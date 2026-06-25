Планы луковой мухи сорваны: ученые нашли способ обезопасить посевы без лишних затрат

Исследователи из Новгородского государственного университета разработали доступную технологию защиты лука от личинок луковой мухи. Эксперименты, проведенные в Псковской области на сорте "Псковский", доказали эффективность предпосадочной обработки лука-севка.
Авторы исследования проанализировали три способа обработки посевного материала: использование раствора медного купороса, марганцовки и настоя древесной золы. Выяснилось, что 1% раствор медного купороса снижает количество поврежденных личинками луковиц в 3,7 раза, обеспечивая при этом высокую всхожесть — 96%. Для органического земледелия ученые рекомендуют использовать зольный раствор, который вдвое сокращает потери урожая, пишет Газета.Ru.
"Подготовка посадочного материала — это превентивная мера, позволяющая избежать массового поражения вредителями на начальном этапе роста. Медный купорос создает защитный барьер, но важно строго соблюдать концентрацию и время экспозиции, чтобы не повредить ткани растения", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.
Луковая муха зимует в почве на глубине до 20 сантиметров в стадии куколки. Специалисты указывают, что именно повышенная влажность и мягкий температурный режим способствуют ее быстрому распространению в Псковской области, а массовый вылет насекомых совпадает с периодом цветения вишни и одуванчика. Для профилактики гнилей и повреждений, кроме выбора средств, важно следить за состоянием почвы, о принципах работы с которой можно узнать в материале об обустройстве огорода.
Ученые подчеркивают, что предложенные методы предпосадочного протравливания не требуют сложных технических решений и подходят для хозяйств любого масштаба, от дачных участков до фермерских площадей. Применение марганцовки, хотя и показало чуть менее выраженные результаты в сравнении с медным купоросом, остается крайне востребованным и доступным инструментом для владельцев небольших грядок.
Активная стадия вылета насекомого и откладки яиц приходится на вторую половину мая, что совпадает с периодом цветения одуванчиков.
Для сторонников органического земледелия оптимальным вариантом является зольный настой, который эффективно снижает потери урожая без применения химикатов.
Согласно методике исследователей, лук-севок следует опускать в подготовленный остывший зольный раствор на два часа.
Нет, предложенные методы базируются на простых аптечных и доступных бытовых средствах, поэтому они доступны любому дачнику.
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