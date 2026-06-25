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Пока соседи поливают клумбы, вы — в шезлонге: три растения, которые превратят участок в курорт

Садоводство

Хочется, чтобы дача приносила радость, а не список бесконечных дел на выходные? Вместо бесконечной прополки и беготни с лейкой просто сменить состав "жильцов" на клумбе? Эти растения существуют буквально сами по себе, и вы сможете посвятить всё свободное время отдыху в саду.

Многолетники в саду
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Многолетники в саду

Шалфей: фиолетовое море без лишних хлопот

Шалфей дубравный, особенно сорт "Карадонна", по праву считается фаворитом для "ленивого" цветника. Его плотные колосья насыщенного оттенка держат форму и цвет с начала лета до сентября. Главное достоинство растения — его поразительная живучесть. Он не требует плодородных черноземов и отлично чувствует себя на бедных почвах, где другие цветы начинают чахнуть.

"Шалфей крайне вынослив, но важно помнить, что он не терпит застоя воды у корней. Оптимально высаживать его на хорошо освещенных местах. На одном участке куст может благополучно расти более пяти лет, при этом он почти не интересен вредителям", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Растение идеально подходит для оформления альпийских горок и солнечных миксбордеров. Чтобы сад выглядел опрятно, полезно заранее продумать и технические зоны. Например, правильно обустроенные дорожки в огороде помогут не только защитить посадки от сорняков, но и сделают передвижение по участку удобным даже в дождливую погоду.

Дербенник для сложных и влажных зон

Если на участке есть низины или места с повышенной влажностью, где обычные цветы гибнут от гнили, на помощь приходит дербенник иволистный. Это мощное растение высотой до полутора метров способно стать доминантой сада. Его розово-пурпурные свечи привлекают полезных насекомых-опылителей и бабочек, оживляя пространство.

"Дербенник — это спасение для сырых участков и прибрежных зон декоративных прудов. Он формирует устойчивый каркас сада и практически не болеет, что позволяет полностью отказаться от использования агрессивных фунгицидов в этой части сада", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Пока многолетники набирают силу, важно не забывать и о других культурах, требующих внимания в начале сезона. Так, вовремя проведенное опрыскивание картофеля от колорадского жука убережет основной урожай от гибели, позволяя вам спокойно наслаждаться красотой цветов.

Кентрантус: выбор для природного ландшафта

Кентрантус красный незаменим для создания эффекта "воздушных" клумб. Он разрастается легкими облаками и виртуозно заполняет пустые пространства. Особенность культуры в способности к самосеву: через два-три года на участке появятся живописные островки, которые не нужно высаживать вручную.

Растение Главное преимущество
Шалфей дубравный Засухоустойчивость и длительное цветение
Дербенник иволистный Стойкость к переувлажнению и большая высота
Кентрантус красный Активный самосев и неприхотливость к почве

Для тех, кто ценит гармонию в саду, важно вовремя обращать внимание и на другие декоративные элементы. Если на участке есть хвойные, то периодическая стрижка туи летом обеспечит им густоту и насыщенный цвет, который станет идеальным фоном для ярких многолетников.

Стратегия посадки: как избежать переделок

Главная ошибка дачников — слишком плотная посадка молодых саженцев. Большинство выносливых культур имеют свойство агрессивно разрастаться. Чтобы не заниматься ежегодным делением и пересадкой, оставляйте между растениями "запас" места. Со временем они сомкнутся, не оставив шанса сорнякам.

"При посадке многолетников закладывайте в почву необходимые микроэлементы сразу. Это даст растению мощный старт, и в последующие годы оно потребует лишь минимальной поддержки, успешно справляясь с капризами погоды", — объяснил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Не забывайте, что пока цветы радуют глаз, плодовые кустарники тоже требуют заботы. Правильное удобрение малины во время плодоношения обеспечит ягодам сладость и плотность, гармонично дополняя общую картину успешного и продуктивного сада.

Ответы на популярные вопросы о неприхотливом саде

Как часто нужно делить многолетники?

Для большинства видов, таких как шалфей, оптимальный срок — раз в 5-7 лет. Этого достаточно, чтобы омолодить растение и сохранить обильное цветение.

Нужно ли укрывать эти растения на зиму?

Шалфей, дербенник и кентрантус обладают отличной зимостойкостью. В средней полосе они прекрасно зимуют без дополнительных укрытий, достаточно осенней обрезки.

Как бороться с сорняками, пока цветы не разрослись?

Лучший способ — мульчирование почвы корой или щепой. Это защитит корни от перегрева, сохранит влагу и не даст прорасти семенам сорной травы.

Можно ли сажать эти цветы в тени?

Шалфей и кентрантус предпочитают солнечные участки, в тени они вытягиваются и цветут слабо. Дербенник может выносить легкую полутень, но максимальную красоту покажет на солнце.

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Экспертная проверка: специалист по уходу за садом Павел Корнеев, специалист по защите растений Андрей Зорин, агрохимик Роман Едигаров
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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