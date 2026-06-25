Планы луковой мухи сорваны: ученые нашли способ обезопасить посевы без лишних затрат

Исследователи из Новгородского государственного университета разработали доступную технологию защиты лука от личинок луковой мухи. Эксперименты, проведенные в Псковской области на сорте "Псковский", доказали эффективность предпосадочной обработки лука-севка.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Луковая муха на перьях лука

Авторы исследования проанализировали три способа обработки посевного материала: использование раствора медного купороса, марганцовки и настоя древесной золы. Выяснилось, что 1% раствор медного купороса снижает количество поврежденных личинками луковиц в 3,7 раза, обеспечивая при этом высокую всхожесть — 96%. Для органического земледелия ученые рекомендуют использовать зольный раствор, который вдвое сокращает потери урожая, пишет Газета.Ru.

"Подготовка посадочного материала — это превентивная мера, позволяющая избежать массового поражения вредителями на начальном этапе роста. Медный купорос создает защитный барьер, но важно строго соблюдать концентрацию и время экспозиции, чтобы не повредить ткани растения", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Особенности жизненного цикла вредителя и масштабирование технологии

Луковая муха зимует в почве на глубине до 20 сантиметров в стадии куколки. Специалисты указывают, что именно повышенная влажность и мягкий температурный режим способствуют ее быстрому распространению в Псковской области, а массовый вылет насекомых совпадает с периодом цветения вишни и одуванчика. Для профилактики гнилей и повреждений, кроме выбора средств, важно следить за состоянием почвы, о принципах работы с которой можно узнать в материале об обустройстве огорода.

Ученые подчеркивают, что предложенные методы предпосадочного протравливания не требуют сложных технических решений и подходят для хозяйств любого масштаба, от дачных участков до фермерских площадей. Применение марганцовки, хотя и показало чуть менее выраженные результаты в сравнении с медным купоросом, остается крайне востребованным и доступным инструментом для владельцев небольших грядок.

Ответы на популярные вопросы о защите лука

В какое время года луковая муха представляет наибольшую опасность?

Активная стадия вылета насекомого и откладки яиц приходится на вторую половину мая, что совпадает с периодом цветения одуванчиков.

Какой из методов обработки наиболее безопасен для экологии?

Для сторонников органического земледелия оптимальным вариантом является зольный настой, который эффективно снижает потери урожая без применения химикатов.

Сколько времени нужно выдерживать лук в зольном растворе?

Согласно методике исследователей, лук-севок следует опускать в подготовленный остывший зольный раствор на два часа.

Требует ли эта технология покупки дорогого оборудования?

Нет, предложенные методы базируются на простых аптечных и доступных бытовых средствах, поэтому они доступны любому дачнику.

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