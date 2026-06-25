Ирисы в саду: Три критические ошибки дачников после увядания бутонов в июле

Ирисы часто называют "орхидеями для ленивых". Они выносливы, эффектны и требуют минимум внимания. Однако главная ошибка дачников — пытаться "помочь" растению там, где природа справляется сама. Как только последние бутоны завяли, многие хватаются за секатор или шланг, совершая фатальные ошибки, которые лишают куст сил на следующий год.

Фото: Pravda.Ru by Михеев Сергей, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ирисы в саду

Веер листьев: почему нельзя стричь растения

Стрижка ирисов "под ноль" в июле — варварство. Листья — это солнечная батарея. С их помощью растение перекачивает сахара в корневище, закладывая цветочные почки. Если срезать зелень, вы просто обнуляете потенциал следующего сезона. Куст выживет, но цвести не будет. Удалять нужно только сами цветоносы, чтобы растение не тратило энергию на созревание семян.

"Обрезка здоровой листвы сразу после цветения — это лишение ириса столовой. Растение голодает, корневище истощается. Ждем осени, когда листья пожелтеют естественным путем", — объяснил в беседе с Pravda. Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Табу на пересадки после цветения

Многие стараются перетащить отцвевшие кусты вглубь сада, чтобы они не портили вид. Ирисы ненавидят суету. Сразу после сброса лепестков начинается активный рост новых звеньев корневища. Любое вмешательство в почву в этот момент — шок. Короткие всасывающие корешки легко травмируются, и растение надолго "замирает".

Действие Последствие Обрезка листвы в июле Отсутствие цветения на следующий год Пересадка сразу после цветения Долгая адаптация и риск гнили Чрезмерный полив Загнивание "спинки" корневища

"Ирисы любят стабильность. Если нужно делить или переносить куст, делайте это либо до цветения, либо уже в августе, когда сформируются новые деленки", — отметил в интервью Pravda. Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Режим засухи: как не сгноить корневище

Бородатые ирисы — существа степные. Их корневище должно греться на солнце, как спина ящерицы. Если залить их после того, как цветы опали, почва превратится в рассадник бактериоза. Влага нужна только в период засухи и в минимальных дозах. Мульчировать ирисы органикой тоже нельзя — под ней застаивается сырость, провоцируя гниль.

"Лишняя вода для ириса — яд. Корневище должно быть наполовину открытым. Забудьте про лейку, если идут хотя бы редкие дожди", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы об ирисах

Нужно ли кормить ирисы после цветения?

Да, но забудьте про азот. Используйте фосфорно-калийные удобрения. Это укрепит корневище перед зимовкой и поможет заложить цветочные почки.

Что делать, если на листьях появились пятна?

Это гетероспориоз. Срежьте только поврежденные участки и обработайте куст препаратами меди. Полностью удалять листву нельзя.

Почему ирис перестал цвести, хотя куст огромный?

Корневище переплелось и "задушило" само себя. Центр куста оголился и одревеснел. Нужна омолаживающая дележка в конце лета.

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