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2 ложки в банку — и плодожорки сгинут: яблоки и груши будут чистыми, как с картинки

Садоводство

Червивые опадающие яблоки часто становятся сигналом о том, что урожай под угрозой из-за активности насекомых. Вместо того чтобы заливать сад агрессивными препаратами, многие выбирают путь естественного регулирования численности вредителей. Старая банка с забродившим содержимым может стать эффективным инструментом, который поможет сохранить плоды чистыми без лишних затрат.

Яблоня
Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Яблоня

Механика работы ловушки

Плодожорка ориентируется в пространстве по запахам. Ее привлекает аромат продуктов брожения, которые сигнализируют о наличии подходящей среды для жизнедеятельности. Использование простых банок с приманкой позволяет переключить внимание насекомых с созревающих яблок и груш на искусственный объект. Когда вредитель попадает внутрь емкости, физические свойства жидкости не позволяют ему выбраться обратно.

"Биологическая природа метода исключает накопление вредных веществ в плодах, что крайне важно для получения чистого урожая. Если грамотно распределить емкости по периметру кроны, можно предотвратить массовое поражение завязей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Важно учитывать, что такие ловушки действуют избирательно. Они не уничтожают полезных насекомых-опылителей, так как те равнодушны к запаху киснущего сахара. Такая избирательность помогает поддерживать естественный баланс на участке. Грамотные варианты защиты всегда строятся на понимании поведения конкретного вида вредителя.

Рецепт приманки и установка

Для создания конструкции потребуются стеклянные банки объемом до пятисот миллилитров. В каждую емкость добавляют две ложки старого, желательно забродившего варенья. Если продукт еще свежий, процесс можно ускорить, добавив немного теплой воды и оставив смесь на солнце на несколько часов. Сладкий сироп станет основным магнитом для бабочек плодожорки.

"Тот самый секрет заключается в высоте подвеса. Плодожорка летает в вечерних сумерках на определенном уровне, поэтому банки нужно размещать в верхней трети кроны, где созревают самые крупные плоды", — отметил специально для Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Емкости фиксируют на ветвях при помощи прочной веревки. Важно следить, чтобы банка висела устойчиво и не опрокидывалась при порывах ветра. Проверять содержимое ловушек следует раз в неделю. Если жидкость испаряется, ее нужно подливать, а при сильном загрязнении насекомыми — полностью заменять. Продуманный процесс контроля позволит вовремя обновлять приманки в течение всего лета.

Метод защиты Результат применения
Химическая обработка Гибель всех насекомых, риск остатков химии в яблоках.
Сладкие ловушки Целевой отлов плодожорки, полная безопасность для человека.

При использовании ловушек плоды реже подвергаются гниению на ветках, так как кожица остается целой. Отсутствие проколов от насекомых снижает вероятность развития грибковых заболеваний. Иногда садоводы совершают решение отказаться от подкормок в пользу только защитных мер, но комплексный подход всегда дает более стабильный результат.

Ответы на популярные вопросы о защите сада

Как часто нужно менять приманку в банках?

Обычно смесь сохраняет свои свойства около 7—10 дней. Если наступила сильная жара, вода испаряется быстрее, и концентрация сахара меняется, поэтому проверять банки стоит чаще. Приманку нужно обновлять, когда она перестает пахнуть брожением.

Помогут ли банки от всех червей в плодах?

Ловушки эффективно работают против бабочек плодожорки, личинки которых и превращаются в червей внутри плодов. Однако метод не отменяет необходимости убирать падалицу с земли, так как это дополнительный источник размножения вредителей.

Можно ли использовать вместо варенья сахарный сироп?

Сахарный сироп работает хуже, так как в нем нет фруктовых кислот, усиливающих аромат при брожении. Варенье, особенно из кислых ягод или плодов, привлекает вредителей гораздо активнее.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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