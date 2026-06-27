Не спешите вырывать: как оживить желтеющий лук, чтобы в итоге собрать ведра головок

Желтые кончики лука в июне часто принимают за приговор урожаю. Зрелище досадное: вместо бодрых зеленых перьев на грядке торчат жухлые хвосты, которые сигналят о внутреннем разладе в жизни растения. Если пропустить этот момент, головка перестанет набирать массу, уйдет в спячку или вовсе сгниет в земле.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свежий урожай репчатого лука

Почему лук желтеет раньше времени

Традиционно считается, что луку не хватает воды. Огородники хватаются за шланги, заливают грядки до состояния болота, но перо продолжает сохнуть. В биологии почвы все сложнее: избыток влаги вытесняет кислород, корни задыхаются, и растение начинает избавляться от надземной части, чтобы выжить. Это серьезная ошибка в процессе культивации.

"Лук — это индикатор здоровья почвы. Если желтеют только кончики, растению чаще всего не хватает азота или меди. Но если желтизна идет пятнами или перо скручивается, ищите вредителя. Самый опасный — луковая муха", — отметил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Сорняки тоже участвуют в этом процессе. Они не просто занимают место, а выкачивают из земли калий и фосфор, которые необходимы луку именно в июне для формирования плотной репки. Если вовремя не срезать конкурентов, лук проиграет битву за питание. Этот фактор важен при выборе любой детали планирования огорода.

Причина пожелтения Как распознать Дефицит азота Перо бледнеет целиком, кончики белеют Луковая муха Листья вянут, луковица мягкая, виден налет Недостаток влаги Земля трескается, перья сохнут с самого верха

Умное решение проблемы

Тот самый секрет заключается в отказе от глубокой копки и переходе к рыхлению. Плотная корка после полива блокирует жизнь в грунте. Вместо минеральных удобрений лучше использовать органическую мульчу из скошенной травы. Она удерживает влагу и постепенно отдает азот именно тогда, когда растение готово его принять. Такое решение позволяет минимизировать трудозатраты в середине сезона.

"Часто дачники сами губят лук, внося свежий навоз. Это провоцирует грибковые инфекции и привлекает вредителей. Лучшее лекарство в июне — зольный настой или биопрепараты на основе сенной палочки", — объяснила в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Важный нюанс: если потянуть за пожелтевшее перо и оно легко отделяется от шейки, значит, внутри уже поселилась личинка. В таком случае никакие подкормки не помогут. Растение нужно немедленно удалить и уничтожить, чтобы вредитель не ушел в почву на окукливание. Это предотвратит массовый вариант заражения всей грядки.

"Природное земледелие учит нас не бороться с симптомами, а создавать условия. Замульчируйте грядку, посадите в междурядьях морковь — ее запах отпугивает луковую муху. Это сотворчество с природой, а не война за каждый сантиметр пера", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о пожелтении лука

Можно ли использовать пожелтевший лук в еду

Если причина в нехватке воды или питания — перо съедобно. Если же внутри обнаружены личинки вредителей, такие растения лучше не употреблять.

Нужно ли обрезать желтые кончики

Это не имеет смысла. Обрезка лишь создает дополнительные раны, через которые инфекция проще проникает в луковицу. Важно устранить причину сохнущих краев.

Как часто поливать лук в жару

Главное — увлажнять почву на глубину до 20 сантиметров. Поверхностное опрыскивание бесполезно и вредно, так как провоцирует ожоги и грибок.

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