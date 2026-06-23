Соседи будут смотреть не на цветы: главный секрет красивой клумбы скрывается под ними

Мульчирование превратилось из агроприема в инструмент дизайна. Правильный выбор материала избавляет от прополки и формирует стиль участка. Кора, гравий или шишки работают по-разному. Важно подобрать покрытие под тип почвы и потребности конкретных растений, чтобы не навредить корневой системе.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клумба с мульчей из сосновой коры и цветущими гортензиями

Органические материалы для клумб

Сосновая кора остается лидером садовых симпатий. Она подкисляет грунт и постепенно отдает питательные вещества. Для хвойных групп и гортензий это лучший вариант. Кора служит до пяти лет, после чего требует частичной подсыпки. Древесная щепа выглядит ярче, но разлагается быстрее, забирая из почвы азот.

"При использовании древесной щепы обязательно вносите азотные удобрения весной. В процессе гниения целлюлоза активно вытягивает азот из верхних слоев земли", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Шишки создают имитацию лесной подстилки. Они бесплатны, если участок расположен рядом с лесом. Однако шишки не прилегают к земле плотно, поэтому сорняки могут пробиваться сквозь зазоры. Эффектнее всего этот материал смотрится в сочетании с хвойниками. Спиленные ветки после обработки измельчителем также превращаются в качественное покрытие для сада.

Минеральные покрытия и долговечность

Камень — решение для тех, кто ценит стабильность. Гравий, галька или щебень не гниют и не разлетаются от ветра. Они идеально вписываются в современные ландшафты со злаками и лавандой. Минеральная мульча требует обязательной подложки из геотекстиля, иначе камни со временем уйдут в грунт.

Тип мульчи Срок службы (лет) Сосновая кора 3–5 Гравий и галька 10–12 Древесная щепа 1–2 Шишки сосновые 2–3

У камня есть серьезный минус — высокая теплопроводность. В жаркие дни минеральный слой перегревается и буквально выпекает корни растений. Это критично для культур с поверхностной корневой системой. Эксперты рекомендуют ограничивать использование гравия в южных регионах или выбирать светлые породы.

"Под каменной крошкой часто заводятся слизни и муравьи. Также со временем в щели между камнями набивается пыль и семена сорняков, которые прорастают прямо в камнях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Типичные ошибки при укладке

Часто дачники засыпают мульчу вплотную к стволам кустарников. Это провоцирует выпревание корневой шейки. Вокруг основания растения всегда нужно оставлять свободное пространство в 5–10 сантиметров. Слишком тонкий слой не защитит от сорняков, а избыточная толщина (более 10 см) перекроет доступ кислорода к корням.

Применение сырой травы — еще один риск. Свежая зелень на грядках быстро начинает гнить, становясь рассадником грибков. Мульчирование должно проводиться только по прогретой и влажной почве. Если закрыть холодную землю весной, развитие растений замедлится на несколько недель из-за нарушения температурного режима.

"Ошибка новичков — смешивать разные виды мульчи хаотично. Выбирайте один материал для всей композиции, чтобы сохранить визуальный порядок на участке", — отметила специально для Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Качество материала напрямую влияет на здоровье сада. Мульча опаснее сорняков, если она взята из зараженных источников или не прошла должную подготовку. В коре могут зимовать вредители, поэтому перед использованием ее полезно обработать специализированными препаратами.

Ответы на популярные вопросы о мульчировании

Нужно ли убирать мульчу на зиму?

Нет, органическая мульча защищает корни от подмерзания. Зимой она продолжает медленно разлагаться, улучшая структуру земли. Каменную мульчу также оставляют на месте.

Как поливать растения через слой коры?

Полив осуществляют прямо по мульче. Кора пропускает воду, препятствуя ее быстрому испарению. При капельном поливе трубки обычно прячут под слой материала.

Можно ли мульчировать опилками?

Свежие опилки сильно закисляют почву и связывают азот. Их лучше использовать только после года компостирования или для тропинок между грядками.

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