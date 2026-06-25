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Картофель в июне требует особого меню: секретная подкормка для крупных и крахмалистых клубней

Садоводство

Июнь диктует свои правила: картофельный куст переходит в режим форсажа. В этот период растение жадно вытягивает из земли ресурсы, чтобы превратить ботву в настоящий завод по производству клубней. Если пропустить момент и оставить грядку на голодном пайке, осенью вместо ведер с урожаем придется собирать горох. Природа не терпит пустоты — либо вы кормите картофель, либо он выживает за счет внутренних резервов, лишая садовода прибыли в виде полновесных плодов.

Окученный картофель
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окученный картофель

Азотный капкан: почему жирующая ботва — это плохо

Азот работает как топливо для зеленой массы. Но избыток этого элемента превращает огород в джунгли, где под огромными лопухами прячутся жалкие клубни. Перекормленный азотом картофель становится рыхлым, теряет лежкость и превращается в магнит для насекомых.

Защита от колорадского жука становится в разы сложнее, так как вредитель обожает сочную, перенасыщенную азотом зелень. Правило простое: подсыпаем азот строго до начала цветения, иначе вся энергия уйдет в листья, а не в подземные закрома.

"Вносить чистую мочевину после того, как появились бутоны — это агрономическое преступление. Вы получите гигантские кусты, но пустые гнезда при копке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Часто ошибки посадки картофеля сопровождаются неправильным выбором дозировки. Чтобы не превратить грядку в химический полигон, азот уравновешивают фосфором и калием.

Это создает баланс сил: ботва растет соразмерно корням. Уход за картофелем в июне требует хирургической точности в дозировках, особенно при использовании кальциевой селитры на кислых участках.

Энергия фосфора и калийный щит

Фосфор в растительном мире отвечает за "мозговой центр" — передачу энергии и синтез Днк. Без него куст будет вялым, даже если залить его водой. Калий же — главный архитектор урожая. Он набивает клубни крахмалом и углеводами. Именно калий определяет, долежит ли ваша картошка до весны или сгниет в подвале к декабрю.

Если картофель испытывает жажду, калий помогает клеткам удерживать влагу, что критично в знойные недели. Правильный режим увлажнения почвы в тандеме с калийными подкормками делает урожай неуязвимым к капризам погоды.

"Дефицит калия легко узнать по темным пятнам на мякоти разрезанного клубня. Такое растение не живет, а мучается, быстро сдаваясь перед болезнями", — объяснил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Второй эшелон защиты — кальций и магний. Кальций "армирует" кожуру, делая ее прочной броней против грибков. Магний же поддерживает хлорофилл в ботве, не давая ей преждевременно желтеть.

Часто ошибки в уходе заключаются в игнорировании этих микроэлементов, из-за чего клубни вырастают мелкими и невкусными. Даже если у вас дачный участок на песке, без магнезии хорошего урожая не ждите.

Тактика подкормки под разный грунт

Грунт — это фундамент. Песок мгновенно промывается дождями, унося азот и калий в глубокие слои, поэтому на легких почвах порции удобрений дробят. Глина, напротив, долго держит калий, но быстро уплотняется, блокируя доступ кислорода.

Торф требует особого подхода: там азота в избытке, но катастрофически не хватает меди и калия. Чтобы не допустить истощения почвы, нужно менять стратегию подкормок каждый сезон, ориентируясь на тип земли.

Тип почвы Главный акцент в июне
Песчаная Частые дроби азота и усиленный калий
Глинистая Калийные соли и рыхление (аэрация)
Торфяная Фосфор и микроэлементы, минимум азота

"Земля на даче — живой организм. Если вы годами сыплете одну азофоску, почва устает. Происходит перекос микрофлоры, который не исправить даже тонной навоза", — отметил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы о картофеле

Можно ли кормить картофель мочевиной во время цветения?

Нет. Азот в этот момент спровоцирует рост вторичных побегов в ущерб формированию клубней. Используйте сульфат калия или монофосфат калия.

Чем заменить химию на органическом огороде?

Древесная зола — лучший источник калия и микроэлементов. Настой крапивы богат азотом, но используйте его осторожно только в начале лета.

Почему желтеет нижний ряд листьев?

Чаще всего это нехватка магния или азота. Если желтизна сопровождается пятнами — проверьте растение на наличие фитофторы.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, агрохимик Роман Едигаров, почвовед Игорь Лыткин
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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