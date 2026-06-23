Муравьи превратили сливу в ферму для тли: старый способ сломает их выгодный союз

Муравьи и тля создают в саду устойчивый альянс, разрушающий плодовые деревья. Насекомые превращают сливу в ресурсную базу, где муравьи охраняют вредителей, а те снабжают их питанием. Разорвать эту связь можно механическим барьером с резким запахом, лишающим захватчиков доступа к кроне.

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Механика работы ловчего пояса

Муравьи не просто живут на дереве, они пасут тлю, защищая её от естественных хищников. Чтобы остановить миграцию насекомых, дачники используют фольгу и мазь Вишневского. Фольга создает гладкую поверхность, а специфический аромат дегтя и ксероформа выступает мощным репеллентом. Муравьи теряют ориентацию и не могут пересечь границу.

"Этот метод эффективен из-за биологических особенностей муравьев. Они ориентируются по запаховым тропам, а резкие компоненты мази блокируют их рецепторы. Лишившись охраны, вредители быстро становятся добычей для божьих коровок и златоглазок", — рассказал в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Когда доступ снизу перекрыт, колония тли на верхушках побегов остается без поддержки. Это позволяет растению направить ресурсы на развитие плодов. Если вовремя не вмешаться, дерево начнет сбрасывать зеленые завязи из-за нехватки питания, которое высасывают насекомые.

Правила установки барьера

Для создания защиты потребуется рулон пищевой фольги шириной 20 см. На высоте около 30 см от земли ствол очищают от отслоившейся коры. Трещины лучше заделать глиной, чтобы муравьи не проползали под поясом. Фольгу наматывают в несколько слоев, формируя в нижней части небольшое расширение в виде юбочки.

Компонент системы Функция в защите сливы Слой фольги Гладкая преграда и светоотражение Мазь Вишневского Ароматический барьер для отпугивания

На поверхность фольги наносится мазь Вишневского. Важно избегать попадания состава непосредственно на живые ткани дерева. Плотное прилегание конструкции исключает любые лазейки. Рекомендуется обновлять слой мази примерно один раз в семь дней, так как запах со временем выветривается.

"Мазь Вишневского агрессивна для молодой коры. Используйте фольгу именно как подложку. Это предотвратит химические повреждения и поможет сохранить жизненные силы дерева перед созреванием урожая", — пояснил специально для Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Альтернативные составы для защиты

При отсутствии аптечных средств можно использовать березовый деготь или солидол. Эти вещества также обладают вязкой структурой и сильным запахом. В некоторых случаях применяют липкие ленты, однако на открытом воздухе они быстро покрываются пылью и теряют эффективность. Пояс из фольги с дегтярной пропиткой сохраняет рабочие свойства до трех недель.

Дополнительно полезно опрыскивать крону настоями чеснока. Это отпугивает летающих особей тли, которые ищут новые места для расселения. Комплексный подход особенно важен, когда проявляются первые признаки поражения на листьях и молодых побегах.

"Муравьи заносят вредителей даже на самые верхние ярусы. Если не перекрыть им дорогу по стволу, любые опрыскивания дадут лишь временный эффект", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семенова.

Ответы на популярные вопросы о муравьях на деревьях

Безопасен ли этот способ для самого дерева?

Метод полностью безопасен, если мазь наносится на защитный слой фольги. Прямой контакт жирных составов с корой может нарушить газообмен тканей или привести к локальному ожогу.

Подходит ли конструкция для яблонь?

Система универсальна для всего плодового сада. Фольгированный пояс одинаково эффективен на сливах, яблонях, грушах и черешне, где муравьи ведут активную деятельность.

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