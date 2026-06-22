Уход за растениями: установлены основные цвета медоносов для привлечения опылителей

Лето в саду — это не только битва за кабачки. Настоящий сад живёт, дышит и машет крыльями. Если ваш участок напоминает стерильный плац, бабочек вы не увидите. Природа любит беспорядок, яркость и воду. Чтобы превратить шесть соток в живой оазис, нужно перестать воевать с экосистемой и начать ей подыгрывать. В июне это сделать проще всего.

Фото: Pravda.Ru by Павел Корнеев is licensed under publiс domain Пчелы и бабочки на цветах

Местные растения против экзотики

Бабочки — консерваторы. Им нужны те цветы, к которым они привыкли за тысячи лет эволюции. Экзотические гибриды из питомников часто лишены нектара. Сажайте сорные, на первый взгляд, медоносы. Жаростойкие цветы вроде эхинацеи или душицы станут для них бесплатной столовой. Местные виды не требуют плясок с лейкой и выживают в любой грунт без лишних подкормок.

"Бабочки не ищут красоту, они ищут сахар. Махровые сортовые цветы часто закрыты для их хоботков. Хотите живой сад — оставьте место для простых 'бабушкиных' астр и бархатцев", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Питьевой режим для насекомых

Насекомые гибнут от жажды быстрее, чем от птиц. Глубокое ведро — это ловушка, утопленники бабочкам не нужны. Сделайте "грязевую поилку". Возьмите плоское блюдо, насыпьте гальки и налейте немного воды. Бабочки обожают пить из влажного песка или камней. Так они получают не только воду, но и минеральные соли. Это жизненно важно для их репродуктивной системы.

Обычный сад Сад для бабочек Одиночные посадки Цветочные пятна (от 3-5 кустов) Стриженый газон Островки высокой травы Регулярная прополка Мульчирование органикой

Химия — яд для экосистемы

Яды не выбирают цель. Опрыскивая розы от тли, вы выжигаете популяцию махаонов. Замените химическую атаку на биобаланс. Природное земледелие учит, что сильный сад защищает себя сам. Используйте хищных клопов или настой горчицы. Если на кустах появились гусеницы — не всегда это враги. Посмотрите, чьи это дети. Возможно, скоро они станут украшением вашего воздуха.

"Каждый раз, когда вы беретесь за опрыскиватель, вы разрываете пищевую цепочку. Без насекомых сад превращается в пластиковую декорацию. Биометоды работают медленнее, но надежнее", — отметил эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Укрытия и геометрия посадок

Бабочка не полетит на одинокий цветок посреди пустого поля. Им нужны "взлетно-посадочные полосы" — группы растений одного цвета. Яркий оранжевый или фиолетовый ковер они видят издалека. Спрячьте сарай за кустарником. Высокая трава у забора — это не лень хозяина, а роддом для насекомых. В июне важно оставить такие "медвежьи углы" нетронутыми. Это спасет их от ветра и ливней.

"Насекомым нужно жильё. Старая коряга или невыполотая полоса злаков у межи — лучшая гостиница. Не вычищайте участок до блеска, дайте природе место для маневра", — объяснил почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы

Какие цвета больше всего любят бабочки?

Их фавориты — красный, оранжевый и фиолетовый. Эти цвета сигнализируют о высокой концентрации нектара.

Нужно ли покупать специальные домики для бабочек?

Чаще всего это просто украшение. Бабочки предпочитают прятаться в густых кустах, расщелинах коры или под крышами старых строений.

Почему на моем участке нет бабочек, хотя много цветов?

Проверьте наличие воды. Если кругом сухо, они пролетят мимо в поисках влаги. Также причиной может быть сильный ветер — бабочки любят защищенные, тихие уголки.

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