Желтые кончики лука в июне часто принимают за приговор урожаю. Зрелище досадное: вместо бодрых зеленых перьев на грядке торчат жухлые хвосты, которые сигналят о внутреннем разладе в жизни растения. Если пропустить этот момент, головка перестанет набирать массу, уйдет в спячку или вовсе сгниет в земле.
Традиционно считается, что луку не хватает воды. Огородники хватаются за шланги, заливают грядки до состояния болота, но перо продолжает сохнуть. В биологии почвы все сложнее: избыток влаги вытесняет кислород, корни задыхаются, и растение начинает избавляться от надземной части, чтобы выжить. Это серьезная ошибка в процессе культивации.
"Лук — это индикатор здоровья почвы. Если желтеют только кончики, растению чаще всего не хватает азота или меди. Но если желтизна идет пятнами или перо скручивается, ищите вредителя. Самый опасный — луковая муха", — отметил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.
Сорняки тоже участвуют в этом процессе. Они не просто занимают место, а выкачивают из земли калий и фосфор, которые необходимы луку именно в июне для формирования плотной репки. Если вовремя не срезать конкурентов, лук проиграет битву за питание. Этот фактор важен при выборе любой детали планирования огорода.
|Причина пожелтения
|Как распознать
|Дефицит азота
|Перо бледнеет целиком, кончики белеют
|Луковая муха
|Листья вянут, луковица мягкая, виден налет
|Недостаток влаги
|Земля трескается, перья сохнут с самого верха
Тот самый секрет заключается в отказе от глубокой копки и переходе к рыхлению. Плотная корка после полива блокирует жизнь в грунте. Вместо минеральных удобрений лучше использовать органическую мульчу из скошенной травы. Она удерживает влагу и постепенно отдает азот именно тогда, когда растение готово его принять. Такое решение позволяет минимизировать трудозатраты в середине сезона.
"Часто дачники сами губят лук, внося свежий навоз. Это провоцирует грибковые инфекции и привлекает вредителей. Лучшее лекарство в июне — зольный настой или биопрепараты на основе сенной палочки", — объяснила в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.
Важный нюанс: если потянуть за пожелтевшее перо и оно легко отделяется от шейки, значит, внутри уже поселилась личинка. В таком случае никакие подкормки не помогут. Растение нужно немедленно удалить и уничтожить, чтобы вредитель не ушел в почву на окукливание. Это предотвратит массовый вариант заражения всей грядки.
"Природное земледелие учит нас не бороться с симптомами, а создавать условия. Замульчируйте грядку, посадите в междурядьях морковь — ее запах отпугивает луковую муху. Это сотворчество с природой, а не война за каждый сантиметр пера", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.
Если причина в нехватке воды или питания — перо съедобно. Если же внутри обнаружены личинки вредителей, такие растения лучше не употреблять.
Это не имеет смысла. Обрезка лишь создает дополнительные раны, через которые инфекция проще проникает в луковицу. Важно устранить причину сохнущих краев.
Главное — увлажнять почву на глубину до 20 сантиметров. Поверхностное опрыскивание бесполезно и вредно, так как провоцирует ожоги и грибок.
В Восточной Сибири возник серьезный дисбаланс на рынке нефтепродуктов, который привел к транспортному коллапсу и экстренному вмешательству региональных властей.