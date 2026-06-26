Полоса дождей — не приговор: как заставить растения плодоносить даже в условиях потопа

Лишняя влага на грядках часто становится коварнее засухи. Когда дожди льют неделями, почва превращается в плотную массу, которая перекрывает доступ кислорода к корням. Вместо активного роста огород замирает, а растения начинают бороться за выживание в условиях застоя воды и сырости. В такой ситуации важно вовремя вмешаться, чтобы не потерять посадки из-за гнили и болезней.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Садовник держит пожелтевший лист

Опасность затяжной сырости

Когда земля перенасыщена водой, биологические процессы в ней меняются. Корни в буквальном смысле задыхаются, что приводит к их отмиранию. Особенно уязвимы молодые всходы, чья корневая система еще не окрепла. Даже крупные кустарники могут потерять часть урожая, если грунт под ними превращается в холодное болото.

Плоды в такую погоду ведут себя иначе. Обилие воды делает их водянистыми, снижает концентрация сахаров, а кожица часто трескается. Любая микротрещина становится воротами для инфекций. В сырости грибковые споры прорастают за считанные часы, захватывая листья и стебли.

"Длительные обильные осадки в сочетании с холодом — идеальный трамплин для фитофтороза и мучнистой росы. В это время просыпаются и почвенные вредители, вроде проволочника, которым комфортно в размокшей земле", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Как защитить растения от гнили

Главная задача — убрать прямой контакт плодов с мокрой землей. Для этого под кабачки, тыквы или тяжелые кисти томатов подкладывают дощечки, сухой мульчирующий материал или пластиковые подпорки. Это простейшее действие блокирует путь патогенам из почвы в ткани плода.

Важный нюанс: проветривание решает половину проблем. В дождливый период стоит безжалостно удалять нижние листья у перцев и помидоров до первой плодовой кисти. Чем свободнее гуляет воздух между стеблями, тем быстрее просыхает зелень после ливня. Загущенные грядки в мокрое лето — верный путь к потере всех посадок.

Проблема Решение Застой воды у корней Рыхление почвы после дождя и дренажные канавки Гниение ягод и овощей Подвязка к опорам и использование подложек Вспышки грибка Удаление лишней листвы и обработка биопрепаратами

Тот самый секрет успешного выживания огорода в ливни заключается в рыхлении. Как только дождь прекращается, нужно разрушить корку на поверхности земли. Это возвращает почве способность дышать и ускоряет испарение лишней влаги. Плоды при таком уходе сохраняют правильную форму и реже болеют.

"Рыхление — это способ дать корням глоток воздуха. Когда почва заплывает, растения буквально тонут. Мульчирование в такой ситуации может только навредить, если оно слишком плотное и не дает грунту просохнуть", — отметил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Корректировка питания в дождь

В сырую погоду растения активно наращивают зеленую массу, поэтому азотные подкормки нужно полностью исключить. Лишний азот делает ткани рыхлыми и водянистыми, что только притягивает вредителей и болезни. На первый план выходят фосфор и калий — они укрепляют клеточные стенки и помогают корням выстоять против гнили.

Традиционное внесение удобрений под корень в ливни бессмысленно — их просто вымывает в нижние слои почвы. Лучше использовать внекорневые обработки по листу в короткие периоды без осадков. Это проверенное решение, которое позволяет доставить питательные вещества напрямую, минуя переувлажненный грунт.

"В дождливое лето растения часто испытывают дефицит микроэлементов из-за их вымывания. Используйте препараты на основе сенной палочки или триходермы — это мягкая защита, которая не даст патогенам захватить огород", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о спасении огорода

Можно ли использовать пленку для укрытия грядок от дождя?

Пленка эффективна только в виде навеса с открытыми торцами. Если накрыть грядку плотно, внутри создастся эффект парника с высокой влажностью, что спровоцирует моментальное развитие гнили.

Нужно ли убирать мульчу с грядок, если земля постоянно мокрая?

Если мульча лежит толстым слоем и мешает просыханию почвы, ее лучше отодвинуть от стеблей растений или временно убрать, чтобы грунт быстрее отдал лишнюю воду.

Что делать с плодами, которые уже начали подгнивать?

Такие экземпляры нужно немедленно удалять с грядки и уносить за пределы участка. Они являются источником миллионов спор, которые ветром и брызгами дождя разнесутся на здоровые растения.

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