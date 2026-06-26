Алексей Данилов предупредил о риске появления новых цветоносов при раннем обрывании бутонов

Картофельное поле — это не поле битвы за каждый цветок. Традиция обрывать бутоны ради мифических рекордов урожая часто оборачивается лишь больной спиной дачника. Доктор сельскохозяйственных наук Виктор Терентьев внес ясность в этот вечный спор: тотальная зачистка цветов не требуется. Растение тратит ресурсы избирательно, и наша задача — не мешать ему, а лишь слегка корректировать курс.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Фермер сортирует картофель в деревянном ящике во время уборки урожая

Баланс энергии: ягоды против клубней

Картофель цветет не для красоты — он пытается оставить потомство. Самый энергозатратный процесс начинается после увядания лепестков, когда на верхушках кустов завязываются зеленые шарики — плоды. «Если цветы не обрываются, то картофель будет давать больше клубней, но они будут меньше по размеру. Если же обрывать цветы, то клубни будут крупнее, но их будет меньше. Поэтому, если вы хотите получить крупные клубни, лучше обрывать цветы, но только если они образуются в виде ягод, а не просто цветов», — отмечает Виктор Терентьев. Именно семена в ягодах буквально «высасывают» силы из подземной части растения.

"Обрывание бутонов в самом зачатке — это стресс. Растение воспринимает потерю как агрессию и выбрасывает новые цветоносы. Ждите формирования мелких зеленых помидорок-завязей, тогда их удаление даст реальный эффект", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Умный огород — это когда борцы с сорняками на грядках не тратят время на лишние движения. Если куст выглядит здоровым, имеет мощный стебель и получает полноценное питание, он способен прокормить и вершки, и корешки. Лишнее вмешательство может повредить ботву, открыв ворота для инфекций.

Стратегия выбора: размер или количество?

Выбор тактики зависит от ваших гастрономических предпочтений. Любите мелкий «горох» для запекания целиком — оставьте цветы в покое. Нужны гиганты для жарки — удаляйте ягоды. При этом помните, что защита томатов от фитофтороза часто актуальна и для картофеля, так как эти культуры — близкие родственники. Травмируя куст при обрывании плодов, вы рискуете занести грибок.

Действие садовода Результат под землей Оставить цветы и ягоды Больше клубней среднего и мелкого размера Удалить завязи (ягоды) Прирост массы отдельных клубней на 10-15%

"На участках, где почва истощена, цветение становится обузой. Если вы видите, что ботва бледная и слабая, лучше избавить куст от необходимости кормить семена", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед (дачные почвы) Игорь Лыткин.

Работа в экстремальных условиях: жара и короткое лето

В северных регионах, где лето пролетает как миг, картофелю некогда тянуть время. Обрывание завязей подстегивает созревание клубней, заставляя растение быстрее завершать жизненный цикл. Аналогично стоит поступать, когда картофель в засуху пытается выжить без регулярного полива. Избавившись от плодов, куст перестает испарять дефицитную влагу ради «потомства» и уходит в режим накопления крахмала.

"Главный риск при массовом обрывании ягод — перенос вирусных заболеваний через сок на руках или инструменте. Всегда дезинфицируйте руки после обработки каждого ряда", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Не забываете, что пока вы воюете с цветами, защита плодовых деревьев от тли может отойти на второй план. В огороде всё взаимосвязано: от того, какой выбрано мульчирование сада, до режима влажности под кустами картофеля. Если почва укрыта, влага не уходит, и растение легче переносит любые манипуляции, будь то прополка или удаление завязей.

Вызов для садовода: Попробуйте в этом сезоне провести эксперимент. На одной грядке оставьте цветы нетронутыми, на второй — удалите только сформировавшиеся ягоды, а на третьей — выщипывайте бутоны еще до раскрытия. Сравнение веса урожая осенью навсегда избавит вас от лишних сомнений и чужих советов.

Ответы на популярные вопросы о цветении картофеля

Нужно ли обрывать именно цветы или ждать ягод?

Ждите формирования завязей. Удаление самих цветов заставляет растение выпускать новые боковые побеги с бутонами, что еще сильнее истощает почву и снижает итоговый сбор.

Как жара влияет на решение обрывать цветы?

В условиях экстремальной температуры куст тратит колоссальное количество воды на охлаждение и питание генеративных органов. Удаление ягод поможет растению направить остатки влаги на формирование урожая.

Зависит ли процедура от сорта картофеля?

Да. Есть сорта, которые почти не цветут или не образуют плодов. В этом случае мешать естественному росту бесполезно. Манипуляция имеет смысл только на сортах с обильным плодоношением.

Поможет ли это, если картофель заболел?

Нет, если растение поражено фитофторозом или вирусом, обрывание завязей не спасет. Напротив, лишние раны на стебле только ускорят гибель ботвы, так как грибок быстрее проникнет внутрь тканей.

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