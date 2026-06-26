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Работаете на урожай, а получаете горох? Один прием при окучивании спасет ситуацию

Садоводство

Картофель часто называют культурой для ленивых, но именно на этапе окучивания огородники совершают фатальную ошибку, лишающую куст половины потенциального сбора. Вместо того чтобы помогать формированию клубней, высокие и узкие земляные насыпи перекрывают доступ воздуха к корням и заставляют растение буквально бороться за жизнь.

Ведро картошки
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Ведро картошки

Почему пирамиды губят урожай

Традиционная привычка нагребать землю острой горой напоминает создание могильного холма для картофеля. В такой конструкции вода после дождя просто скатывается вниз, не доходя до корневой системы, а плотный слой грунта в жару превращается в кирпич. Столоны — подземные побеги, на которых завязываются плоды, — не могут пробиться сквозь сдавленную землю.

"Садовод должен понимать — мы строим не крепость, а создаем рыхлую подушку. Если земля вокруг стеблей слишком плотная, картофель мельчает и деформируется. Широкий гребень дает простор для развития клубней, защищая их от солнечного света, из-за которого плоды зеленеют и становятся ядовитыми", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

При таком подходе решается и вопрос с сорняками. Регулярное рыхление и правильное распределение грунта позволяют избавиться от лишней растительности без изнурительной прополки. Это значительно упрощает последующий процесс ухода за посадками в пик сезона.

Сроки и техника первого подхода

Первый раз тяпку в руки берут, когда ботва достигает 15–20 сантиметров. Раньше лезть в грядки не стоит — можно повредить нежные ростки. Суть метода заключается в том, чтобы не засыпать куст целиком, а подсыпать всего 5–7 сантиметров рыхлой земли к основанию. Это провоцирует рост дополнительных столонов и укрепляет фундамент будущего урожая.

Параметр Умное окучивание
Форма гребня Широкая, плоская сверху
Состояние почвы Влажная, после полива или дождя
Глубина подсыпки Не более 10 см за один раз

"Работать по сухой и твердой земле — это преступление против собственного времени и здоровья растений. Ждите осадков. Влажная земля легко ложится в нужную форму и не осыпается, создавая идеальный микроклимат у корней. Это базовое решение для тех, кто хочет видеть в мешках овощи, а не горох", — отметил эксперт Pravda.Ru, почвовед Игорь Лыткин.

Работа вширь вместо высоты

Тот самый секрет рекордных сборов — второе окучивание через три недели после первого. В этот момент куст нужно слегка раздвинуть руками в разные стороны, а в центр подсыпать немного рыхлой земли. Получается, что стебли растут не одним пучком, а веером. Это в разы увеличивает площадь питания каждого отдельного растения и предотвращает гниение нижней части ботвы.

Перед тем как подгребать землю во второй раз, в междурядья полезно внести древесную золу. Калий, содержащийся в ней, напрямую влияет на то, насколько крупными вырастут клубни. Достаточно легкого опыления почвы, чтобы достичь нужного результата. Подобная тактика исключает такое неприятное явление, как ошибка в питании, когда ботвы много, а под землей пусто.

"Зола работает как природный аккумулятор сил для картофеля. Главное — использовать чистый продукт горения древесины. Это не только подкормка, но и защита от большинства почвенных вредителей, которые не любят щелочную среду", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

На плотных грунтах этот метод — единственный способ не превратить сбор урожая в раскопки окаменелостей. Рыхлый гребень позволяет осенью буквально вынимать картофель руками, не повреждая кожуру лопатой. Подобный вариант обработки грядок снижает физическую нагрузку на спину в несколько раз.

Ответы на популярные вопросы о выращивании картофеля

Можно ли окучивать картошку во время цветения?

Лучше завершить все работы до появления массовых цветов. В этот период растение перенаправляет ресурсы на клубни, и любое вмешательство в прикорневую зону становится стрессом.

Что делать, если земля на участке очень тяжелая и глинистая?

Не пытайтесь нагрести высокую гору. Делайте максимально широкие и пологие гряды, добавляя в междурядья песок или перепревшие опилки при каждом рыхлении.

Нужно ли окучивать картофель под солому?

При выращивании под мульчой классическое окучивание заменяют простым добавлением нового слоя сена или соломы вокруг стеблей по мере их роста.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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