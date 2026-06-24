Пышная хвоя начинается не с удобрений: эти процедуры решат судьбу туи на весь сезон

Июнь определяет состояние хвойных растений на весь сезон. В этот период закладывается плотность кроны и интенсивность окраски хвои. Если проигнорировать полив и подкормку сейчас, дерево встретит осень ослабленным. Три простых действия помогут сохранить декоративность растений без лишних затрат сил.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Туя в саду

Формирование плотного силуэта

Многие дачники опасаются использовать секатор, полагая, что растения в саду должны развиваться как в лесу. Однако ежегодный уход за туей требует вмешательства человека для создания густой кроны. Легкая стрижка в июне стимулирует пробуждение спящих почек. Это делает ветви гуще и защищает их от деформации под тяжестью снега зимой.

Важно срезать только зеленый прирост текущего года. Старая древесина лишена точек роста и после обрезки останется голой. Для работы выбирайте пасмурный день без осадков. Это предотвратит появление солнечных ожогов на свежих срезах и снизит риск заражения грибком. Высокие деревья стригут сверху вниз, контролируя симметрию силуэта.

"Стрижка — это не просто эстетика, а способ перенаправить энергию дерева. Удаление кончиков веток на треть заставляет тую наращивать внутренний объем кроны", — объяснил специально для Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Минеральная поддержка цвета

Через три дня после стрижки растениям требуется подпитка. Обычные садовые смеси с высоким содержанием азота здесь не подходят. Хвойным необходимы препараты с упором на магний и железо. Именно эти элементы отвечают за насыщенный изумрудный оттенок и предотвращают аномальное изменение цвета хвои, которое часто пугает садоводов.

Гранулы вносят в прикорневую зону, слегка заделывая их в почву. Такой формат удобрений действует медленно, обеспечивая питание в течение двух месяцев. Для экстренной помощи используют опрыскивание кроны жидкими составами. Усвоение веществ через хвою происходит быстрее, что позволяет оперативно исправить дефицит микроэлементов.

Метод подкормки Особенности применения Корневой (гранулы) Действует до 60 дней, требует обильного полива после внесения. Внекорневой (спрей) Дает мгновенный эффект, проводится в вечернее время.

"Магний является центральным элементом молекулы хлорофилла. Без него туя начинает желтеть изнутри кроны, теряя декоративность за считанные недели", — отметил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Глубокое увлажнение почвы

Хвойные долго маскируют жажду, но дефицит влаги — основная причина высыхания веток. Правила летнего ухода подразумевают редкий, но обильный полив. Вода должна пропитать грунт на 40—50 сантиметров. Поверхностное смачивание земли бесполезно для взрослого дерева.

Для определения объема используйте простую формулу: 10 литров воды на каждый метр высоты ствола. Туе высотой три метра требуется минимум 30 литров за один раз. В жаркие дни полезно дождевание — опрыскивание кроны чистой водой. Это смывает пыль и восстанавливает тургор хвоинок. Чтобы вода не растекалась, сформируйте вокруг ствола земляной валик.

"При недостаточном поливе туя сбрасывает часть хвои внутри кроны. Дерево выживет, но станет прозрачным и некрасивым", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы о туях

Нужно ли копать землю вокруг туи?

Нет, глубокая перекопка вредна. У хвойных поверхностная корневая система. Достаточно легкого рыхления на глубину не более 5 сантиметров или мульчирования корой.

Можно ли использовать навоз для удобрения?

Свежий навоз категорически запрещен. Он обжигает корни и провоцирует грибковые заболевания. Используйте только специализированные составы.

Как часто проводить дождевание кроны?

В засушливый период процедуру можно проводить ежедневно после захода солнца. Это лучший способ борьбы с перегревом растения.

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