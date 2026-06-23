Сорняки годами лезут между грядками: дачники нашли способ надолго закрыть им дорогу

Сорняки между грядками отнимают время и силы, превращая огород в джунгли после каждого дождя. Правильное покрытие междурядий блокирует рост травы, сохраняет чистоту обуви и удерживает влагу в почве. Разберем рабочие приемы обустройства дорожек от картона до геотекстиля.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дорожки между грядками из древесной щепы

Органические материалы: дешево и быстро

Природное земледелие учит: почва не должна оставаться голой. Самый простой способ закрыть межи — застелить их плотным картоном. Листы укладывают внахлест 10—15 см, предварительно удалив скотч. Чтобы картон не разлетелся, его прижимают слоем скошенной травы, соломы или древесной щепы. Такие народные средства позволяют забыть о тяпке на весь сезон. Осенью органика перегниет, улучшив структуру грунта под дорожкой.

"Картон — отличный разделитель. Он перекрывает доступ света, без которого семена сорняков не прорастают. Если сверху насыпать 5—7 см травы, получится мягкое и чистое покрытие", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Для ягодников и малинников идеально подходит мульчирование корой хвойных пород. Она закисляет почву, что нравится культуре, и служит 3—4 года. Опилки работают хуже: свежее дерево вытягивает азот из земли, поэтому их стоит предварительно проливать раствором мочевины или использовать после года выдержки в куче.

Долговечные покрытия для стационарных грядок

Если планировка огорода не меняется годами, стоит вложиться в гравийные дорожки или плитку. Камень не гниет и не требует ежегодного обновления. Главный секрет надежности — подложка из геотекстиля или агроткани. Без нее мелкий щебень под тяжестью шагов быстро "уйдет" в грунт, а сорняки прорастут сквозь камни.

Материал Срок службы Картон и мульча 1 сезон Деревянные щиты 3—5 лет Агроткань плотная 5—7 лет Гравий на подложке от 10 лет

"Для проходов в теплицах и между грядками лучше брать черный нетканый материал плотностью не менее 100 г/кв.м. Он пропускает воду, не давая застаиваться лужам, но лишает сорняки шанса", — объяснил агроном-консультант Ольга Семёнова специально для Pravda.Ru.

Интересный вариант — живые дорожки. В швы между крупными камнями высевают низкорослые травы, устойчивые к вытаптыванию, например, тимьян ползучий или мшанку. Это создает эффект английского сада и полностью вытесняет вредные растения.

Ошибки при выборе материалов

Дачники часто используют старый линолеум или рубероид. Это плохая затея. Линолеум после полива превращается в каток, а рубероид на солнце источает резкий запах битума, который вреден для овощей. Под такими плотными покрытиями заводятся муравьи и слизни, а почва задыхается без кислорода. Если нужно очистить швы между плитками, лучше использовать механические или биологические методы вместо ядовитой химии.

"Слизни обожают влажную среду под пленкой или ковролином. Если застелить дорожки такими материалами, вы создадите идеальный инкубатор для вредителей прямо у корней культур", — подчеркнул энтомолог Дмитрий Савельев в беседе с Pravda.Ru.

Для обустройства удобного прохода достаточно ширины 40—50 см. Если планируется использование садовой тачки, межу расширяют до 70—80 см. Края материала важно надежно фиксировать специальными колышками или присыпать землей, чтобы ветер не задирал покрытие.

Ответы на популярные вопросы

Как подготовить землю перед укладкой любого покрытия?

Срежьте крупные сорняки плоскорезом или косой. Выравнивать участок в ноль не обязательно, но явные бугры и ямы помешают плотному прилеганию материала.

Можно ли использовать старый ковролин?

Нежелательно. Синтетический ворс со временем распадается на микропластик, который смешивается с землей. К тому же ковролин долго сохнет и гниет.

Поможет ли песок избавиться от сорняков?

Сам по себе песок — плохой барьер. Сорняки прорастут сквозь него мгновенно. Песок используют только как выравнивающий слой под плитку или кирпич.

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