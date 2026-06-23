Бор для завязи томатов: как не сжечь кусты и собрать рекордный урожай этим летом

Когда теплица превращается в раскаленную духовку, помидоры начинают сбрасывать цветы. Пыльца в зное слипается и становится мертвой, а долгожданные завязи просто не формируются. Многие дачники хватаются за аптечную борную кислоту как за последнюю надежду спасти будущие плоды.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крупные томаты на ветке

Биология завязи и роль бора

Бор нужен томатам в микроскопических дозах, но его нехватка сразу бьет по самому важному — по точкам роста. Если верхушки кустов начали мельчать и закручиваться, а цветочные кисти желтеют и осыпаются, растение подает сигнал бедствия. Микроэлемент помогает пыльце прорастать, обеспечивая превращение цветка в помидор. Кроме того, он укрепляет стенки клеток и ускоряет движение сахаров, от чего плотность и вкус будущего урожая напрямую зависят от этого процесса.

"Бор — это не еда, а катализатор. Он не заменит полноценное питание, но без него томаты в жару стоят пустыми. Главное — не опрыскивать все подряд без разбора, ведь избыток бора ядовит для почвы не меньше, чем его дефицит", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Правила работы с раствором

Кристаллы кислоты — структура капризная. Они наотрез отказываются растворяться в холодной колодезной воде. Если засыпать порошок в опрыскиватель и сразу пойти в бой, нерастворенные крупинки сработают как линзы и прожгут дыры в листве. Сначала нужно приготовить концентрат в стакане горячей воды (около 60 градусов), дождаться абсолютной прозрачности жидкости и только потом выливать смесь в ведро. Важный нюанс: на 10 литров воды требуется всего 2 грамма порошка. Это буквально кончик чайной ложки без горки.

Параметр Рекомендация Дозировка 2 грамма на 10 литров воды Температура воды Для растворения — 60 градусов, для полива — 22-24 градуса Время обработки Вечер или раннее утро без прямого солнца Количество обработок Не более 3 раз за весь садовый сезон

Тот самый секрет заключается в системности. Первое опрыскивание проводят по бутонам, второе — в разгар цветения второй кисти, третье — когда плоды начинают наливаться. Лишние подходы не добавят урожая, зато могут вызвать токсикоз у растений. Если листья начали желтеть по краям и загибаться вниз — это первый признак передозировки. В таком случае исправить вариант можно только обильным проливом чистой водой.

"Томаты очень чувствительны к ожогам, поэтому распыл должен быть как туман. Мы не моем куст, а создаем легкое облако. Бор усваивается через лист мгновенно, помогая растению держать завязь даже при тридцатиградусной жаре", — рассказал специально для Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Когда бор бесполезен

Не стоит ждать чудес, если овощи страдают от болезней. Никакая кислота не спасет кисти, если на кустах уже хозяйничает грибок. В таких ситуациях нужна грамотная защита и другое решение проблемы. Также бор не поможет огурцам или клубнике в той мере, в какой он спасает томаты. Огурцы опыляются иначе, а ягодам для сладости требуется не бор, а своевременная органическая деталь ухода.

"Для природного земледелия бор — это скорая помощь, а не постоянная диета. Если почва здорова и замульчирована, микроэлемент поступает из органики. Прибегайте к опрыскиванию только в экстремальную погоду или на очень бедных песчаных грунтах", — отметил эксперт Pravda.Ru по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о борной кислоте

Можно ли поливать томаты бором под корень?

Это менее эффективно. Через корни микроэлемент усваивается медленно. Листовая обработка действует в разы быстрее, что критично в период цветения.

Поможет ли бор, если помидоры уже болеют фитофторой?

Нет. Борная кислота — это микроудобрение, а не фунгицид. Против грибковых заболеваний она бессильна.

Нужно ли добавлять в раствор йод или марганцовку?

Смешивание разных активных веществ требует точного расчета. Новичкам лучше использовать бор отдельно, чтобы не спровоцировать химическую реакцию и ожоги.

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