Ваш самый страшный кошмар на даче: почему "кусачих" слепней бояться не надо, а "тихих" оводов — обязательно

Летний отдых на даче может превратиться в опасное приключение, если вовремя не распознать угрозу в жужжании крупной мухи. Многие ошибочно полагают, что любой болезненный укус — это следствие атаки простого слепня. Однако за схожим внешним обликом скрываются два принципиально разных типа насекомых, один из которых ведет себя как агрессивный кровопийца, а другой — как биологическая угроза, последствия контакта с которой могут быть фатальными. Чтобы избежать тяжелых осложнений, важно понимать, кого именно вы встретили на своем участке: летучего вампира или гораздо более опасного паразита, способного отложить личинки в ткани организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Dack9, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Слепень

Слепень: агрессивный кровопийца

Слепни — это крупные мухи, использующие для прокола кожи специальный хоботок с острыми режущими лезвиями. Боль при их атаке обусловлена именно этим механическим повреждением. Кровью питаются только самки, так как им необходим белок для созревания яиц, тогда как самцы предпочитают нектар растений. Один слепень способен сделать внушительный кровозабор, однако основную опасность представляет впрыскиваемая слюна, содержащая антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови, и токсичные вещества.

"Слюна слепня — мощнейший аллерген, который при попадании в кровь может вызвать не только местный отек, но и анафилактический шок, если у человека есть предрасположенность к сильным аллергическим реакциям", — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Если насекомое ранее питалось на больном животном, оно может переносить возбудителей серьезных инфекций, включая туляремию, сибирскую язву и лихорадку Западного Нила. При обнаружении укуса важно не расчесывать ранку, чтобы избежать занесения бактерий. Вместо этого место следует промыть, прижать для остановки распространения слюны и прижечь антисептиком.

Овод: невидимая опасность

В отличие от слепней, оводы не питаются кровью и не имеют выраженного хоботка. Эти насекомые живут недолго, однако их личинки представляют серьезную биологическую угрозу. Опасность для человека представляют немногие виды, например, полостной овод, который на лету выстреливает микроскопическими личинками в сторону глаз или носовых ходов.

"Попав на слизистую, личинка начинает миграцию, и в редких, но крайне опасных случаях она может переместиться в ткани головного мозга, что требует экстренного медицинского вмешательства", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Для овода человек является случайным объектом, биологическим тупиком, так как жизненный цикл паразита здесь завершиться не может. Тем не менее, попытки личинки найти путь наружу приводят к тяжелым поражениям тканей. Если насекомое попало в глаз, необходима немедленная хирургическая помощь, чтобы спасти зрение и предотвратить дальнейшее проникновение паразита вглубь организма.

Кто представляет большую угрозу?

Тактика поведения этих насекомых кардинально различается. Слепень явно обозначает свое присутствие болью, что позволяет сразу принять меры и оказать первую помощь. Овод же действует скрытно: вы можете не почувствовать момента контакта, а последствия миграции личинок проявятся слишком поздно.

"Главное правило гигиены на природе при встрече с назойливыми мухами — защищать лицо и глаза, особенно вблизи открытых водоемов или пастбищ, так как именно там риск столкновения с оводами максимален", — констатировал в беседе с Pravda. Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Характеристика Слепень Питание Кровь самок, нектар самцов Способ атаки Болезненный укус с повреждением кожи Основной риск для человека Аллергическая реакция, инфекции Опасность личинок Отсутствует

Ответы на популярные вопросы о насекомых

Что делать, если крупная муха целенаправленно летит в лицо?

Это может быть признаком овода. Немедленно защитите глаза, укройтесь в помещении и тщательно промойте слизистые чистой водой. Если возникли подозрения на попадание инородного тела, обратитесь к офтальмологу.

Может ли укус слепня пройти сам собой?

В большинстве случаев реакция ограничивается местным отеком и зудом, которые проходят через несколько дней. Однако при признаках нагноения или сильной аллергии необходимо посетить врача.

Всякая ли назойливая муха — это овод?

Нет, большинство мух, досаждающих дачникам, — это слепни или обычные кровососущие насекомые. Оводы встречаются реже, но их поведение (полет в сторону лица) специфично.

Можно ли защититься от насекомых народными средствами?

Репелленты являются наиболее эффективными. Народные методы, например, применение эфирных масел, дают лишь краткосрочный эффект и не могут гарантировать надежную защиту в местах массового скопления насекомых.

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