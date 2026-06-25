Крыжовник будто подменили: две летние подкормки помогут ягодам стать крупнее и слаще

Крупный крыжовник на ветках — результат точного расчета, а не случая. В июне и июле растение переходит в режим максимального потребления энергии. Правильный выбор калийных и фосфорных составов в этот период позволяет увеличить массу ягод и радикально изменить содержание сахаров в мякоти.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Крупные ягоды крыжовника на кусте

Принципы летнего питания ягодников

Летом биологические ритмы куста требуют смены рациона. Азотные удобрения, полезные ранней весной, в середине сезона становятся опасными. Избыток азота провоцирует рост зеленой массы, забирая ресурсы у плодов. Ягоды вырастают водянистыми и кислыми, а невызревшие побеги гибнут при первых заморозках. Акцент смещается на калий и фосфор, которые упрочняют кожицу плодов и способствуют накоплению сахара.

"Основная проблема многих участков — хлороз и измельчание плодов из-за дефицита магния. Калимагнезия в дозировке 25 граммов на ведро воды решает этот вопрос за одно применение, активируя фотосинтез", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Алексей Данилов.

Важно учитывать тип почвы. На суглинках фосфор усваивается медленнее, поэтому гранулы суперфосфата лучше растворять в горячей воде перед внесением. В засушливые периоды корни работают вполсилы. Чтобы питание дошло до цели, подкормка смородины и крыжовника должна сопровождаться обильным поливом. Вода служит транспортным средством для минеральных солей.

Увеличение урожая в период налива

В конце июня наступает фаза активного налива. В этот момент куст наиболее отзывчив на внекорневые обработки. Распыление раствора борной кислоты удерживает завязи и ускоряет приток углеводов к плодам. Если почва имеет повышенную кислотность, пищевая сода может использоваться как корректор среды, обеспечивая более стабильное усвоение минералов.

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"Никогда не вносите удобрения по сухой земле. Концентрированный раствор мгновенно выжигает тонкие всасывающие корни. Сначала два ведра воды, затем литр питательной смеси", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт Игорь Лыткин.

Иногда внешние признаки болезни маскируют нехватку элементов. Лиловый оттенок листвы сигнализирует о фосфорном голодании. Если же плоды начинают краснеть задолго до срока, это может быть признаком огневки, а не дефицита питания. В таком случае требуется немедленная ревизия куста и удаление поврежденных плодов.

Восстановление куста после сбора

Цикл формирования урожая не заканчивается сбором ягод. В июле и августе закладываются почки следующего года. Если оставить куст истощенным, в следующем сезоне плодоношение будет скудным. В это время вносят комплексные осенние составы с минимальным содержанием азота. Своевременные советы агрономов включают обязательную очистку приствольного круга от падалицы.

"После уборки крыжовник нуждается в фосфорно-калийной заделке. Это дает сигнал растению переходить к укреплению древесины и накоплению внутренних сахаров для зимовки", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Владимир Трофимов.

Грамотный уход за садом подразумевает и влагозарядный полив. Расход воды после сбора урожая составляет около 50 литров на взрослый экземпляр. Мульчирование органикой после внесения минералов сохраняет рыхлость почвы и поддерживает активность полезных микроорганизмов.

Ответы на популярные вопросы

Почему крыжовник лопается на кусте?

Причина в резком перепаде влажности. Если после засухи дать обильный полив, давление сока разрывает кожицу. Мульча предотвращает такие скачки.

Можно ли использовать хлористый калий?

Крыжовник крайне чувствителен к хлору. Использование таких форм удобрений угнетает рост. Выбирайте сульфат калия или зольные настои.

Нужно ли кормить молодые саженцы летом?

Если яма была заправлена при посадке, первые два года летние подкормки не обязательны. Достаточно следить за чистотой почвы и поливом.

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