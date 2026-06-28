Зола — не волшебная палочка для любого участка. Огородники часто бездумно сыплют пепел под корень, надеясь на чудо и пышный урожай. Вместо этого они получают угнетенные растения. Древесная зола — это прежде всего концентрированный раскислитель. Если ваш участок уже "тяготеет" к щелочи, вы не удобрите землю, а заблокируете в ней обмен веществ.
Зола конфликтует с азотным питанием. Она мешает растениям усваивать азот в период активного роста листвы. В итоге кусты остаются мелкими и чахлыми. Неконтролируемое внесение — прямой путь к дефициту микроэлементов, так как в щелочной среде корни многих культур "замирают" и перестают качать питание.
"Зола — мощный инструмент, но она требует осторожности при работе с подкормками. Избыток щелочи блокирует доступ растений к фосфору и бору", — предупредил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.
Некоторые растения органически не выносят раскисления. К ним относятся любители кислых почв. Если вы засыплете их золой, результат будет плачевным.
|Культура
|Реакция на избыток золы
|Клубника
|Дефицит бора, измельчание плодов
|Голубика
|Замирание корней, гибель куста
|Картофель
|Развитие парши, потеря качества
Для сохранения баланса на участке рассмотрите природные методы оздоровления почвы. Иногда лучше вообще отказаться от "диких" подкормок, если вы не уверены в составе грунта.
"Многие садоводы забывают, что состояние растений напрямую зависит от pH. Если почва щелочная, зола лишь усугубит проблему", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.
Золотое правило — умеренность. Не превышайте норму 100-150 граммов на квадратный метр. Перед внесением капните уксусом на землю. "Шипение" — верный признак того, что почва уже щелочная. В таком случае от золы нужно немедленно отказаться. Аналогично стоит следить и за обрезкой пасынков у других культур, чтобы не травмировать иммунитет растений.
"Никогда не доверяйте народным советам на 100%. Инструментальный замер pH — единственный надежный способ понять, нужна ли вашему саду щелочная добавка", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам Ирина Колесникова.
Нет, она категорически противопоказана растениям-ацидофилам, любящим кислые почвы: голубике, клюкве, бруснике, рододендронам.
Парша — грибковое заболевание, которое активно размножается в слабощелочной среде, которую и создает избыточное внесение золы.
Оптимальная дозировка для большинства культур, предпочитающих нейтральный pH, составляет 100-150 граммов на один квадратный метр.
Используйте электронный pH-тестер или тест с уксусом. Листья растений светлеют, теряют интенсивный цвет, а рост заметно замедляется.
Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.