Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Еда стала партнёром: эти дикие хищники умудрились завести общий бизнес с добычей
Десять лет мертвой тишины нарушены: три триллиона рублей россиян получат иной статус управления
Смена отелей на бревенчатые избы в России: масштабный тренд перевернул правила летнего отдыха
Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки
Ноготь меняет цвет? 5 признаков того, что ваш организм атакует грибок
Звезда-призрак возвращается спустя 80 лет: миллионы людей смогут увидеть новую звезду без телескопа
Диастаз — не приговор: как вернуть плоский живот без вреда для здоровья
Слезы от лука исчезнут за секунды: простой трюк с огнем, о котором знают не все
Эти иностранные языки станут пропуском в будущее: работодатели часто ищут именно таких специалистов

Пустые грядки в июне: фатальное бездействие превратит огород в выжженную пустыню

Садоводство

Освободившиеся в середине июня грядки после уборки редиса и шпината — это не повод для отдыха, а возможность запустить конвейер свежих овощей. Оставлять почву "голой" под агрессивным солнцем губительно: верхний слой моментально спекается в непроницаемый панцирь, а вакантное место занимают сорняки. Грамотное планирование второй волны посадок позволяет сохранить структуру грунта и обеспечить стол витаминами до глубокой осени.

Огород
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Огород

Скороспелые фавориты: что посадить в июне

В середине июня ставка делается на культуры с коротким жизненным циклом — от 35 до 50 дней. Кустовая спаржевая фасоль считается идеальным кандидатом для "второй смены". Она не только дает нежные стручки, но и работает как живой завод по производству азота, обогащая истощенную после весны почву. Семена заглубляют на 3 см в предварительно пролитые борозды.

"Июньское солнце прогревает землю до оптимальных температур, поэтому всходы появляются молниеносно. Важно лишь не пересушить их в первые три дня", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Цукини и ультраранние кабачки в прогретом грунте проклевываются уже на четвертые сутки. К августу такие кусты выходят на пик формы, выдавая плоды с тонкой кожицей. Параллельно стоит высадить скороспелые огурцы. Пока старые плети поражаются болезнями, свежие посадки гарантируют хрустящие корнишоны в конце лета.

Культура Преимущество посева в июне
Кустовая фасоль Рыхлит землю и фиксирует азот.
Огурцы (скороспелые) Избегают пика активности многих вредителей.
Морковь (поздняя) Не поражается морковной мухой, идеально хранится.

Зелень и корнеплоды: особенности летней технологии

Летний посев — это не копирование весенних методов. Если сеять укроп сплошной стеной, он быстро уйдет в зонтик и загрубеет. Умное решение: точечный посев по 2-3 семечка через каждые 15 см при обильном поливе. Это заставляет растение наращивать листовую массу, а не выбрасывать цветонос.

"В июне почва часто теряет структуру, превращаясь в пыль или бетон. Чтобы семена не сварились, обязательно используйте светлое агроволокно или мульчирование грядок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Морковь для зимнего хранения, посеянная в середине июня, вырастает более сочной и ровной. В это время лет морковной мухи уже закончен, что избавляет от необходимости химических обработок. Свеклу же стоит сеять гуще (шаг 5 см). В условиях сокращающегося светового дня она не перерастает, оставаясь компактной и нежной, размером с теннисный мяч.

Фатальные ошибки июньского сева

Главный враг летних всходов — температурный шок. Полив ледяной водой из скважины по раскаленной земле убивает нежные корни молодых огурцов. Также недопустимо использование свежего навоза: в жару он провоцирует агрессивное брожение, которое "сжигает" посадки. Чтобы кусты не превратились в бесполезные джунгли, важно соблюдать нормы высева сразу, не надеясь на позднее прореживание.

"Без замачивания семян в июне не обойтись. Туговсхожие культуры могут пролежать в сухой земле недели, становясь добычей муравьев", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Динамика июня требует контроля влажности. Если не защитить посевы мульчей, ценная влага испарится за пару часов. Даже простые народные методы защиты не спасут растения, если изначально нарушен водный баланс. Помните: сад — это живая система, которая отблагодарит за бережное отношение, а не за изнурительную борьбу с засухой.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли укрывать июньские посевы пленкой?

Нет, под пленкой на солнце температура поднимется выше 50 градусов, и семена погибнут. Используйте только тонкое белое агроволокно (спанбонд), которое пропускает воздух и отражает часть тепловых лучей.

Как ускорить появление всходов моркови летом?

Семена моркови содержат эфирные масла, мешающие прорастанию. Промойте их в горячей воде (около 50 градусов) перед посевом, чтобы растворить масляную пленку. Это сократит время ожидания всходов вдвое.

Можно ли в июне сеять обычный редис повторно?

Только специальные сорта, устойчивые к стрелкованию. Большинство весенних сортов при длинном световом дне сразу уйдут в цвет, не образуя корнеплода.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Уверенность Киева в тактике дальних ударов привела к радикальной коррекции его политики
Военные новости
Уверенность Киева в тактике дальних ударов привела к радикальной коррекции его политики
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Мир. Новости мира
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Грозный ультиматум соседям: в Киеве допустили фатальный военный конфликт с ближайшими союзниками
Мир. Новости мира
Грозный ультиматум соседям: в Киеве допустили фатальный военный конфликт с ближайшими союзниками
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Бор для завязи томатов: как не сжечь кусты и собрать рекордный урожай этим летом
Бор для завязи томатов: как не сжечь кусты и собрать рекордный урожай этим летом
Последние материалы
Ноготь меняет цвет? 5 признаков того, что ваш организм атакует грибок
Звезда-призрак возвращается спустя 80 лет: миллионы людей смогут увидеть новую звезду без телескопа
Пустые грядки в июне: фатальное бездействие превратит огород в выжженную пустыню
Диастаз — не приговор: как вернуть плоский живот без вреда для здоровья
Слезы от лука исчезнут за секунды: простой трюк с огнем, о котором знают не все
Эти иностранные языки станут пропуском в будущее: работодатели часто ищут именно таких специалистов
Зеленый ад хранил это веками: археологи прорубились к пирамидам через непролазные чащи Калакмуля
Холодное лакомство для тех, кто следит за фигурой: десерт, который можно есть без чувства вины
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Традиции зодчества встретились с дерзким модерном: в Тюмени завершили работу над масштабным проектом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.