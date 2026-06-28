Всего одна подкормка после сбора ягод — и клубника "оживает" к осени, выдавая вторую волну

После сбора последнего урожая клубники многие дачники совершают роковую ошибку — забывают о грядках до следующей весны. Между тем, именно в июле и августе закладываются основы будущего плодоношения. Если оставить кусты без поддержки после изнуряющего этапа формирования ягод, на следующий год урожай может сократиться вдвое, а сами плоды станут мелкими и безвкусными. Правильный летний уход — это не просто прихоть, а способ обеспечить закладку мощных цветковых почек, которые перезимуют и дадут начало новому урожаю.

Фото: commons.wikimedia. org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Зачем клубнике питание в середине лета

Плодоношение — самый энергозатратный период для садовой земляники. Растение отдает последние ресурсы, оставляя почву обедненной. Если не восполнить этот баланс, куст уходит в осень ослабленным. В итоге растение хуже готовится к зиме, что часто становится основной причиной гибели посадок при первых заморозках. Важно помнить, что восстановление — это не только подкормка, но и санитарная обработка, помогающая растениям пережить стресс после отдачи урожая, как подробно описано в советах о том, как сохранить растения в сложных погодных условиях.

"Основная задача после сбора ягод — помочь кусту сформировать качественные почки на будущий год. Без фосфорно-калийного питания растение будет уязвимо перед грибковыми инфекциями, что часто приводит к снижению урожайности на 30-50%", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Уход за обычными сортами

Для земляники однократного срока плодоношения стратегия проста: оцените состояние листвы. Если кусты выглядят здоровыми, достаточно удалить старые цветоносы и усы. Если же вы заметили явные признаки болезней — пятнистость или серый налет, — листья нужно срезать практически полностью, оставив лишь молодые сердечки в центре. Важно помнить, что даже для любителей картофеля существует схожий по своей критичности этап, когда ошибки в уходе могут привести к получению гороха вместо полноценных клубней.

"После обрезки ботвы кустам требуется азот для быстрого отрастания свежей зелени, но перекармливать им нельзя. Обязательно вносите фосфор и калий — они отвечают за иммунитет растения и его подготовку к наступающим холодам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Тип удобрения Назначение Монофосфат калия Повышение устойчивости к болезням Аммиачная селитра Стимуляция роста новых листочков Древесная зола Натуральный калий и микроэлементы

Для тех, кто хочет получить стабильный урожай, критически важно выдерживать баланс элементов в почве. Чрезмерное увлечение чистым азотом приведет лишь к избыточной вегетации в ущерб плодоношению в следующем сезоне.

Особенности подкормки ремонтантных сортов

Ремонтантные сорта требуют деликатного обращения: их нельзя косить "под ноль", так как они продолжают плодоносить. Лучшей стратегией будет использование мягких биопрепаратов. Применение агрессивной химии в этот период нежелательно, чтобы не накапливать вредные вещества в ягодах, которые вы планируете собирать до сентября. Аналогичная осторожность требуется и при выборе стратегии, когда золотой стандарт подкормки кабачков позволяет получать плоды в течение всего сезона.

"Ремонтантную клубнику лучше подкармливать пролонгированными гранулами органического происхождения. Они действуют мягко, не вызывая резких сдвигов в метаболизме растения, что критически важно при постоянном плодообразовании", — разъяснила эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Комплексный подход: полив, мульча и защита

Удобрения не работают в сухой земле. Регулярный полив раз в неделю — минимум для летнего клубничника. Если стоит жара, частоту увеличивают до трех раз. Защита корней мульчей — соломой или травой — не только удерживает влагу, но и подавляет рост сорняков, которые конкурируют с земляникой за питание.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать золу как единственное удобрение?

Зола — отличный источник калия, фосфора и микроэлементов, но для полноценного восстановления после плодоношения растению требуется комплекс состава, поэтому лучше совмещать ее с минеральными или органическими азотсодержащими добавками.

Обязательно ли срезать усы?

Если вы не планируете размножение, усы обязательно удаляют, иначе они будут забирать значительную часть питательных веществ у материнского куста, который должен направлять силы на закладку почек.

Через какое время после полива вносить удобрения?

Подкормки проводят только по влажной почве. Лучше всего вносить растворы на следующий день после основного полива или после хорошего дождя, чтобы избежать ожога корневой системы.

Поможет ли мульчирование от вредителей?

Мульча создает благоприятную среду, но она не заменяет обработку биоинсектицидами. Для борьбы с почвенными вредителями, такими как личинки хруща, эффективнее использовать специализированные грибковые препараты на основе метаризиума.

Читайте также