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Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения

Садоводство

Пионы в июне превращаются из пышных красавцев в строгие зеленые кусты. Многие дачники спешат срезать всё под корень, надеясь на порядок. Это ошибка. Растение еще живет, дышит и готовит почки возобновления к следующему сезону. Избыточное усердие сейчас — прямой путь к пустому цветнику в будущем году.

Пионы
Фото: Own work by RSX, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пионы

Правила обрезки цветоносов

После опадания лепестков на кусте остаются голые стебли с завязью. Если позволить пиону завязывать семена, он потратит все ресурсы на их созревание. Наша задача — убрать лишнее, не повредив листву. Срезайте только увядшие головки, захватывая часть стебля до первого полноценного листа. Инструмент должен быть острым и чистым, чтобы не вносить патогены в ткани растения.

"Обрезка сразу после осыпания лепестков — это экономия сил растения. Куст направляет энергию не на создание семян, а на развитие корневой системы и закладку почек", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Летний уход после цветения

Здоровая листва до осени — главный мотор для ваших пионов. Не трогайте здоровую зелень, пока она не начнет желтеть под воздействием морозов. После обрезки цветоносов обязательно обеспечьте кустам глубокий полив. Почва не должна пересыхать, иначе растению не хватит сил для развития почек. В жаркий сезон огород без полива выживает благодаря мульче, и пионы здесь не исключение. Замульчируйте приствольный круг компостом или перепревшей травой. Это сохранит влагу и даст дополнительное питание.

Действие Результат
Полная обрезка стеблей в июне Ослабление куста, отсутствие цветения
Удаление только цветоносов Накопление питательных веществ в корне

"Чистота инструмента решает всё. Грязный секатор — идеальный транспорт для грибковых инфекций, которые потом проявятся некрозами на листьях", — констатировала в беседе с Pravda. Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Важно помнить, что пионы любят "сытый" грунт. Если после цветения вы заметите хлороз или пожелтение листвы, три простых компонента или качественная органика помогут исправить ситуацию. Не перекармливайте азотом во второй половине лета, лучше использовать золу или калийно-фосфорные добавки.

"Не пытайтесь сделать из пиона лысую кочерыжку летом. Крупные листья — это солнечные батареи, которые подпитывают почки для следующего сезона", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Ответы на популярные вопросы о пионах

Можно ли оставлять засохшие цветы на кусте?

Нет. Это ухудшает внешний вид и провоцирует развитие плесени в дождливую погоду.

Почему пионы не цветут год за годом?

Скорее всего, они посажены слишком глубоко или им не хватает солнца. Также причиной может быть истощение почвы.

Нужно ли удобрять пионы сразу после июня?

Да. В это время закладываются цветочные почки, поэтому калий и фосфор будут очень кстати.

Как определить, что пришло время радикальной обрезки?

Дождитесь глубокой осени, когда стебли сами пожелтеют и полягут от первых серьезных заморозков.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова, садовник-практик Сергей Михеев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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