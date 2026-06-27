Не сожгите свои посадки: простые правила разведения подкормок для богатого урожая

Жара в теплице превращает пыльцу томатов в стерильный порошок, из-за чего завязи просто осыпаются на землю. Огородники часто пытаются спасти ситуацию ударными дозами аптечных средств, но избыток активных веществ работает хуже, чем их дефицит. Обычная подкормка при нарушении пропорций превращается в яд, который сжигает нежные ткани растений за несколько часов.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Урожай спелых томатов

Борная кислота: реанимация для завязей

Когда воздух в теплице застаивается, томатам становится трудно формировать плоды. Бор выступает катализатором цветения и помогает растению усваивать питание из почвы. Однако кристаллический порошок не растворяется в холодной воде. На практике часто совершают ошибку, бросая гранулы прямо в лейку, что приводит к химическим ожогам корней и листьев. Сначала нужно подготовить маточный раствор в горячей воде с температурой порядка 60–70 градусов, тщательно помешивая состав в течение нескольких минут.

"В условиях закрытого грунта борная кислота — это обязательный элемент. Опрыскивать нужно именно цветочные кисти в период бутонизации. Важно помнить, что раствор должен быть слабым, буквально один-два грамма на ведро воды, иначе вместо урожая можно получить опаленные макушки", — рассказала в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Для лучшего сцепления жидкости с листом в пульверизатор полезно добавить немного тертого мыла. Обработку проводят строго вечером, когда солнце уже не может прожечь мокрую зелень через капли-линзы. Если выбран прикорневой метод, раствор вносится только после обильного основного полива. Это гарантирует мягкое воздействие на корневую систему и позволяет избежать опасной ошибки, связанной с передозировкой микроэлементов в сухом грунте.

Куриный помет: концентрат азота без риска ожогов

Органические удобрения на основе помета считаются самыми агрессивными из-за феноменальной концентрации азота. Использовать их в чистом виде — значит гарантированно уничтожить посадки. Главное правило здесь — многоступенчатое разбавление. Сначала готовится закваска в пропорции один к одному, которая должна перебродить три-пять дней. Только после исчезновения пены литр этого состава разводят в 20 литрах чистой воды. Такой вариант подкормки считается безопасным для большинства овощных культур.

Тип состава Пропорция разведения Свежий помет (маточный раствор) 1 часть помета на 1 часть воды Рабочий раствор из концентрата 1 литр настоя на 20-25 литров воды Гранулированный покупной помет 500 граммов на 10 литров (настаивать 3 часа)

Тот самый секрет: азотные вливания эффективны только до конца июня. Если затянуть с органикой, растения уйдут в рост ботвы, полностью позабыв о плодах. Особенно чувствительны к лишнему азоту кабачки, которые при перекорме начинают сбрасывать мелкие плоды. Чтобы не допустить подобной детали в развитии куста, лучше вовремя перейти на калийные и фосфорные составы.

"Куриный помет — мощное топливо, но для дыни или арбуза его нужно давать крайне осторожно. Избыток азота в период формирования плода сделает его водянистым и невкусным. Органику вносим только в начале сезона, чтобы запустить вегетацию", — отметил специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Биопрепараты против тли: безопасная защита

В период завязывания плодов химические инсектициды использовать нельзя, так как срок выхода ядов из тканей растения слишком велик. Биологические средства работают иначе: они поражают вредителей через продукты жизнедеятельности микроорганизмов. Для обработки от тли подходят растворы на основе аверсектина, после которых урожай можно снимать уже через пару дней. Это идеальное решение для тех, кто заботится об экологичности своего стола.

"Тля боится не только химии, но и простых калийных мыл с добавлением перца. Такие составы не убивают мгновенно, но создают на листе пленку, через которую насекомое не может питаться. Нужно обрабатывать нижнюю сторону листа, где прячутся колонии", — подчеркнул специалист по защите растений Андрей Зорин.

Эффективность биопрепаратов напрямую зависит от температуры воздуха. Большинство бактериальных средств начинают работать, когда на улице не холоднее плюс 18 градусов. Опрыскивание проводят дважды с интервалом в полторы недели, чтобы уничтожить не только взрослых особей, но и новые поколения вредителей.

Ответы на популярные вопросы о подкормках

Можно ли смешивать борную кислоту с мылом?

Да, добавление небольшого количества хозяйственного или зеленого мыла помогает раствору дольше удерживаться на гладкой поверхности листьев томатов и перцев.

Что делать, если случайно переборщили с концентрацией помета?

Необходимо немедленно провести обильный полив чистой водой, чтобы вымыть лишние соли из зоны обитания корней. Это единственный способ минимизировать химический стресс растения.

Как часто нужно опрыскивать растения от тли биосредствами?

Биопрепараты быстро разлагаются на свету, поэтому стандартный график подразумевает повторную обработку через 10–14 дней для закрепления результата.

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