Кусты буквально обсыпаны плодами: переход на это питание меняет всё до неузнаваемости

Размер и сладость малины напрямую зависят от того, чем вы подкормите кусты в момент налива ягод. Многие дачники совершают критическую ошибку, продолжая заливать малинник азотными составами, что приводит к водянистости плодов и риску вымерзания побегов зимой. Чтобы малина не рассыпалась на сухие костянки и накопила сахар, необходимо вовремя сменить тактику ухода, сделав упор на калийное питание без содержания хлора.

Фото: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова is licensed under publiс domain Куст малины

Калий без хлора: выбираем правильное удобрение

Когда малина начинает розоветь, ей жизненно необходим калий. Именно этот элемент отвечает за транспортировку сахаров в плоды и делает их плотными. Если листьям не хватает калия, они начинают светлеть снизу, морщиться и подгибать края внутрь. Однако малина крайне чувствительна к хлору, поэтому обычный хлористый калий использовать нельзя — он угнетает корневую систему.

"Малина не переносит хлор в любой концентрации. Если внести хлористую соль во время плодоношения, ягода потеряет свой аромат, а куст начнет болеть. Используйте только сульфат или монофосфат калия — это проверенные и безопасные варианты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Для подкормки идеально подходит сульфат калия (20-30 г на 10 л воды) или монофосфат калия, который дополнительно дает фосфор для укрепления корней. Также можно использовать чистую древесную золу — один стакан под куст. Она содержит не только калий, но и важные микроэлементы. Важно помнить, что зола подщелачивает грунт, поэтому ее вносят один раз за сезон. Аналогично, если вы используете бор для завязи на других культурах, помните, что для малины он актуален только в фазе цветения, особенно на ремонтантных сортах.

Полив и мульчирование как основа урожая

Даже самая качественная подкормка не сработает, если почва под малиной сухая. Корни кустарника расположены близко к поверхности и мгновенно пересыхают в жару. Это главная причина, по которой ягода становится "костяной" и рассыпается в руках. В период налива ягод земля должна быть постоянно влажной, но не заболоченной.

Мульчирование помогает сохранить этот баланс, защищая корни от перегрева. Подойдет солома, скошенная трава или перегной. Однако за 2-3 дня до сбора урожая полив нужно сократить. В противном случае избыток влаги сделает малину безвкусной и водянистой. Такой же принцип умеренной влажности важен и для других культур, когда проводится финальная подкормка томатов перед второй волной плодоношения.

"Многие забывают о магнии. Если вы видите, что жилки на листьях зеленые, а между ними все пожелтело — это магниевое голодание. Без магния ягода не наберет сладость. В этом случае поможет опрыскивание сульфатом магния по листу в вечернее время", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Почему азот в июне — враг малинника

Азотные удобрения (мочевина, навоз, куриный помет) нужны малине только весной для роста зеленой массы. В июне и июле избыток азота вреден. Он провоцирует рост молодых жирующих побегов, которые не успеют одревеснеть к зиме и погибнут при первых заморозках. Кроме того, "перекормленная" азотом ягода становится мягкой и быстро гниет прямо на кусте.

Исключение составляют лишь явно ослабленные кусты с бледными листьями. В этом случае можно дать очень слабый раствор коровяка, но не переусердствовать. Гораздо важнее следить за фитосанитарным состоянием посадок. Например, своевременная обрезка вишни или удаление старых побегов малины улучшают проветривание и снижают риск появления серой гнили.

Проблема / Задача Решение (Дозировка на 10 л воды) Малина мелкая и кислая Сульфат калия (25 г) под корень по влажной земле Листья желтеют, жилки зеленые Сульфат магния (15 г) опрыскивание по листу Ремонтантная малина цветет Борная кислота (2 г) для лучшей завязи Почва быстро сохнет Мульчирование слоем 5-10 см (солома или трава)

Что делать, если ягода сохнет и мельчает

Если подкормки и полив не помогают, а малина продолжает рассыпаться на сегменты, причина может быть в вирусном израстании. Это заболевание не лечится. Кусты вырождаются, ягода мельчает, а сортовые качества теряются навсегда. Такие растения нужно безжалостно выкорчевывать и сжигать.

Также не забывайте о вредителях. Малинный жук и тля могут существенно подпортить урожай. Чтобы привлечь в сад полезных насекомых, полезно знать растения медоносы, которые создадут естественную экосистему на участке. Если же вы планируете долгосрочное развитие сада, обратите внимание на растения для крыши - современные технологии позволяют создавать ягодники даже в ограниченных пространствах.

"Часто дачники путают нехватку питания с болезнями. Если куст выглядит здоровым, но ягода сухая — это почти всегда дефицит влаги или калия. Но если побеги деформированы, а листья пятнистые — никакие удобрения не заменят санитарную обработку или замену саженцев", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Ответы на популярные вопросы о подкормке малины

Можно ли использовать навоз во время плодоношения?

Крайне нежелательно. Свежий навоз — это ударная доза азота, которая снизит сладость ягод и привлечет вредителей. Оставьте органику на осень или раннюю весну.

Как часто нужно подкармливать ремонтантную малину?

В отличие от летней, ремонтантная малина плодоносит долго. Ее нужно подкармливать калийными составами каждые 14 дней вплоть до конца августа, чтобы у растения хватило сил на вторую волну урожая.

Поможет ли борная кислота, если ягоды уже висят?

Нет, на стадии налива ягод бор бесполезен. Его используют строго по цветам и бутонам для улучшения завязываемости плодов. Если ягода уже начала расти, переходите на калий.

Нужно ли поливать малину в июне, если идут дожди?

Проверьте почву под мульчей. Листья малины работают как зонтик, и часто даже после сильного дождя земля вокруг корней остается сухой. Если на глубине 5 см почва рассыпается — полив обязателен.

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