Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вагенингенский университет подтвердил факт массового заражения коров птичьим гриппом
Анкориджа и дух простыл: Макрон указал на неприятный для России факт о США
Стены стали давить — срочно меняйте свет: как внедрить жёлтый, чтобы дом казался теплее
Небесные реки сошли с ума: обрекло целые экосистемы на выживание в режиме сауны
Сырная корочка и нежная курица: как испечь идеальные слойки без возни с тестом
Европейская казна начала стремительно пустеть: фатальный просчет чиновников вскрылся в Польше
Рынок складов РФ: объем сделок в первом полугодии 2026 года сократился на 57%
Новый пикап Ram 1500 получил рядную шестерку: итоги тест-драйва внедорожной версии в США
Морской разбой не останется без ответа: захват российского танкера обернется катастрофой для Европы

Это лишит ягоду будущего: привычка скашивать листья в июле привела к пустой грядке

Садоводство » Советы

Ягоды съедены, но работа не закончена. В июле клубника не уходит в отпуск. Она строит фундамент для следующего года — закладывает цветочные почки. Если бросить грядку сейчас, следующим летом вместо ведер ягод получите горсть "пустышек". Умный садовод тратит на уход за клубникой в июле минимум времени, действуя точечно и биологически выверено.

Клубника на грядке
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника на грядке

Хирургия на грядке: резать или оставить

Традиция выкашивать клубнику под корень — опасный атавизм. Лист — это легкие и желудок растения. Лишая куст зелени, вы заставляете его голодать. Срезайте только старое, красное и пятнистое. Это рассадники спор и убежища для клеща. Оставляйте молодые "сердечки". Работайте острым секатором. Рвать руками нельзя — повредите корни. Срезанный мусор сразу отправляйте в костер. Компосту болезни не нужны.

"Тотальное скашивание — это шоковая терапия. Она оправдана только на запущенных, тотально больных плантациях. Здоровому кусту нужны листья для фотосинтеза", — рассказал в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Усы — главные нахлебники. Если не планируете расширять плантацию, удаляйте их нещадно. Клубника тратит на размножение больше энергии, чем на зимовку. Хотите новые кусты — оставьте по одной первой розетке от самых мощных родителей. Остальное — в утиль.

Стратегия Результат
Выборочная чистка Быстрое восстановление, мощные почки.
Скашивание под ноль Риск вымерзания, задержка развития.

Меню для чемпионов: чем кормить кусты в июле

Забудьте про азот. Навоз в июле превратит клубнику в "жирующего" бездельника с огромными листьями и нулевой морозостойкостью. Сейчас кустам нужны фосфор и калий. Это топливо для корней и залог сладости будущих ягод. Идеальный вариант — монофосфат калия или обычная древесная зола. Растворяйте 5-10 грамм препарата в ведре воды и лейте строго под корень по влажной земле.

"Внекорневые подкормки в июле работают как инъекции. Через лист микроэлементы усваиваются в пять раз быстрее, чем через корень в пересохшей почве", — подчеркнул специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Полив должен быть редким, но глубоким. Прыскать из шланга по верхам бесполезно — только провоцировать грибок. Проливайте грядку на 25 сантиметров вниз. После полива обязательно закройте землю мульчей. Солома или скошенная трава сохранят влагу и избавят вас от необходимости постоянно махать тяпкой.

"Земляничный клещ обожает загущенные посадки. После обрезки обязательно обработайте кусты чесночным настоем или биопрепаратами", — объяснил в интервью Pravda. Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Ответы на популярные вопросы о клубнике

Нужно ли дезинфицировать секатор после каждого куста?

Если на грядке есть признаки пятнистости или вируса — обязательно. Хлоргексидин или спиртовая салфетка спасут здоровые растения от заражения через сок.

Чем заменить химические удобрения в июле?

Зольный настой — лучший выбор. Стакан золы на ведро воды закроет потребность в калии и кальции без риска перегреть почву химией.

Когда прекращать полив?

В средней полосе завязывайте с лейкой за три недели до заморозков, обычно во второй половине сентября. Лишняя влага перед спячкой провоцирует гниение корней.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном Ольга Семёнова, специалист Павел Корнеев, энтомолог Дмитрий Савельев
Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Огородники годами мучают картофель: 5 ошибок, которые приводят к полному отсутствию клубней
Овощи
Огородники годами мучают картофель: 5 ошибок, которые приводят к полному отсутствию клубней
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Новости Симферополя
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Последние материалы
Стены стали давить — срочно меняйте свет: как внедрить жёлтый, чтобы дом казался теплее
Небесные реки сошли с ума: обрекло целые экосистемы на выживание в режиме сауны
Сырная корочка и нежная курица: как испечь идеальные слойки без возни с тестом
Это лишит ягоду будущего: привычка скашивать листья в июле привела к пустой грядке
Европейская казна начала стремительно пустеть: фатальный просчет чиновников вскрылся в Польше
Рынок складов РФ: объем сделок в первом полугодии 2026 года сократился на 57%
Новый пикап Ram 1500 получил рядную шестерку: итоги тест-драйва внедорожной версии в США
Морской разбой не останется без ответа: захват российского танкера обернется катастрофой для Европы
Огурцы пойдут один к одному: поочередное внесение этих трех составов спасёт любой урожай
Вчерашнее пюре может удивить: эластичные картофельные лепешки с зеленью покорят всю семью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.