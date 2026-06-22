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Хватит выбрасывать кусты в июне: правильный уход заставит томаты выдать мощную вторую волну

Садоводство » Овощи

В июне дачники начинают снимать первые сливки с грядок — созревают томаты, которые грелись под укрытиями с апреля. Большинство на этом ставит точку, считая, что куст отработал свое. Это системная ошибка. Растение способно выдать мощный дубль, если не бросать его на произвол судьбы после первой волны.

Помидоры на ветке
Фото: Pravda.Ru by Алексей Данилов is licensed under publiс domain
Помидоры на ветке

Второе дыхание: как реанимировать куст

Первый урожай забирает у томата все соки. Чтобы растение не ушло в спячку, а начало формировать новые завязи, нужен четкий алгоритм питания. Вода должна поступать регулярно. Перебои с влагой вызывают стресс и растрескивание плодов. Важно не перекормить азотом — иначе вы получите джунгли из листьев вместо сочных овощей.

Как пишет сайт aif.ru, агроном Денис Терентьев рекомендует использовать сбалансированные комплексы с микроэлементами. Это поддержит скелет растения и даст импульс для новой итерации плодоношения. Такая стратегия позволяет собирать урожай до самых заморозков. Схожий принцип "работы в две смены" применим и к другим культурам, если вовремя провести посадки в июне.

"Главное — не давать почве оголяться. Мульча удерживает влагу и кормит микробиом, который напрямую влияет на вкус томата. Если земля пересохла до состояния камня, никакие удобрения не спасут", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Защита от перегрева и фитофторы

Проблема в июне Умное решение для томатов
Экстремальная жара Проветривание парников и затенение сеткой
Угроза фитофторы Профилактика биопрепаратами и обрезка нижних листьев

Июнь — коварное время. Днем солнце жарит кусты, а ночью влага конденсируется на листьях, создавая идеальную среду для грибка. Пока соседние культуры страдают от дефицита питания, как это часто бывает, когда листья желтеют, томаты требуют активной вентиляции. Застой воздуха в теплице — прямой путь к потере всего урожая в августе.

"Фитофтора не спит, она ждет первой ошибки с поливом по листу. Обработку нужно делать только вечером и только по нижнему ярусу, не допуская сырости в центре куста", — предупредила в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Не забывайте про соседей по участку. Пока вы колдуете над помидорами, перец может сигнализировать о голоде. Правильная подкормка перцев в этот период критически важна для формирования плодов. А чтобы сэкономить на инвентаре, используйте лайфхаки с канистрами для организации капельного полива.

"В июне активизируются не только болезни, но и скрытые вредители. Клещи и совки могут обнулить все усилия по подкормке всего за пару ночей", — отметил в беседе с Pravda.Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Ответы на популярные вопросы о томатах

Зачем обрывать нижние листья у томатов?

Это улучшает вентиляцию куста и предотвращает контакт листвы с почвой, где зимуют споры фитофторы. Также это перенаправляет питание к плодам.

Нужно ли окучивать помидоры в июне?

Окучивание стимулирует рост дополнительных корней. Это полезно, если стебель у основания выглядит крепким, но растению не хватает устойчивости или питания.

Как понять, что томатам не хватает калия?

На краях листьев появляется светлая кайма, которая со временем засыхает. Плоды при этом созревают неравномерно, оставаясь жесткими у плодоножки.

Можно ли поливать томаты холодной водой?

Категорически нельзя. Резкий перепад температур вызывает шок у корней, что ведет к сбросу цвета и завязей. Вода должна быть отстоянной и теплой.

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Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, фитопатолог Наталья Дроздова, энтомолог Дмитрий Савельев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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