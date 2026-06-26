Уход за лилиями в июне: правила полива и защиты от вредителей для обильного цветения

Июнь — решающий месяц для лилий. Сейчас растения закладывают основу будущего цветения. Ошибки в уходе — и вместо роскошных «граммофонов» вы получите блеклые, мелкие бутоны. Если вы не хотите, чтобы ваши лилии выглядели так же уныло, как неровный ландшафт заброшенного пустыря, пора брать ситуацию под контроль. Лилия — культура благодарная. Ей не нужны поклоны до земли, ей нужна биологическая точность.

Фото: commons.wikimedia.org by Andy Mabbett, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лилия

Режим полива: как не утопить луковицу

Лилии пьют много. В июньский зной почва пересыхает мгновенно. Корни растения уходят глубоко, поэтому поверхностное «пшиканье» бесполезно. Поливайте обильно. Вода должна промочить грунт на 20-30 сантиметров. Делайте это строго под корень. Капли на листьях — это линзы для солнца и магнит для грибка.

"Лилии не выносят ледяного душа из скважины. Холодная вода вызывает температурный шок и тормозит развитие бутонов. Используйте только отстоянную, прогретую воду", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Идеальное время — утро до жары или тихий вечер. Если зальете днем, влага испарится, не дойдя до цели. Застой воды еще опаснее засухи. Луковица гниет моментально. Если ваш участок плохо впитывает влагу, вспомните про устройство дренажа. Сухие «ноги» — залог жизни лилии.

Диверсия насекомых: защита без химии

В июне на лилии объявляется охота. Тля и лилейный жук (красный «пожарник») способны обглодать куст за считанные дни. Не ждите, пока листья превратятся в решето. Регулярно осматривайте пазухи листьев. Если замечаете липкий налет или дыры — пора действовать.

"Многие бегут за жесткой агрохимией при виде первой тли. Это ошибка. Чесночный настой или луковая шелуха работают не хуже, сохраняя экологию сада", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Защита нужна не только от насекомых. Мучнистая роса и серая гниль обожают июньскую влажность. Профилактика здесь важнее лечения. Чтобы не допускать болезней, замульчируйте почву. Это сохранит влагу и не даст спорам грибка прыгать с земли на стебель.

Сложная задача: Лилиям нужно солнце для верхушки и тень для корней. Как этого добиться без лишних хлопот? Высадите в «ноги» к лилиям Лилиям нужно солнце для верхушки и тень для корней. Как этого добиться без лишних хлопот? Высадите в «ноги» к лилиям неприхотливые многолетники . Они создадут живой щит от перегрева почвы, и вам не придется мульчировать грядки каждый год.

Сравнение методов ухода

В саду всегда есть два пути: пахать до седьмого пота или работать головой.

Проблема Умное решение Быстрое пересыхание грунта Мульчирование соломой или посадка подпокровных трав Нашествие вредителей Использование настоев чеснока и привлечение божьих коровок Слабые цветоносы Калийные подкормки (зола) вместо азотных в период бутонизации

"Если вы видите, что желтеют завязи огурцов или болеют цветы, проверьте кислотность почвы. Лилии любят нейтральный грунт. При избытке кислоты они чахнут", — отметил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Лилии — стратегические объекты вашего сада. Они требуют внимания сейчас, чтобы подарить королевское цветение позже. В отличие от того, как опадают завязи томатов у неопытных огородников из-за жары, лилии при правильном поливе будут стоять как солдаты.

Ответы на популярные вопросы о лилиях

Можно ли поливать лилии днем в жару?

Нет. Вода на листьях сработает как линза и вызовет ожоги. Также влага быстро испарится, не дойдя до глубоких корней.

Что делать, если на лилиях появились красные жуки?

Это лилейная трещалка. Собирайте их вручную или используйте биопрепараты. Если запустить, они уничтожат всю листву.

Нужно ли подкармливать лилии в июне?

Да. В период бутонизации растениям нужен калий и фосфор. Избегайте чистого азота, иначе вырастет ботва, а не цветы.

Как защитить лилии от болезней без химии?

Соблюдайте дистанцию при посадке для проветривания и не допускайте избыточного увлажнения почвы.

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