Клематис превращается в сухой гербарий: роковая ошибка садоводов в июне погубит всё цветение

Клематис — это лиана-атлет, способная выдать каскад цветов, если не заставлять её бороться за жизнь. В июне растение переключает регистры с роста зелени на производство бутонов. Ошибка садовода на этом этапе превратит роскошный куст в унылый гербарий. Природное земледелие требует не подвига, а точного расчета ресурсов.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Цветущий клематис на заборе

Опора как скелет лианы

Если клематису не за что зацепиться, он тратит энергию на попытки выжить в горизонтальном положении, а не на цветение. Лиана должна чувствовать вектор роста. Установите шпалеру или сетку до того, как плети спутаются в клубок. Почвопокровным сортам обеспечьте свободу: уберите крупные сорняки, которые «душат» растение и отнимают питание у земли.

"Многие забывают, что клематис «любит голову на солнце, а ноги в тени». Без опоры нижняя часть стеблей перегревается, что провоцирует развитие грибковых инфекций", — объяснил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Режим полива: без болота под корнями

Сухая почва для клематиса — приговор. Но заливать его до состояния рисового чека нельзя. Корни задохнутся. Поливайте редко, но глубоко. Вода должна пропитать слой грунта на 40-50 см. Главный секрет ленивого садовода — мульча. Слой скошенной травы или коры у основания куста удержит влагу и избавит от необходимости рыхлить землю, травмируя нежные корешки.

Действие Результат Глубокий полив раз в неделю Развитая корневая система Мульчирование основания Защита от перегрева и сорняков

"Июньский дефицит влаги — причина мелких и блёклых цветов. Растение просто включает режим экономии и сбрасывает лишние бутоны", — отметил специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Меню для бутонов в июне

В начале лета забудьте про азот. Он заставит лиану гнать лопухи-листья, но лишит вас цветов. Сейчас нужен фосфор и калий. Это топливо для цветения. Природное решение — зольный настой. Он не только подкормит, но и снизит кислотность почвы, которую клематисы ненавидят. Перекорм хитрая штука: растение зажирует, зазеленеет, но бутонов не даст.

Обрезка: когда резать, а когда не трогать

Хирургия в июне зависит от группы обрезки. Раннецветущие сорта сейчас не трогаем — они цветут на прошлогодних побегах. Отработали — тогда и стрижем. Поздние сорта благодарно отзовутся на легкую прищипку, если вы хотите усилить ветвление. Больные ветки удаляйте нещадно. Почернел стебель — режьте до здоровой ткани и сжигайте, это может быть вилт (увядание).

"Вилт косит клематисы мгновенно. Видите увядшую верхушку при влажной почве — хватайте секатор и фунгицид, иначе потеряете весь куст", — подчеркнула фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы о клематисах

Почему клематис внезапно завял, хотя земля влажная?

Скорее всего, это грибковое заболевание вилт. Срочно удалите пораженную плеть под корень. Место среза и почву пролейте раствором препарата на основе меди.

Нужно ли подкармливать лиану во время самого цветения?

Нет. Все основные элементы должны быть внесены на стадии бутонизации. Во время цветения излишний стимул только сократит время жизни лепестков.

Какая мульча лучше всего подходит клематису?

Идеальна смесь компоста и перепревших опилок. Это дает питание и защищает почву от растрескивания после полива.

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