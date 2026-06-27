Соседи будут просить черенки: 6 шустрых лиан, которые полностью изменят облик вашей дачи

Голый забор или пустая стена сарая часто становятся настоящей мозолью на глазу, которую хочется спрятать за густой зеленью. Желание получить мгновенный результат обычно упирается в годы ожидания, пока саженцы наберут силу. Однако в природе существуют культуры, способные превратить участок в плотный кокон из листвы всего за несколько месяцев теплого времени.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Плетистая роза у дома

Рекордсмены по темпам роста

Девичий виноград по праву считается чемпионом среди вьющихся растений для тех, кто не планирует уделять саду много времени. Эта лиана цепляется за любую шероховатость и за сезон вытягивается на несколько метров. Если на участке есть старая постройка, которую нужно скрыть, этот вариант станет самым быстрым из возможных. Осенью листва меняет цвет на ярко-красный, создавая эффектный акцент на фоне засыпающей природы. Важно лишь вовремя подрезать плети, чтобы они не залезли под крышу.

"Девичий виноград — растение агрессивное в хорошем смысле слова. Он справляется с задачей озеленения там, где другие просто засыхают. Единственный нюанс заключается в мощной корневой системе, которая не терпит тесноты, поэтому при посадке стоит предусмотреть свободное пространство", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Для создания плотной ширмы также подходит актинидия. Она не только декорирует опоры, но и дарит плоды, напоминающие по вкусу киви. Чтобы дождаться урожая, на участке высаживают мужское и женское растения. Это отличный способ совместить эстетику и практическую выгоду без лишних усилий. Тот самый секрет успеха кроется в мульчировании прикорневой зоны, что избавляет от необходимости частого полива и прополки сорняков.

Аромат и цветение

Жимолость каприфоль — выбор тех, кто ценит вечерний отдых на веранде. Ее цветы источают сильный приятный аромат, который усиливается с заходом солнца. Растение неприхотливо, легко переносит суровые зимы и редко поражается болезнями. Достаточно один раз направить побеги по шпалере, и дальше лиана справится сама. Если на листьях все же появились пятна, это повод проверить общее состояние грунта и освещенность.

Душистый горошек и плетистые розы требуют чуть больше внимания, но результат оправдывает вложенное время. Горошек — однолетник, зато он успевает заплести опору до двух метров в высоту и цветет до самых заморозков. Плетистые розы же создают классический садовый уют. Современные сорта обладают крепким иммунитетом, поэтому садоводу не нужно постоянно проводить обработки от грибка. Главное — обеспечить надежную опору, так как вес цветущих веток может быть значительным.

"Глициния — это настоящая архитектурная лиана. Она требует мощного фундамента и прочных пергол. В средней полосе стоит выбирать морозостойкие сорта, иначе ежегодное обмерзание сведет на нет все старания по формированию скелета куста", — объяснил специально для Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Польза и декор в одном флаконе

Умное садоводство подразумевает минимум копки и рыхления. Посадочная яма для лианы заправляется органикой один раз, и этого хватает на несколько лет. Рост зеленой массы напрямую зависит от качества полива в засушливые периоды. Использование дождевой воды из накопительных емкостей — лучший вариант для нежных корней вьющихся растений. Это позволяет избежать хлороза и преждевременного пожелтения листьев.

При планировании вертикального озеленения стоит учитывать не только скорость роста, но и вес взрослого растения. Пластиковые сетки хороши для горошка, но под тяжестью жимолости или винограда они быстро порвутся. Металлические конструкции или деревянные трельяжи служат десятилетиями. Грамотный подход к обустройству опор на старте — это экономия сил в будущем.

"Многие совершают ошибку, перекармливая лианы азотом. В итоге получается огромная копна листьев без единого бутона. Чтобы увидеть цветение, нужно соблюдать баланс минералов в почве и не превращать сад в ферму по производству силоса", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Растение Главное преимущество Девичий виноград Экстремальный темп роста и неприхотливость Жимолость каприфоль Тонкий аромат и устойчивость к холодам Актинидия Съедобные плоды и декоративность листвы

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли снимать лианы с забора на зиму?

Большинство перечисленных культур, кроме некоторых сортов роз, в этом не нуждаются. Девичий виноград и жимолость прекрасно зимуют на опорах без укрытия.

Как ускорить рост лианы в первый год?

Важно обеспечить регулярный полив и один раз подкормить комплексным удобрением в начале лета. Дальше растение будет наращивать массу самостоятельно за счет развитой корневой системы.

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