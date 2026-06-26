Это лишит ягоду будущего: привычка скашивать листья в июле привела к пустой грядке

Ягоды съедены, но работа не закончена. В июле клубника не уходит в отпуск. Она строит фундамент для следующего года — закладывает цветочные почки. Если бросить грядку сейчас, следующим летом вместо ведер ягод получите горсть "пустышек". Умный садовод тратит на уход за клубникой в июле минимум времени, действуя точечно и биологически выверено.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника на грядке

Хирургия на грядке: резать или оставить

Традиция выкашивать клубнику под корень — опасный атавизм. Лист — это легкие и желудок растения. Лишая куст зелени, вы заставляете его голодать. Срезайте только старое, красное и пятнистое. Это рассадники спор и убежища для клеща. Оставляйте молодые "сердечки". Работайте острым секатором. Рвать руками нельзя — повредите корни. Срезанный мусор сразу отправляйте в костер. Компосту болезни не нужны.

"Тотальное скашивание — это шоковая терапия. Она оправдана только на запущенных, тотально больных плантациях. Здоровому кусту нужны листья для фотосинтеза", — рассказал в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Усы — главные нахлебники. Если не планируете расширять плантацию, удаляйте их нещадно. Клубника тратит на размножение больше энергии, чем на зимовку. Хотите новые кусты — оставьте по одной первой розетке от самых мощных родителей. Остальное — в утиль.

Стратегия Результат Выборочная чистка Быстрое восстановление, мощные почки. Скашивание под ноль Риск вымерзания, задержка развития.

Меню для чемпионов: чем кормить кусты в июле

Забудьте про азот. Навоз в июле превратит клубнику в "жирующего" бездельника с огромными листьями и нулевой морозостойкостью. Сейчас кустам нужны фосфор и калий. Это топливо для корней и залог сладости будущих ягод. Идеальный вариант — монофосфат калия или обычная древесная зола. Растворяйте 5-10 грамм препарата в ведре воды и лейте строго под корень по влажной земле.

"Внекорневые подкормки в июле работают как инъекции. Через лист микроэлементы усваиваются в пять раз быстрее, чем через корень в пересохшей почве", — подчеркнул специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Полив должен быть редким, но глубоким. Прыскать из шланга по верхам бесполезно — только провоцировать грибок. Проливайте грядку на 25 сантиметров вниз. После полива обязательно закройте землю мульчей. Солома или скошенная трава сохранят влагу и избавят вас от необходимости постоянно махать тяпкой.

"Земляничный клещ обожает загущенные посадки. После обрезки обязательно обработайте кусты чесночным настоем или биопрепаратами", — объяснил в интервью Pravda. Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Ответы на популярные вопросы о клубнике

Нужно ли дезинфицировать секатор после каждого куста?

Если на грядке есть признаки пятнистости или вируса — обязательно. Хлоргексидин или спиртовая салфетка спасут здоровые растения от заражения через сок.

Чем заменить химические удобрения в июле?

Зольный настой — лучший выбор. Стакан золы на ведро воды закроет потребность в калии и кальции без риска перегреть почву химией.

Когда прекращать полив?

В средней полосе завязывайте с лейкой за три недели до заморозков, обычно во второй половине сентября. Лишняя влага перед спячкой провоцирует гниение корней.

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