Орхидея сбрасывает бутоны в зной? Как спасти цветок без дорогих увлажнителей

Покупаете роскошную орхидею, а через неделю на подоконнике она начинает грустно сбрасывать бутоны? Летний зной и сухой воздух из открытого окна буквально выжимают из нее все соки. Покупать дорогой увлажнитель ради пары горшков не хочется, но спасать тропическую красавицу надо. К счастью, вернуть ее к жизни можно за пару минут с помощью обычной вещи, которую большинство из нас просто выбрасывает в мусорное ведро.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Орхидея

Биология пробки: как работает природная губка

Секрет кроется в обычной винной пробке. По своей сути это натуральная кора пробкового дуба — пористый материал, созданный природой для защиты дерева, который в срезе работает как идеальная губка.

При замачивании пробка аккумулирует воду внутри своих микроскопических ячеек, а затем, в теплой комнате, начинает постепенно и дозированно отдавать её в воздух. Это идеальное решение для тропических гостей: орхидеи терпеть не могут болото в горшке, зато обожают мягкую влажную дымку вокруг листьев и воздушных корней. Правильная стратегия питания и увлажнения — залог долгого цветения без стресса.

"Использование пробки — это грамотный ход. Она не гниет так быстро, как обычная древесина, и долго держит воду. Для орхидей критически важно, чтобы влажность была локальной, а не во всей комнате", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Инструкция: создаем локальный оазис за пять минут

Для создания увлажнителя возьмите прозрачную емкость. Подойдет небольшой стакан или пластиковый контейнер. Наполните его винными пробками. Можно использовать целые, но измельченные работают эффективнее за счет увеличенной площади испарения. Залейте конструкцию водой так, чтобы пробки наполовину выглядывали. Установите систему в непосредственной близости от горшка. Пока вы отдыхаете, пробки работают.

Метод увлажнения Результат для растения Винные пробки в воде Равномерное испарение, защита от гнили корней Опрыскивание листьев Риск застоя воды в точке роста и развития грибка

"Многие забывают про слив лишней воды. Застой влаги в герметичной емкости — рай для бактерий. Меняйте воду в пробках раз в неделю, чтобы не развести плесень", — констатировала в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Альтернативные методы увлажнения

Если пробок нет, используйте керамзит. Насыпьте его в широкий поддон, залейте водой и поставьте сверху горшок. Важно: дно горшка не должно касаться зеркала воды. Корни должны "дышать" влажным паром, а не мокнуть. Такой метод часто применяют, когда растения сбрасывают бутоны из-за сухости. Влага от керамзита или пробок стимулирует появление новых цветоносов и делает окраску лепестков насыщеннее. Это биологический факт: тургор клеток напрямую зависит от влажности окружающей среды.

"Керамзит и пробки — это пассивные испарители. Они никогда не переувлажнят воздух до опасных значений, в отличие от мощных увлажнителей, которые могут спровоцировать фитофтороз", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Ответы на популярные вопросы об уходе за орхидеями

Можно ли использовать пластиковые пробки?

Нет. Пластик не обладает пористой структурой коры. Он не впитывает воду и не испаряет её. Эффекта увлажнения не будет.

Как часто нужно подливать воду в контейнер с пробками?

Следите за уровнем жидкости. Обычно в условиях квартиры вода полностью испаряется за 3-4 дня. Доливайте её по мере необходимости.

Нужно ли мыть пробки перед использованием?

Желательно обдать их кипятком. Это уничтожит остатки вина и сахара, которые могут спровоцировать рост плесени или привлечь мошек.

Поможет ли этот метод, если орхидея уже сохнет?

Метод поможет замедлить потерю влаги, но если корни уже погибли, орхидее потребуется реанимация в тепличке. Пробки — это профилактика, а не лечение.

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