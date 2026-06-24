Урожай под угрозой: какая ошибка при подкормке смородины в июне лишает дачников сладких ягод

В июне смородинник требует особого внимания, так как именно сейчас закладывается размер и сладость будущего урожая. Многие дачники совершают ошибку, подкармливая красную и чёрную смородину одинаково, однако их биологические потребности в начале лета кардинально различаются. Если чёрной смородине жизненно необходима влага и мягкое органическое питание для налива крупных ягод, то красная и белая нуждаются в повышенных дозах калия и категорически не выносят хлор. Неправильный выбор удобрений в этот период может привести к осыпанию завязей или получению мелких кислых плодов.

Фото: https://www.public-domain-image.com/public-domain-images-pictures-free-stock-photos/flora-plants-public-domain-images-pictures/fruits-public-domain-images-pictures/blackcurrants-pictures/black-currant.jpg by Paolo Neo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Смородина

График подкормок смородины в июне

Для взрослого куста в июне достаточно всего двух основных процедур: одной корневой подкормки и одного опрыскивания по листу. Между ними следует выдержать паузу в 10-14 дней. Важно помнить, что молодые кусты, посаженные один-два года назад, в дополнительном питании не нуждаются — им хватает ресурсов, заложенных в посадочную яму.

Главный запрет июня — использование чистого азота. Навоз, мочевина или селитра заставят куст наращивать зелёную массу, из-за чего ягоды станут водянистыми и кислыми. Аналогично подкормке ежевики, июньский рацион должен базироваться на калии и фосфоре. Если вы предпочитаете готовые смеси, выбирайте те, где азота (N) меньше всего, а калия (K) — максимум.

"В июне крайне важно следить за балансом азота. Если переборщить с органикой или селитрой, куст начнет "жировать", привлекая тлю и мучнистую росу, а плоды потеряют в сахаристости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Секреты крупной чёрной смородины

Чёрная смородины плодоносит на побегах прошлого года и имеет поверхностную корневую систему, поэтому она крайне чувствительна к засухе. Для увеличения размера ягод идеально подходит монофосфат калия (10-15 г на 10 л воды). Если вы используете суперфосфат, обязательно делайте вытяжку, заливая его кипятком, так как в холодной воде он практически не растворяется.

Народным методом для чёрной смородины считается использование картофельного крахмала. Разваренный "кисель" из 200 г крахмала на ведро воды стимулирует почвенную микрофлору, что в долгосрочной перспективе улучшает питание куста. Однако это не отменяет необходимости минеральных добавок, особенно если вы заметили, что листья растений желтеют, сигнализируя о дефиците элементов.

Как сделать красную смородину сладкой

Красная и белая смородина — капризные культуры. Они более засухоустойчивы, чем чёрная, но совершенно не переносят хлор. Использование хлористого калия приведет к ожогам листвы. Лучший выбор — сульфат калия или обычная древесная зола. Один стакан золы на ведро воды обеспечит растение не только калием, но и необходимым кальцием для плотности кистей.

"Для красной смородины зола является настоящим эликсиром, так как она не содержит хлора и мягко раскисляет почву под кустом, что жизненно важно для усвоения фосфора", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Если куст выглядит слабым, можно использовать кальциевую селитру, но делать это нужно с осторожностью из-за содержания в ней азота. Правильное распределение ресурсов растения критично: так же, как пасынкование огурцов в теплице помогает направить силы к плодам, своевременное калийное питание помогает смородине сформировать полноценные грозди.

Вид смородины Рекомендуемая подкормка в июне Чёрная Монофосфат калия + картофельный крахмал Красная/Белая Древесная зола или сульфат калия (без хлора!) Все виды (по листу) Борная кислота (2 г на 10 л воды) Все виды (корневая) Гумат калия (по инструкции)

Внекорневые методы: работа по листу

Когда стоит жара, корни работают медленнее, и на помощь приходит опрыскивание. Главный элемент июня — бор. Раствор борной кислоты предотвращает осыпание завязей и делает кожицу ягод эластичной, что защищает их от растрескивания после дождей. Если вы опасаетесь инфекций, в раствор можно добавить биофунгициды — это безопаснее, чем использовать солевой раствор для грядок или йод, которые могут сжечь лист.

"Опрыскивание бором в июне — это страховка урожая. Оно помогает ягодам прочно держаться на плодоножке и не гнить даже при высоких температурах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Ответы на популярные вопросы о подкормке смородины

Когда лучше всего вносить удобрения в июне?

Все работы проводятся строго вечером или в пасмурный день. Корневые подкормки вносятся только по предварительно увлажненной земле, чтобы не вызвать химический ожог корней, а опрыскивание — в отсутствие палящего солнца.

Можно ли использовать настой травы для смородины?

В июне от настоя сорняков лучше отказаться. Это мощное азотное удобрение, которое в период созревания плодов пойдет во вред вкусу. Его лучше приберечь для подкормки огурцов во время цветения или других овощных культур.

Почему красная смородины сбрасывает ягоды после подкормки?

Скорее всего, в составе удобрения был хлор. Красная смородина реагирует на него мгновенно: лист покрывается краевым ожогом, а завязи осыпаются. Всегда проверяйте надпись на упаковке калийных составов.

Нужно ли поливать кусты перед внесением золы?

Да, увлажнение почвы обязательно. Кроме того, помните, что золу нельзя смешивать с азотными удобрениями и суперфосфатом в одной лейке — это делает питание недоступным для растения.

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