Фото: Pravda.Ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Древесная зола на земле между грядками

Почему зола вредит урожаю

Зола конфликтует с азотным питанием. Она мешает растениям усваивать азот в период активного роста листвы. В итоге кусты остаются мелкими и чахлыми. Неконтролируемое внесение — прямой путь к дефициту микроэлементов, так как в щелочной среде корни многих культур "замирают" и перестают качать питание.

"Зола — мощный инструмент, но она требует осторожности при работе с подкормками. Избыток щелочи блокирует доступ растений к фосфору и бору", — предупредил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Культуры, не терпящие щелочной среды

Некоторые растения органически не выносят раскисления. К ним относятся любители кислых почв. Если вы засыплете их золой, результат будет плачевным.

  • Клубника (содовая земляника): Идеальный pH — от 5,5 до 6,5. Лишняя зола провоцирует жесткий дефицит бора, ягод становится в разы меньше, а сами плоды мельчают. Узнайте больше про органическое земледелие, чтобы не допускать таких промахов.
  • Голубика: Требует предельной кислотности (pH 3,5-4,5). Зола здесь работает как яд. Куст мгновенно хлорозит, желтеет и может погибнуть.
  • Картофель: Опасается не самой золы, а парши, которая бурно развивается в щелочной среде. Корнеплоды покроются язвами и потеряют лежкость. Помните, что правильный микроклимат и отсутствие избытка подкормки — залог чистого урожая.
Культура Реакция на избыток золы
Клубника Дефицит бора, измельчание плодов
Голубика Замирание корней, гибель куста
Картофель Развитие парши, потеря качества

Для сохранения баланса на участке рассмотрите природные методы оздоровления почвы. Иногда лучше вообще отказаться от "диких" подкормок, если вы не уверены в составе грунта.

"Многие садоводы забывают, что состояние растений напрямую зависит от pH. Если почва щелочная, зола лишь усугубит проблему", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Простые способы проверки кислотности почвы

Золотое правило — умеренность. Не превышайте норму 100-150 граммов на квадратный метр. Перед внесением капните уксусом на землю. "Шипение" — верный признак того, что почва уже щелочная. В таком случае от золы нужно немедленно отказаться. Аналогично стоит следить и за обрезкой пасынков у других культур, чтобы не травмировать иммунитет растений.

"Никогда не доверяйте народным советам на 100%. Инструментальный замер pH — единственный надежный способ понять, нужна ли вашему саду щелочная добавка", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам Ирина Колесникова.

Ответы на популярные вопросы о золе

Можно ли сыпать золу под все растения?

Нет, она категорически противопоказана растениям-ацидофилам, любящим кислые почвы: голубике, клюкве, бруснике, рододендронам.

Почему зола вызывает паршу на картофеле?

Парша — грибковое заболевание, которое активно размножается в слабощелочной среде, которую и создает избыточное внесение золы.

Сколько золы можно вносить за раз?

Оптимальная дозировка для большинства культур, предпочитающих нейтральный pH, составляет 100-150 граммов на один квадратный метр.

Как понять, что почва стала слишком щелочной?

Используйте электронный pH-тестер или тест с уксусом. Листья растений светлеют, теряют интенсивный цвет, а рост заметно замедляется.

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Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, консультант по сезонным работам Ирина Колесникова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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