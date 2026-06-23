Зола и мыло не помогут: как за два дня полностью очистить томаты от черной мошки

Мелкие черные точки на стеблях томатов или облако мошкары при входе в теплицу — верный признак того, что биологическое равновесие на участке нарушено. Насекомые облепляют нежные верхушки кустов и высасывают соки, из-за чего листья скручиваются, а рост растения замирает буквально на глазах. Правильная диагностика и своевременное вмешательство позволяют быстро навести порядок в огороде.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рой черных мошек на помидорах

Кто атакует помидорные грядки

Под обобщенным названием "черные мошки" обычно скрываются два разных типа вредителей. Первый — это крылатая форма тли. Она выбирает самые сочные части куста, прокалывает кожицу и лишает томат сил. Вторые — сциариды, или грибные комарики. Эти насекомые больше похожи на крошечных комаров, кружащихся у поверхности земли.

"Тля опасна не только аппетитом, но и способностью переносить вирусы, которые невозможно вылечить. Если куст деформировался и покрылся пятнами, это часто последствия работы насекомых-переносчиков", — объяснила в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Для определения врага достаточно заглянуть под лист. Тля сидит плотными колониями, оставляя липкий налет. Сциариды же выдают себя при поливе, когда массово взлетают с влажного грунта. Работа с ними требует разного подхода, так как одни живут на ботве, а другие развиваются в почве.

Причины появления незваных гостей

Насекомые не приходят на пустые места. Чаще всего почву для их размножения готовит избыточное внимание владельца участка. Перекормленные азотом томаты наращивают слишком нежную и рыхлую листву, которая становится приманкой. Высокая влажность в теплице и отсутствие сквозняков создают для вредителей идеальные условия.

Вредитель Причина появления Тля черная крылатая Избыток азота, загущение посадок, муравейники рядом Грибной комарик Постоянно сырой верхний слой грунта, разлагающаяся мульча

Тот самый секрет успешного огородничества заключается в умении вовремя остановиться. Если почва постоянно мокрая, корни задыхаются, а личинки мошки процветают. Умеренный полив и регулярное рыхление — самый простой вариант профилактики, не требующий затрат.

"Сциариды обычно сигнализируют о застое влаги. Если подсушить верхний слой земли на 2–3 сантиметра, их жизненный цикл прервется сам собой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Методы борьбы без лишней нагрузки

Когда численность насекомых невелика, помогают настои с резким запахом. Луковая шелуха, чеснок или горчичный порошок не убивают вредителей наповал, но делают растение невкусным. Это временная мера, которую нужно повторять после каждого дождя или обильного полива сверху.

Биологические препараты на основе полезных грибков или почвенных бактерий работают эффективнее. Они поражают нервную систему насекомых, не накапливаясь в плодах. Это важное решение для тех, кто хочет употреблять урожай в пищу без опасений. Главное — проводить обработку в сухую погоду и обязательно попадать на нижнюю сторону листа.

"При массовом нашествии тли народные методы бессильны. Лучше один раз использовать системный препарат с небольшим сроком ожидания, чем потерять все завязи за неделю", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Посадка ароматных трав вроде базилика или бархатцев в междурядьях томатов — работающая деталь природного земледелия. Запах этих растений сбивает вредителей с толку, а цветы привлекают полезных насекомых-хищников, которые уничтожают тлю естественным путем.

Ответы на популярные вопросы о защите томатов

Поможет ли обычное мыло от мошек?

Мыльный раствор работает как прилипатель и частично закупоривает дыхальца тли, но для борьбы с почвенной мошкой он бесполезен. Используйте калийное или хозяйственное мыло без химических отдушек.

Нужно ли менять землю в теплице при засилье сциарид?

Полная замена грунта — тяжелый и часто лишний труд. Достаточно снять верхний слой или засыпать его сухим чистым песком. Личинки не выживают в сухом и рыхлом субстрате.

Как быстро тля может уничтожить помидоры?

Сами насекомые едят медленно, но выделяемая ими падь становится питательной средой для сажистого грибка. Лист покрывается черным налетом, фотосинтез прекращается, и куст погибает за 10–14 дней.

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