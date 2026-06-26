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Золотой стандарт подкормки: что добавить в почву сейчас, чтобы собирать кабачки ведрами

Садоводство

В июне кабачки переходят в фазу активного цветения и формирования завязей, что требует от дачника повышенного внимания к питанию растений. Ошибка в выборе удобрений в этот критический период может привести к тому, что кусты "зажируют", наращивая лишь зеленую массу, или вовсе сбросят плоды из-за дефицита минералов.

Кабачки
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачки

География июньских подкормок

В конце июня активные работы на кабачковых грядках разворачиваются в Центральной России, Поволжье, на Урале и Дальнем Востоке. Специалисты Россельхозцентра указывают, что сигналом к действию служит массовое появление цветов и первых плодов. Однако погода может внести свои коррективы: если наступила аномальная засуха или, напротив, начались затяжные дожди, внесение дополнительных питательных веществ лучше отложить. Резкие температурные скачки также являются противопоказанием для проведения работ.

"В условиях избыточной влажности растения часто теряют способность усваивать питание, поэтому, если кабачки страдают от сырости, упор нужно делать не на корневые подкормки, а на защиту завязей от гнили", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Меню для кабачка: какие элементы важны в июне

В начале лета рацион культуры должен быть сбалансированным, но с явным акцентом на калий и фосфор. Калий отвечает за сахаристость плодов, их лежкость и укрепление иммунитета куста против вредителей. Если вы заметили, что листья стали темно-зелеными с белой окантовкой, а рост плодов замер — это верный признак калийного голодания.

Фосфор необходим для стимуляции цветения. При его нехватке стебли становятся тонкими и ломкими. А вот с азотом в июне нужно быть осторожнее. Его вносят только в крайних случаях, если листва выглядит бледной, а куст — истощенным. Избыток азота в период плодоношения провоцирует накопление нитратов и чрезмерный рост ботвы в ущерб урожаю. Часто пожелтение листьев путают с голоданием, хотя это может быть симптомом более глубоких проблем с почвой.

"Если в начале июня допустить передозировку азотными удобрениями, можно спровоцировать сброс завязей у многих культур, и кабачки не исключение — вместо плодов вы получите огромные лопухи", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Народные средства и проверенные растворы

Среди дачников популярны органические настои, которые действуют мягко, но эффективно. Крапивный "чай" — идеальный источник калия. Для его приготовления бочку плотно набивают травой без семян, заливают водой и настаивают около двух недель. Для полива под корень полученный концентрат разбавляют, обеспечивая растениям прилив сил для формирования плодов.

Дрожжевая подкормка работает как биостимулятор, ускоряя завязывание овощей. Рецепт прост: 100 граммов свежих дрожжей и ложка сахара на литр теплой воды. После трехчасового брожения смесь разводят в соотношении 1:5. Если же почва истощена, можно использовать ЭМ-препараты, которые восстанавливают микрофлору. Любители необычных методов иногда используют даже продукты из продуктовых магазинов для запуска биологических процессов в лунках.

Техника безопасности: как не сжечь корни

Главное правило июньской подкормки — никогда не вносить удобрения по сухой земле. Это гарантированно приведет к ожогам корневой системы. За час-полтора до процедуры каждый куст необходимо полить теплой водой (1-2 литра на растение). Только после того как влага впитается, можно приступать к удобрению.

"Корневое питание лучше проводить вечером, когда солнце уже не активно. Это убережет листья от случайных ожогов, если капли раствора попадут на них", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Признак дефицита Рекомендуемое действие
Белая кайма на темных листьях Внести калий (настой крапивы или золы)
Тонкие и ломкие стебли Подкормить фосфорными составами
Бледная листва, медленный рост Использовать раствор мочевины (до 15г на 10л)
Слабое завязывание плодов Применить дрожжевой стимулятор роста

Ответы на популярные вопросы о подкормке кабачков

Можно ли использовать мочевину в период плодоношения?

Да, но только при явных признаках азотного голодания. Дозировка не должна превышать 10-15 граммов на ведро воды, а кратность обработок — не чаще раза в месяц.

Почему нельзя удобрять кабачки в сухую погоду без полива?

Концентрированные соли в составе удобрений вытягивают влагу из нежных корней, вызывая их необратимое повреждение и химический ожог.

В чем польза ЭМ-препаратов в июне?

Они не просто кормят растение, а активируют полезные бактерии в почве, которые переводят труднодоступные минералы в форму, которую кабачок может легко усвоить.

Поможет ли подкормка, если идут затяжные дожди?

В сильный дождь удобрения быстро вымываются в нижние слои почвы, не успевая подействовать. В такую погоду лучше дождаться просыхания верхнего слоя земли.

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Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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