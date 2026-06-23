Старая бочка годами ржавеет без дела: дачники нашли ей сразу несколько полезных применений

Старая железная бочка перестает быть мусором, если применить принципы природного земледелия. Из нее создают вертикальные грядки, компостеры и системы хранения. Правильная подготовка металла защищает конструкцию от коррозии на десятилетие, превращая ненужную емкость в основу для высокого урожая.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вертикальная грядка из старой бочки для клубники

Вертикальная грядка и экономия места

Традиционный огород отнимает слишком много сил. Умное решение — вертикальное выращивание. В стенках бочки прорезают отверстия, заполняют центр трубой для полива, а остальной объем — питательным грунтом. Это идеальный формат для клубники или зелени. Растения не соприкасаются с землей, поэтому урожай ягод остается чистым даже после сильных дождей.

"Вертикальная посадка в бочку избавляет от прополки. Сорнякам просто негде зацепиться, а спина садовода не устает от постоянных наклонов к низким грядкам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Для клубники такой метод становится спасением. Грызуны не могут добраться до кустов, а почва прогревается быстрее. Если использовать жидкие органические удобрения, объем плодов увеличивается вдвое. Главное — следить за влажностью, так как малый объем земли пересыхает интенсивнее обычных грядок.

Компостер из старого железа

Вместо открытых куч, которые портят вид участка, лучше использовать закрытый цикл. Бочка с отверстиями для вентиляции превращается в эффективный реактор. Биология почвы проста: бактериям нужен кислород и влага. В металлическом коробе процесс переработки травы и остатков идет быстрее за счет нагрева стенок солнцем. Это позволяет получить готовый перегной уже через три-четыре месяца.

"Органическое земледелие строится на возвращении питания в почву. Бочка-компостер локализует этот процесс и предотвращает вымывание азота дождями", — подчеркнул эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов специально для Pravda.Ru.

Метод использования Результат для участка Вертикальная грядка Экономия 1.5 кв. метров площади Закрытый компостер Ускорение созревания перегноя на 50% Дровник Защита топлива от влаги и гниения

Защита от ржавчины и чистота воды

Ржавчина — главный враг металла. Прежде чем наполнять емкость, нужно восстановить поверхность. Существует бюджетный способ защиты при помощи цементной смеси. Это создает инертный слой, который не вступает в реакцию с водой. В такой посуде вода дольше не портится и не приобретает неприятный запах железа.

Часто дачники сталкиваются с тем, что жидкость зеленеет. Чтобы вода оставалась прозрачной, важно исключить попадание света и органики. Если вода уже зацвела, использовать ее для капельного полива нельзя — забьются форсунки. Очистить ее можно физическими методами или с помощью растений-оксигенаторов, которые подавляют рост водорослей.

"Металлическая бочка — мощный аккумулятор тепла. Нагретая за день вода идеальна для полива огурцов, которые не выносят холодного шока", — отметила в интервью Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о садовых бочках

Как продлить жизнь дырявой бочке?

Если дно проржавело, используйте плотный полиэтиленовый вкладыш. Это дешевле покупки новой емкости и позволяет хранить воду еще несколько сезонов.

Можно ли поливать огород водой из ржавой бочки?

Небольшое количество окиси железа неопасно. Однако избыток ржавчины может угнетать нежные корни рассады, поэтому лучше провести ремонт стенок.

Как предотвратить цветение воды?

Самый простой путь — непрозрачная крышка. Без фотосинтеза водоросли не развиваются. Также помогают специальные фильтрующие приемы и биопрепараты.

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